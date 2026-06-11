Гарри Кейн Англия терма жамоаси рекордини қанчалик юқори ўрнатади?
Англия терма жамоасининг собиқ юлдузи Даррен Андертон ГОАЛ нашрига берган интервюсида Гарри Кейн ҳали бир неча йил юқори савияда тўп сура олишини таъкидлади. Ҳозирда 79 та гол билан "Уч шерлар" тарихидаги энг яхши тўпурар бўлиб турган ҳужумчи, ўзидан кейинги авлодлар учун етиб бўлмас рекорд ўрнатиши кутилмоқда. 2015-йилда Литвага қарши дебют ўйинида захирадан тушганидан 80 сония ўтиб гол урган Кейн, ўшандан бери тўхташ нималигини билмаяпти. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Кейн 2021-йилнинг ўзида терма жамоа сафида 16 та гол уриб, шахсий рекордини янгилаган эди. 2018-йилги Жаҳон чемпионатида "Олтин бутса"ни қўлга киритган ҳужумчи, клуб миқёсида ҳам барқарорлик намойиш этиб келмоқда. У Уэйн Руни ўрнатган 53 голлик натижани аллақачон ортда қолдирди ва эндиликда Лионель Месси ҳамда Криштиано Роналдо каби 100 талик довонни забт этган афсоналар сафига қўшилишни мақсад қилган.
Андертоннинг фикрича, Кейннинг ўйин услуби унга узоқ вақт майдонда қолиш имконини беради. "У ҳеч қачон дунёдаги энг тезкор футболчи бўлишга таянмаган. Худди Теддй Шерингҳам каби, тезлик унинг ўйинидаги энг муҳим жиҳат эмас. Шунинг учун ёш ўтиши билан тезлик пасайиши унга бошқа футболчиларга қараганда камроқ таъсир қилади. Ҳозирча унинг ўрнини боса оладиган муносиб номзод йўқлиги ҳам унинг узоқ вақт ўйнашига замин яратади", — дейди собиқ вингер.
Йиллар давомида Гарри Кейн ўз ўйин услубини бироз ўзгартирди. У эндиликда фақат жарима майдончаси ичидаги "йиртқич" эмас, балки чуқурроққа тушиб, ҳужумларни ташкил қилишда ҳам фаол иштирок этадиган универсал ҳужумчига айланди. Андертоннинг сўзларига кўра, Кейн ҳам Теддй Шерингҳам, ҳам Алан Шеарернинг хислатларини ўзида мужассам этган бўлиб, у ҳам ўйинни боғлай олади, ҳам керакли вақтда жарима майдончаси ичида пайдо бўлиб, ҳужумни якунлайди.
…