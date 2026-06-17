Ўзбекистон — Колумбия ўйинини қайси телеканал орқали кўриш мумкин?
Ўзбекистонлик миллий футбол ишқибозлари узоқ йиллар давомида орзиқиб кутган, авлодлар орзуси бўлган улуғ кун етиб келди! Эртага юртимиз спорти тарихида янги, зарҳал саҳифа очилади. Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихида илк маротаба Жаҳон чемпионатининг финал босқичида майдонга тушади. Вакилларимиз «Мундиал»нинг «К» гуруҳи 1-тури доирасида Жанубий Американинг энг кучли жамоаларидан бири — Колумбия терма жамоасига қарши саф тортадилар.
Бутун ўзбек халқининг нигоҳи ва қалби олис Мексика яшил майдонларига қаратилиши ҳеч гап эмас. Мазкур учрашув она ватанимиз футболи учун чинакам тарихий воқелик сифатида йилномаларга муҳрланади.
Афсонавий «Ацтека» стадиони ва инглиз ҳакамлиги
Ушбу тарихий тўқнашув дунё футболининг энг муқаддас ва машҳур масканларидан бири — Мексика пойтахти Мехико шаҳрида жойлашган, Пеле ва Марадона каби даҳолар зафар қучган афсонавий «Ацтека» стадионида бўлиб ўтади. Бундай улуғвор аренада ҳаяжонни енгиб ўтиш футболчиларимиздан юксак ирода талаб қилади.
Масъулиятли учрашувни бошқариб бориш Халқаро футбол федерацияси (FIFA) томонидан тажрибали ҳакам, Англия Премьер-лигаси юлдузи Энтони Тейлор бошчилигидаги ҳакамлар бригадасига ишониб топширилди. Умид қиламизки, инглиз ҳакамлиги баҳснинг юқори савияда ва адолатли ўтишини таъминлайди.
Қуйидаги махсус спорт превью-жадвали орқали ушбу тарихий баҳснинг энг муҳим тафсилотлари, гуруҳдаги рақиблар ва учрашув вақти билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Илк тарихий қадам
Трансляция ва вақт
«К» гуруҳи таркиби
ЖЧ-2026 бош тафсилотлари
• Рақиб: Колумбия термаси
• Стадион: «Ацтека» (Мексика)
• Бош ҳакам: Энтони Тейлор
• Сана: 18 июнь (пайшанба)
• Тошкент вақти: Соат 07:00 да
• Телеканал: «Зўр ТВ»
• Ўзбекистон
• Колумбия
• Португалия
• Конго ДР
• Муддат: 11 июнь – 19 июль
• Мезбонлар: АҚШ, Канада, Мексика
• Амалдаги чемпион: Аргентина
Тонгги эфирни ўтказиб юборманг — Миллий жамоамизга омад тилаймиз!
Эслатиб ўтиш жоизки, футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионати баҳслари жорий йилнинг 11 июнидан 19 июлига қадар Шимолий Америка қитъасининг учта йирик давлати — АҚШ, Канада ва Мексика майдонларида бўлиб ўтмоқда. Дунё биринчилигининг амалдаги тахт соҳиби ва ғолиби Лионель Месси етакчилигидаги Аргентина терма жамоаси ҳисобланади. Гуруҳимизда вакилларимизга нафақат Колумбия, балки Европа гранди Португалия ҳамда Африканинг қаттиққўл жамоаси Конго ДР термалари ҳам рақиблик қилмоқда.
Шу сабабли, гуруҳдан чиқиш йўлидаги илк ўйинда қайд этиладиган ҳар бир очко ва урилган гол олтинга тенг қийматга эга бўлади. Тарихий беллашув Тошкент вақти билан эртага, 18 июнь куни эрта тонгда, соат 07:00 да бошланади. Юртимиз мухлислари ушбу ҳаяжонли қайноқ баҳсни «Зўр ТВ» телеканали орқали тўғридан-тўғри (инглиз ва маҳаллий шарҳда) томоша қилишлари мумкин бўлади.
Замин спорт таҳлилчиларининг умидбахш тилаги:
Миллий терма жамоамизнинг Жаҳон чемпионатидаги илк қадами қутлуғ ва зафарли бўлишини тилаб қоламиз. Тонг уйқусидан воз кечиб, телевизор қаршисига жам бўладиган миллионлаб ватандошларимизнинг дуолари ва қўллаб-қувватлашлари йигитларимизга қўшимча куч бағишласин. Олға, Ўзбекистон, ғалаба ёр бўлсин!
Жаҳон чемпионатидаги энг сўнгги янгиликлар, Ўзбекистон терма жамоаси лагеридан энг тезкор хабарлар ва эксклюзив видеошарҳларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…