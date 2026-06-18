Россияда iPhone 17 Pro нархи кескин пасайди: Флагман арзонлашишда давом этмоқда
Apple компаниясининг ўтган йили тақдим этилган флагман смартфони iPhone 17 Pro Россия чакана савдо бозорида сезиларли даражада арзонлашишда давом этмоқда. Сотувлар бошланганидан буён ўтган вақт ичида қурилманинг нархи рекорд даражадаги минимал кўрсаткичга тушди, бу эса янги моделни харид қилишни режалаштираётган фойдаланувчилар учун қулай имконият яратмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳи-Теч Маил нашрининг маълумотларига кўра, июн ойи ўрталарига келиб, 256 GB ички хотирага эга iPhone 17 Pro моделини чакана савдо нуқталарида ўртача 82,5 минг рублга топиш мумкин. Йирик маркетплейсларда эса нархлар 85,5 минг рублдан бошланмоқда. Таққослаш учун, жорий йилнинг май ойида ушбу қурилма қарийб 4 минг рублга қимматроқ сотилаётган эди. Бу эса флагманнинг нархи барқарор пасайиш тенденциясига кирганини тасдиқлайди.
Сўнгги бир ой ичида смартфон нархи тахминан 5 фоизга, сўнгги ярим йил ичида эса 10 фоиздан кўпроққа арзонлашган. Нархлар динамикасини таҳлил қиладиган бўлсак, энг катта пасайиш сотувлар бошланган илк ойларда кузатилган. Масалан, 2025-йилнинг сентябрь ойида iPhone 17 Pro 165 минг рублдан сотувга чиққан бўлса, 2026-йилнинг январига келиб унинг нархи 92–95 минг рубл атрофида барқарорлашган эди.
Техник имкониятлар ва янгиликларiPhone 17 Pro модели ўзидан олдинги авлодлардан нафақат дизайни, балки техник хусусиятлари билан ҳам ажралиб туради. Қурилма 6,3 дюймли Супер Ретина ХДР ОЛEД-дисплейи билан жиҳозланган бўлиб, тасвир аниқлиги ва ёрқинлиги бўйича юқори кўрсаткичларни намойиш этади. Смартфоннинг юраги – юқори унумдорликка эга Apple А19 Pro чипи ҳисобланади.
Ушбу моделнинг асосий хусусиятларидан бири унинг ташқи кўриниши ва тузилишидир. iPhone 17 Pro бутунлай алюминийдан ишланган корпус ва янгиланган камера блокига эга бўлди. Шунингдек, Apple муҳандислари бугланиш камерасига асосланган янги совутиш тизимини жорий этишган. Бу ечим оғир ўйинлар ва мураккаб вазифалар бажарилаётганда смартфоннинг қизиб кетиш муаммосини бартараф этишга хизмат қилади.
Камера тизими ҳам сезиларли даражада такомиллаштирилган бўлиб, у қуйидаги имкониятларни тақдим этади:
- Учталик 48 мегапикселли асосий камера модули;
- 40 каррали гибрид зумга эга яхшиланган телеобъектив;
- Кам ёритилган шароитда юқори сифатли суратга олиш технологияси.
…