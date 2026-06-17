Одил Аҳмедов ЖЧ-2026 даги ўйинларимиз учун тахминини билдирди (видео)
Яқин соатлар ичида бутун ўзбек халқи ва маҳаллий футбол ишқибозлари йиллар давомида интизорлик билан кутган тарихий лаҳзаларга гувоҳ бўламиз. Эртага, 18 июнь куни футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихида илк маротаба Жаҳон чемпионати финал босқичи доирасида майдонга тушади. Шимолий Америка қитъаси мезбонлик қилаётган ЖЧ-2026нинг «К» гуруҳи 1-туридан ўрин олган ушбу тарихий баҳсда вакилларимизга Колумбия терма жамоаси рақиблик қилади.
Мексика пойтахти Мехико шаҳридаги дунёга машҳур, муҳташам «Ацтека» стадионида кечадиган беллашувни англиялик таниқли рефери Энтони Тейлор бошчилигидаги ҳакамлар бригадаси назорат қилади. Ушбу муҳим воқеа арафасида Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) вице-президенти, миллий терма жамоамизнинг афсонавий собиқ сардори Одил Аҳмедов билан қисқача эксклюзив суҳбат ташкил этилди. Суҳбат давомида таниқли футбол арбоби бошловчининг терма жамоамиз имкониятлари, гуруҳдаги вазият ва кутилаётган натижалар ҳақидаги саволларига жуда қизиқарли ва кутилмаган жавобларни қайтарди.
Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали Одил Аҳмедовнинг «К» гуруҳидаги рақибларимиз, ўйинлар қийинлиги ва кутилаётган очколар борасидаги шахсий башоратлари билан атрофлича танишиб чиқишингиз мумкин:
Колумбия (1-тур)
Португалия (2-тур)
Конго ДР (3-тур)
Умумий прогноз ва мақсад
• Тавсиф: Жисмонан бақувват, техник жиҳатдан мукаммал ва интизомли.
• Муҳит: Стадион колумбиялик мухлислар билан тўлади.
• Тахмин: Кичик ҳисобдаги мағлубият.
• Тавсиф: Роналду сабабли энг осон рақиб бўлиши мумкин.
• Имконият: Европаликларни мағлуб этиш мумкин.
• Тахмин: Ғалаба (3 очко).
• Тавсиф: Жисмоний куч эвазига ўта хавфли ва шиддатли жамоа.
• Тахмин: Муросавий дуранг (1 очко).
• Жамғариладиган очко: 4 очко.
• Натижа: Кейинги босқичга (плей-оффга) йўлланма олиш.
«Колумбия билан баҳс энг оғири бўлади, лекин Португалияни юта оламиз»
Одил Аҳмедов суҳбат давомида терма жамоамиз учун энг қийин синов айнан дебют учрашувида бўлишини яшириб ўтирмади:
«Биз вакилларимизнинг гуруҳ босқичидан муваффақиятли ўтишига катта умид боғлаганмиз. Агар футболчиларимиз плей-офф босқичига йўлланма олишса, бундан жуда ҳам бахтиёр бўламиз. Бироқ, ҳар қандай ҳолатда ҳам ушбу Жаҳон чемпионати ўзбек футболи учун бебаҳо ва улкан тажриба мактаби вазифасини ўтаб беради.
Шахсий тахминимга кўра, биз учун энг мураккаб ўйин айнан Колумбияга қарши кечади. Жанубий америкаликлар жисмоний томонлама жуда бақувват, интизомли ва юқори техникага эга жамоа. Бунинг устига, уларнинг фанатлари стадионни лим-лим тўлдиришади. Тўғриси, мен бу баҳсда камида дуранг қайд этилишини жуда хоҳлардим, аммо илк ўйиндаги ҳаяжон сабабли кичик ҳисобда имкониятни бой бериб қўйишимиз мумкин».
Шунингдек, ЎФА мутасаддиси гуруҳнинг асосий фаворити ҳисобланган Португалия терма жамоаси ҳақида гапирганда кўпчиликни ҳайрон қолдирди:
«Менинг фикримча, гуруҳдаги энг осон учрашув Португалия билан бўлади. Бунга сабаб — рақиб таркибида Криштиану Роналдунинг тўп сураётгани бўлса керак. Биз ушбу европаликларни мағлубиятга учратишга қодирмиз ва буни уддалаймиз деб ўйлайман. Гуруҳнинг сўнгги аъзоси Конго ДР эса атлетик жиҳатдан жуда кучли. Улар билан бўладиган беллашувда дуранг натижа қайд этсак керак. Шу тариқа, жами 4 очко жамғарган ҳолда гуруҳдан кейинги босқичга чиқишимизни тахмин қиляпман».
Эслатиб ўтамиз, ушбу дунё биринчилиги жорий йилнинг 11 июнидан 19 июлига қадар Шимолий Американинг уч мезбон мамлакати — АҚШ, Канада ва Мексика стадионларида қизғин давом этмоқда. Миллий жамоамизга тарихий одимда улкан зафарлар ёр бўлишини тилаймиз!
Замин спорт шарҳловчиларининг якуний нотаси:
Терма жамоамизнинг собиқ сардори Одил Аҳмедовнинг фикрларида ҳам реал ҳақиқат, ҳам жамоамизга бўлган чексиз ишонч мужассам. Португалия борасидаги кутилмаган фикрлар эса йигитларимизга қўшимча мотивация бериши аниқ. Эртага эрта тонгдан телевизор қаршисига йиғилиб, Ватанимиз бош жамоасини биргаликда қўллаб-қувватлаймиз!
ЖЧ-2026 кундалиги, Ўзбекистон миллий терма жамоасининг Мехикодан келтирилаётган энг сўнгги эксклюзив хабарлари ва қайноқ таҳлилларини ҳамиша Замин саҳифаларида кузатиб боринг!
…