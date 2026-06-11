Гарри Кейн Англия терма жамоаси рекордини қанчалик юқори ўрнатади?

·27·Спорт
Гарри Кейн Англия терма жамоаси рекордини қанчалик юқори ўрнатади?

Англия терма жамоасининг собиқ юлдузи Даррен Андертон ГОАЛ нашрига берган интервюсида Гарри Кейн ҳали бир неча йил юқори савияда тўп сура олишини таъкидлади. Ҳозирда 79 та гол билан "Уч шерлар" тарихидаги энг яхши тўпурар бўлиб турган ҳужумчи, ўзидан кейинги авлодлар учун етиб бўлмас рекорд ўрнатиши кутилмоқда. 2015-йилда Литвага қарши дебют ўйинида захирадан тушганидан 80 сония ўтиб гол урган Кейн, ўшандан бери тўхташ нималигини билмаяпти. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Кейн 2021-йилнинг ўзида терма жамоа сафида 16 та гол уриб, шахсий рекордини янгилаган эди. 2018-йилги Жаҳон чемпионатида "Олтин бутса"ни қўлга киритган ҳужумчи, клуб миқёсида ҳам барқарорлик намойиш этиб келмоқда. У Уэйн Руни ўрнатган 53 голлик натижани аллақачон ортда қолдирди ва эндиликда Лионель Месси ҳамда Криштиано Роналдо каби 100 талик довонни забт этган афсоналар сафига қўшилишни мақсад қилган.

Андертоннинг фикрича, Кейннинг ўйин услуби унга узоқ вақт майдонда қолиш имконини беради. "У ҳеч қачон дунёдаги энг тезкор футболчи бўлишга таянмаган. Худди Теддй Шерингҳам каби, тезлик унинг ўйинидаги энг муҳим жиҳат эмас. Шунинг учун ёш ўтиши билан тезлик пасайиши унга бошқа футболчиларга қараганда камроқ таъсир қилади. Ҳозирча унинг ўрнини боса оладиган муносиб номзод йўқлиги ҳам унинг узоқ вақт ўйнашига замин яратади", — дейди собиқ вингер.

Йиллар давомида Гарри Кейн ўз ўйин услубини бироз ўзгартирди. У эндиликда фақат жарима майдончаси ичидаги "йиртқич" эмас, балки чуқурроққа тушиб, ҳужумларни ташкил қилишда ҳам фаол иштирок этадиган универсал ҳужумчига айланди. Андертоннинг сўзларига кўра, Кейн ҳам Теддй Шерингҳам, ҳам Алан Шеарернинг хислатларини ўзида мужассам этган бўлиб, у ҳам ўйинни боғлай олади, ҳам керакли вақтда жарима майдончаси ичида пайдо бўлиб, ҳужумни якунлайди.

Гарри КейнАнглияРекордФутболТўпурар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Венсан Компани мақсадига эришди: Бавария 65 миллион евролик трансферни ҳал қилдиВенсан Компани мақсадига эришди: Бавария 65 миллион евролик трансферни ҳал қилдиБугун, 08:52Бугун футбол бўйича Жаҳон чемпионати старт оладиБугун футбол бўйича Жаҳон чемпионати старт оладиБугун, 08:44Денни Мерфи: Лиям Розенёр Фулхэм учун жуда катта таваккалДенни Мерфи: Лиям Розенёр Фулхэм учун жуда катта таваккалБугун, 08:18Англия терма жамоасида пеналти можароси: Беллингэм ва Гордон ўртасида нима бўлди?Англия терма жамоасида пеналти можароси: Беллингэм ва Гордон ўртасида нима бўлди?Бугун, 07:34Криштиано Роналдо омадсиз ўйин ўтказди: Португалия Нигерияни қийинчилик билан енгдиКриштиано Роналдо омадсиз ўйин ўтказди: Португалия Нигерияни қийинчилик билан енгдиБугун, 07:16Англия терма жамоаси Коста-Рикани йирик ҳисобда мағлуб этдиАнглия терма жамоаси Коста-Рикани йирик ҳисобда мағлуб этдиБугун, 06:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...