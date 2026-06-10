Арсене Венгер Килиан Мбаппе ҳимоясига чиқди: У Реал Мадридда қурбон қилинди

·0·Спорт
Арсене Венгер Килиан Мбаппе ҳимоясига чиқди: У Реал Мадридда қурбон қилинди

Арсенал жамоасининг собиқ бош мураббийи Арсене Венгер Килиан Мбаппе атрофидаги танқидларга муносабат билдириб, ҳужумчини Реал Мадрид жамоасидаги муаммоларда ноҳақ айбланаётганини таъкидлади. Афсонавий мураббийнинг фикрича, франциялик юлдуз Мадрид клубида "айбдор" сифатида кўрсатилмоқда, бироқ у бўлажак Жаҳон чемпионатида ўзининг энг яхши формасига қайтади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Венгернинг сўзларига кўра, Килиан Мбаппе ўзининг аввалги даражасида бўлмаган Реал Мадрид таркибига келиб қолган. "Ҳозир ҳамма кутаётган бир инсон бор — бу Килиан Мбаппе. Мен у билан гаров ўйнашга тайёрман, у ажойиб Жаҳон чемпионатини ўтказади. Бу мавсумда у кўп бор ноҳақ танқид қилинди. У ўртача даражадаги Реал Мадрид жамоасига тушиб қолди. Илгари Мадридда ўнта жаҳон даражасидаги ўйинчи бўларди, ҳозир эса бор-йўғи уч-тўртта", — деди Венгер Ле Фигаро нашрига берган интервюсида.

Мутахассиснинг фикрича, Мбаппенинг мавсум давомида жароҳатлар туфайли камроқ ўйин амалиётига эга бўлгани Франция терма жамоаси учун фойдали бўлиши мумкин. Кўплаб юлдузлар йирик турнирларга чарчаган ҳолда етиб келишса, 27 ёшли ҳужумчи жисмоний жиҳатдан тетик ҳолатда бўлади. Венгернинг таъкидлашича, Чемпионлар лигаси финалидан кейин кўплаб футболчиларнинг кучи қолмайди, бироқ Мбаппе Шимолий Америкадаги турнирга катта энергия билан боради.

Шунингдек, Арсене Венгер Дидиер Десчампс бошчилигидаги Франция терма жамоасини бўлажак чемпионатнинг асосий фаворити деб ҳисобламоқда. Унинг айтишича, французлар таркибидаги ҳужумкорлик ва жисмоний қувват бошқа ҳеч бир жамоада йўқ. "Францияни бошқалардан устун қўяман. Бизда шундай ҳужумчилар борки, агар ўйиннинг 70-дақиқасига келиб ҳисоб 0:0 бўлиб турса, рақиб барибир ютқазади. Жисмоний қувват фарқни юзага келтиради", — дея қўшимча қилди мураббий.

Реал МадридКилиан МбаппеАрсене ВенгерФранцияЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026 мураббийлари маоши эълон қилинди: Каннаваро кучли бешликда!ЖЧ-2026 мураббийлари маоши эълон қилинди: Каннаваро кучли бешликда!Бугун, 13:36Витинья ва Жоау Невес Реал Мадридга ўтадими? Жорге Мендес жавоб бердиВитинья ва Жоау Невес Реал Мадридга ўтадими? Жорге Мендес жавоб бердиБугун, 13:34Челси афсонаси Маркус Рэшфордни трансфер қилишга чақирдиЧелси афсонаси Маркус Рэшфордни трансфер қилишга чақирдиБугун, 13:10Тоттенхемда катта тозалаш: Ив Биссума ва яна 10 футболчи жамоани тарк этдиТоттенхемда катта тозалаш: Ив Биссума ва яна 10 футболчи жамоани тарк этдиБугун, 12:51ЖЧ-2026 даги энг ёш ва энг кекса футболчилар рамзий жамоаси тузилди...ЖЧ-2026 даги энг ёш ва энг кекса футболчилар рамзий жамоаси тузилди...Бугун, 12:45Пол Мерсон Арсенал сардори Мартин Одегаард сотилиши ҳақида кутилмаган назарияни айтдиПол Мерсон Арсенал сардори Мартин Одегаард сотилиши ҳақида кутилмаган назарияни айтдиБугун, 12:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...