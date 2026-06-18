Ўзбекистонда Amazon Лео сунъий йўлдош интернети ишга туширилади

·0·Техно
Ўзбекистонда Amazon Лео сунъий йўлдош интернети ишга туширилади

Ўзбекистон рақамли технологиялар соҳасида муҳим қадам ташламоқда: мамлакатимизда Amazon компаниясининг паст орбитали сунъий йўлдошлар орқали юқори тезликдаги интернет етказиб берувчи Amazon Лео (Прожект Куипер) тармоғи фаолият бошлайди. Мазкур лойиҳа республиканинг энг чекка ҳудудларида ҳам барқарор ва сифатли алоқани таъминлашга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Рақамли технологиялар вазири Шерзод Шерматов Тошкент халқаро инвестиция форуми доирасида берган баёнотига кўра, ушбу сервисни ишга тушириш бўйича келишув яқин кунларда имзоланиши кутилмоқда. Вазирнинг таъкидлашича, Amazon Лео тизими ўзининг техник параметрлари ва рақобатбардошлиги бўйича ҳатто машҳур Starlink тармоғидан ҳам ўзиб кетиши мумкин.

Янги келишув имзолангач, Amazon Лео терминалларидан Ўзбекистон ҳудудида эркин фойдаланиш имконияти яратилади. Бу, айниқса, анъанавий оптик толали алоқа линияларини олиб бориш қийин бўлган тоғли ва чўл ҳудудлари, олис қишлоқлар учун катта аҳамиятга эга. Шу тариқа, мамлакатнинг барча нуқталарида юқори тезликдаги интернетга уланиш имкони пайдо бўлади.

Starlink билан рақобат ва техник имкониятлар

Amazon компанияси ўзининг паст орбитали (Лов Эарт Орбит — ЛEО) туркумидаги сунъий йўлдошларини коинотга чиқаришни жадаллаштирган. ixbt.com маълумотларига кўра, яқинда Европанинг Ариане 6 ракетаси 36 та Amazon сунъий йўлдошини орбитага муваффақиятли олиб чиққан. Ҳозирда компаниянинг Флоридадаги базасида юзлаб тайёр қурилмалар навбатдаги парвозларни кутмоқда.

Экспертларнинг фикрича, Amazon лойиҳасининг Ўзбекистон бозорига кириб келиши соҳада соғлом рақобатни кучайтиради. Бу нафақат хизмат сифатининг ошишига, балки якуний истеъмолчилар учун нархларнинг арзонлашишига ҳам замин яратиши мумкин. Amazon Лео тармоғи 2026-йилдан бошлаб тўлиқ қувват билан ишга тушиши режалаштирилган.

Ҳозирда Ўзбекистон ҳукумати рақамли инфратузилмани модернизация қилиш ва аҳолининг барча қатламлари учун ахборот ресурсларидан фойдаланиш имкониятини кенгайтириш устида ишламоқда. Amazon билан ҳамкорлик ушбу стратегик мақсадларнинг ажралмас қисми бўлиб, мамлакатнинг минтақавий IT-хабга айланиш йўлидаги интилишларини қўллаб-қувватлайди.

Лойиҳа доирасида қуйидаги натижаларга эришиш кутилмоқда:

  • Олис ҳудудларда рақамли тенгсизликни бартараф этиш;
  • Тоғли ва чўл зоналарида барқарор алоқа ўрнатиш;
  • Таълим ва тиббиёт муассасаларини юқори тезликдаги интернет билан таъминлаш;
  • Халқаро технологик гигантларнинг Ўзбекистон бозорига қизиқишини ошириш.

AmazonИнтернетТехнологияЎзбекистонСунъий Йўлдош
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда iPhone 17 Pro нархи кескин пасайди: Флагман арзонлашишда давом этмоқдаРоссияда iPhone 17 Pro нархи кескин пасайди: Флагман арзонлашишда давом этмоқдаБугун, 10:58СанДиск компанияси PS5 учун 8 TB сиғимли SSD дискини 3700 доллардан сотувга чиқардиСанДиск компанияси PS5 учун 8 TB сиғимли SSD дискини 3700 доллардан сотувга чиқардиБугун, 09:55Galaxy Z Фолд7 учун One UI 8.5 янгиланиши чиқди: Флагман функциялар энди буклама смартфондаGalaxy Z Фолд7 учун One UI 8.5 янгиланиши чиқди: Флагман функциялар энди буклама смартфондаБугун, 09:23Ростех ҳавода маневр қилишга қодир янги Суперкам С180 дронини тақдим этдиРостех ҳавода маневр қилишга қодир янги Суперкам С180 дронини тақдим этдиБугун, 08:52Oppo Рено 15А тақдим этилди: 7000 мАч аккумулятор ва IP69 даражасидаги ҳимояOppo Рено 15А тақдим этилди: 7000 мАч аккумулятор ва IP69 даражасидаги ҳимояБугун, 08:50Сунъий интеллект бўйича “ёпиқ клуб”: АҚШ ва Европа Иттифоқи янги иттифоқ тузмоқдаСунъий интеллект бўйича “ёпиқ клуб”: АҚШ ва Европа Иттифоқи янги иттифоқ тузмоқдаБугун, 08:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди