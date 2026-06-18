Ўзбекистонда Amazon Лео сунъий йўлдош интернети ишга туширилади
Ўзбекистон рақамли технологиялар соҳасида муҳим қадам ташламоқда: мамлакатимизда Amazon компаниясининг паст орбитали сунъий йўлдошлар орқали юқори тезликдаги интернет етказиб берувчи Amazon Лео (Прожект Куипер) тармоғи фаолият бошлайди. Мазкур лойиҳа республиканинг энг чекка ҳудудларида ҳам барқарор ва сифатли алоқани таъминлашга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Рақамли технологиялар вазири Шерзод Шерматов Тошкент халқаро инвестиция форуми доирасида берган баёнотига кўра, ушбу сервисни ишга тушириш бўйича келишув яқин кунларда имзоланиши кутилмоқда. Вазирнинг таъкидлашича, Amazon Лео тизими ўзининг техник параметрлари ва рақобатбардошлиги бўйича ҳатто машҳур Starlink тармоғидан ҳам ўзиб кетиши мумкин.
Янги келишув имзолангач, Amazon Лео терминалларидан Ўзбекистон ҳудудида эркин фойдаланиш имконияти яратилади. Бу, айниқса, анъанавий оптик толали алоқа линияларини олиб бориш қийин бўлган тоғли ва чўл ҳудудлари, олис қишлоқлар учун катта аҳамиятга эга. Шу тариқа, мамлакатнинг барча нуқталарида юқори тезликдаги интернетга уланиш имкони пайдо бўлади.
Starlink билан рақобат ва техник имкониятларAmazon компанияси ўзининг паст орбитали (Лов Эарт Орбит — ЛEО) туркумидаги сунъий йўлдошларини коинотга чиқаришни жадаллаштирган. ixbt.com маълумотларига кўра, яқинда Европанинг Ариане 6 ракетаси 36 та Amazon сунъий йўлдошини орбитага муваффақиятли олиб чиққан. Ҳозирда компаниянинг Флоридадаги базасида юзлаб тайёр қурилмалар навбатдаги парвозларни кутмоқда.
Экспертларнинг фикрича, Amazon лойиҳасининг Ўзбекистон бозорига кириб келиши соҳада соғлом рақобатни кучайтиради. Бу нафақат хизмат сифатининг ошишига, балки якуний истеъмолчилар учун нархларнинг арзонлашишига ҳам замин яратиши мумкин. Amazon Лео тармоғи 2026-йилдан бошлаб тўлиқ қувват билан ишга тушиши режалаштирилган.
Ҳозирда Ўзбекистон ҳукумати рақамли инфратузилмани модернизация қилиш ва аҳолининг барча қатламлари учун ахборот ресурсларидан фойдаланиш имкониятини кенгайтириш устида ишламоқда. Amazon билан ҳамкорлик ушбу стратегик мақсадларнинг ажралмас қисми бўлиб, мамлакатнинг минтақавий IT-хабга айланиш йўлидаги интилишларини қўллаб-қувватлайди.
Лойиҳа доирасида қуйидаги натижаларга эришиш кутилмоқда:
- Олис ҳудудларда рақамли тенгсизликни бартараф этиш;
- Тоғли ва чўл зоналарида барқарор алоқа ўрнатиш;
- Таълим ва тиббиёт муассасаларини юқори тезликдаги интернет билан таъминлаш;
- Халқаро технологик гигантларнинг Ўзбекистон бозорига қизиқишини ошириш.
…