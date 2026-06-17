Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Президент Шоукат Мирзиёев 18 июн куни барча давлат ташкилотларида иш вақтини соат 10:00 дан бошлашни белгилаб берди. Бу ҳақда Президент матбуот котиби Шерзод Асадов маълум қилди.
Шу муносабат билан 9 та давлат банки ходимлари учун ҳам иш вақти одатдагидан бир соат кечроқ бошланиши мумкин. Бу фақат давлат ташкилотларига тегишли, хусусий секторда ишлайдиган фуқаролар ҳар доимги иш соатларида ишга чиқишаверади.
Маълумот учун, Ўзбекистон футбол терма жамоаси 18 июн куни Тошкент вақти билан соат 07:00 да Жаҳон чемпионатидаги илк ўйинини ўтказади.
…