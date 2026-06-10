Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедга қайтмоқда: Барселона қарорини ўзгартирди

·0·Спорт
Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедга қайтмоқда: Барселона қарорини ўзгартирди

Маркус Рэшфорднинг Барселонадаги фаолияти ўз якунига етмоқда. Каталония клуби раҳбарияти Манчестер Юнайтед ҳужумчисини тўлиқ сотиб олиш ҳуқуқидан фойдаланмасликка қарор қилди. Ла Лигадаги самарали ижара муддатига қарамай, Англия терма жамоаси аъзоси Антонй Гордон трансферидан сўнг Spotify Камп Ноу учун ортиқча юкка айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ханси Флик жамоаси Антонй Гордон учун катта маблағ сарфлагач, чап қанот ҳужумида рақобат кескинлашди. Таркибда Рафинья каби асосий таркиб ўйинчиси борлигини ҳисобга олган клуб, Рэшфорд учун белгиланган 30 миллион еврони тўлашни истамади. Marca нашрининг хабар беришича, 70 миллион евролик Гордон трансфери Рэшфордни қимматбаҳо захира ўйинчисига айлантириб қўйган.

Клуб қарорига икки асосий омил таъсир кўрсатди. Биринчидан, Ханси Флик ҳужумчилардан тиниmsиз прессинг ва ҳимояда ёрдам беришни талаб қилади. Мураббийлар штаби бу борада Гордонни Рэшфорддан кўра самаралироқ деб ҳисоблади. Иккинчидан, ёш омили ҳам муҳим рол ўйнади: Рэшфорд октябрда 29 ёшга тўлади, бу эса уни Гордондан қарийб тўрт ёшга каттароқ эканини англатади.

Молиявий жиҳатдан Рэшфорд ўз маошини 40 фоизга камайтиришга рози бўлган эди, бироқ Барселона узоқ муддатли истиқболни кўзлаб Гордонни танлади. Рэшфорднинг сотиб олиш бандини фаоллаштириш муддати душанба куни тугайди ва клуб ўз қарорини ўзгартирмоқчи эмас. Эндиликда ҳужумчи ўз келажагини ҳал қилиш учун Манчестер Юнайтед ихтиёрига қайтади.

БарселонаМанчестер ЮнайтедМаркус РэшфордАнтонй ГордонТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Йилига 120 миллион евро: Реал Мадрид футболдаги энг йирик шартномани имзоладиЙилига 120 миллион евро: Реал Мадрид футболдаги энг йирик шартномани имзоладиБугун, 11:15Боруссия Дортмунд икки юлдузи билан хайрлашишга тайёрБоруссия Дортмунд икки юлдузи билан хайрлашишга тайёрБугун, 10:30Эми Мартинез Ювентус билан келишувга эришдиЭми Мартинез Ювентус билан келишувга эришдиБугун, 10:17Норвегия терма жамоаси мундиалга 300 килограмм балиқ олиб келадиНорвегия терма жамоаси мундиалга 300 килограмм балиқ олиб келадиБугун, 10:16Морган Рогерц Арсенал қизиқиши ва Жуд Беллингем билан рақобат ҳақидаМорган Рогерц Арсенал қизиқиши ва Жуд Беллингем билан рақобат ҳақидаБугун, 10:15Иброҳим Маза Жаҳон чемпионатида Мессини мағлуб этишга ваъда берди...Иброҳим Маза Жаҳон чемпионатида Мессини мағлуб этишга ваъда берди...Бугун, 10:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...