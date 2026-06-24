NASA ва Boeing муаммолар гирдобида: Старлинер кемасининг парвози яна ортга сурилди

·27·Техно
NASA ва Boeing муаммолар гирдобида: Старлинер кемасининг парвози яна ортга сурилди

АҚШнинг коинотни тадқиқ қилиш агентлиги NASA ҳамда Boeing корпорацияси КСТ-100 Старлинер коинот кемасидаги жиддий техник носозликларни бартараф этиш устида ишламоқда. Бироқ, сўнгги маълумотларга кўра, ушбу кеманинг навбатдаги парвози яна номаълум муддатга қолдирилди. Бу коинот саноатида Boeing компаниясининг SpaceX билан рақобатбардошлигига жиддий зарба сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

СпасеНевс нашрининг NASA Хавфсизлик бўйича маслаҳат кенгашига таяниб хабар беришича, янги миссия камида бир йилдан кейин амалга оширилиши мумкин. Мутахассислар аввалги парвоз пайтида аниқланган кўплаб камчиликларни бартараф этишга муваффақ бўлишган бўлса-да, бир нечта фундаментал муаммолар ҳамон ўз ечимини кутмоқда. Бу эса кеманинг хавфсизлигига оид хавотирларни кучайтирмоқда.

Двигателлардаги носозлик ва қизиб кетиш муаммоси

Ҳозирги вақтда муҳандисларни энг кўп ташвишга солаётган масала — кеманинг ориентация тизимидаги двигателларнинг ишончсизлигидир. Маълум бўлишича, ушбу двигателлар ўрнатилган бўлинмаларда ҳаддан ташқари қизиб кетиш ҳолатлари кузатилмоқда. Айнан шу техник тўсиқ Старлинер-1 миссиясига тайёргарлик кўришни тўхтатиб қўйган асосий омил бўлиб турибди.

Дастлаб NASA 2026-йилнинг баҳорида учувчисиз парвозни амалга оширишни режалаштирган эди. Бироқ, техник таҳлиллар шуни кўрсатдики, белгиланган графикни қайта кўриб чиқишга тўғри келади. Ҳозирча расмий старт санаси эълон қилинмаган бўлса-да, маслаҳат кенгаши вакиллари парвоз эҳтимолини "келаси йил давомида ёки ундан бироз кечроқ" дея эҳтиёткорлик билан баҳоламоқда.

Старлинер лойиҳасининг муваффақияти АҚШ учун стратегик аҳамиятга эга. Ҳозирда Халқаро коинот станциясига (ХКС) астронавтларни етказиб беришда фақатгина Elon Musk эгалик қиладиган SpaceX компаниясининг Crew Dragon кемасидан фойдаланилмоқда. Boeing кемаси ишга тушса, у Американинг иккинчи мустақил транспорт воситасига айланиши ва коинот парвозларида мувозанатни таъминлаши керак эди.

Лойиҳа атрофидаги бу каби кечикишлар Boeing обрўсига путур етказиш билан бирга, NASAнинг коинот дастурлари харажатларини ҳам ошириб юбормоқда. Мутахассислар ҳар бир кечикиш кема тизимларини қайта синовдан ўтказиш ва янги техник ечимларни жорий этишни талаб қилишини таъкидламоқда. Старлинер лойиҳаси коинотга чиқиш йўлидаги энг мураккаб ва муаммоли лойиҳалардан бири бўлиб қолмоқда.

NASABoeingСтарлинерКоинотSpaceX
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

МКСга навбатдаги экспедиция: Soyuz MS-29 экипажи парвозга тайёр деб топилдиМКСга навбатдаги экспедиция: Soyuz MS-29 экипажи парвозга тайёр деб топилдиБугун, 08:22Ҳиндистонда тезкор етказиб бериш уруши: Флипкарт ва Amazon рақобати янги босқичдаҲиндистонда тезкор етказиб бериш уруши: Флипкарт ва Amazon рақобати янги босқичдаБугун, 05:51NVIDIA сунъий интеллект серверларини 55 даражали иссиқ сув билан совутишни таклиф қилдиNVIDIA сунъий интеллект серверларини 55 даражали иссиқ сув билан совутишни таклиф қилдиБугун, 05:30МоEнгаге маркетинг келажагини миллионлаб AI агентларида кўрмоқдаМоEнгаге маркетинг келажагини миллионлаб AI агентларида кўрмоқдаБугун, 04:56Олимлар серверлар ва электромобилларнинг ортиқча иссиқлигини токка айлантириш йўлини топдиОлимлар серверлар ва электромобилларнинг ортиқча иссиқлигини токка айлантириш йўлини топдиБугун, 03:21NVIDIA GeForce RTX 5090 муаммоси: Янги видеокарталар эриб кетишда давом этмоқдаNVIDIA GeForce RTX 5090 муаммоси: Янги видеокарталар эриб кетишда давом этмоқдаБугун, 02:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди