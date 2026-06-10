Арсене Венгер Килиан Мбаппе ҳимоясига чиқди: У Реал Мадридда қурбон қилинди
Арсенал жамоасининг собиқ бош мураббийи Арсене Венгер Килиан Мбаппе атрофидаги танқидларга муносабат билдириб, ҳужумчини Реал Мадрид жамоасидаги муаммоларда ноҳақ айбланаётганини таъкидлади. Афсонавий мураббийнинг фикрича, франциялик юлдуз Мадрид клубида "айбдор" сифатида кўрсатилмоқда, бироқ у бўлажак Жаҳон чемпионатида ўзининг энг яхши формасига қайтади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Венгернинг сўзларига кўра, Килиан Мбаппе ўзининг аввалги даражасида бўлмаган Реал Мадрид таркибига келиб қолган. "Ҳозир ҳамма кутаётган бир инсон бор — бу Килиан Мбаппе. Мен у билан гаров ўйнашга тайёрман, у ажойиб Жаҳон чемпионатини ўтказади. Бу мавсумда у кўп бор ноҳақ танқид қилинди. У ўртача даражадаги Реал Мадрид жамоасига тушиб қолди. Илгари Мадридда ўнта жаҳон даражасидаги ўйинчи бўларди, ҳозир эса бор-йўғи уч-тўртта", — деди Венгер Ле Фигаро нашрига берган интервюсида.
Мутахассиснинг фикрича, Мбаппенинг мавсум давомида жароҳатлар туфайли камроқ ўйин амалиётига эга бўлгани Франция терма жамоаси учун фойдали бўлиши мумкин. Кўплаб юлдузлар йирик турнирларга чарчаган ҳолда етиб келишса, 27 ёшли ҳужумчи жисмоний жиҳатдан тетик ҳолатда бўлади. Венгернинг таъкидлашича, Чемпионлар лигаси финалидан кейин кўплаб футболчиларнинг кучи қолмайди, бироқ Мбаппе Шимолий Америкадаги турнирга катта энергия билан боради.
Шунингдек, Арсене Венгер Дидиер Десчампс бошчилигидаги Франция терма жамоасини бўлажак чемпионатнинг асосий фаворити деб ҳисобламоқда. Унинг айтишича, французлар таркибидаги ҳужумкорлик ва жисмоний қувват бошқа ҳеч бир жамоада йўқ. "Францияни бошқалардан устун қўяман. Бизда шундай ҳужумчилар борки, агар ўйиннинг 70-дақиқасига келиб ҳисоб 0:0 бўлиб турса, рақиб барибир ютқазади. Жисмоний қувват фарқни юзага келтиради", — дея қўшимча қилди мураббий.
…