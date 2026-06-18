Россияда iPhone 17 Pro нархи кескин пасайди: Флагман арзонлашишда давом этмоқда

·0·Техно
Россияда iPhone 17 Pro нархи кескин пасайди: Флагман арзонлашишда давом этмоқда

Apple компаниясининг ўтган йили тақдим этилган флагман смартфони iPhone 17 Pro Россия чакана савдо бозорида сезиларли даражада арзонлашишда давом этмоқда. Сотувлар бошланганидан буён ўтган вақт ичида қурилманинг нархи рекорд даражадаги минимал кўрсаткичга тушди, бу эса янги моделни харид қилишни режалаштираётган фойдаланувчилар учун қулай имконият яратмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳи-Теч Маил нашрининг маълумотларига кўра, июн ойи ўрталарига келиб, 256 GB ички хотирага эга iPhone 17 Pro моделини чакана савдо нуқталарида ўртача 82,5 минг рублга топиш мумкин. Йирик маркетплейсларда эса нархлар 85,5 минг рублдан бошланмоқда. Таққослаш учун, жорий йилнинг май ойида ушбу қурилма қарийб 4 минг рублга қимматроқ сотилаётган эди. Бу эса флагманнинг нархи барқарор пасайиш тенденциясига кирганини тасдиқлайди.

Сўнгги бир ой ичида смартфон нархи тахминан 5 фоизга, сўнгги ярим йил ичида эса 10 фоиздан кўпроққа арзонлашган. Нархлар динамикасини таҳлил қиладиган бўлсак, энг катта пасайиш сотувлар бошланган илк ойларда кузатилган. Масалан, 2025-йилнинг сентябрь ойида iPhone 17 Pro 165 минг рублдан сотувга чиққан бўлса, 2026-йилнинг январига келиб унинг нархи 92–95 минг рубл атрофида барқарорлашган эди.

Техник имкониятлар ва янгиликлар

iPhone 17 Pro модели ўзидан олдинги авлодлардан нафақат дизайни, балки техник хусусиятлари билан ҳам ажралиб туради. Қурилма 6,3 дюймли Супер Ретина ХДР ОЛEД-дисплейи билан жиҳозланган бўлиб, тасвир аниқлиги ва ёрқинлиги бўйича юқори кўрсаткичларни намойиш этади. Смартфоннинг юраги – юқори унумдорликка эга Apple А19 Pro чипи ҳисобланади.

Ушбу моделнинг асосий хусусиятларидан бири унинг ташқи кўриниши ва тузилишидир. iPhone 17 Pro бутунлай алюминийдан ишланган корпус ва янгиланган камера блокига эга бўлди. Шунингдек, Apple муҳандислари бугланиш камерасига асосланган янги совутиш тизимини жорий этишган. Бу ечим оғир ўйинлар ва мураккаб вазифалар бажарилаётганда смартфоннинг қизиб кетиш муаммосини бартараф этишга хизмат қилади.

Камера тизими ҳам сезиларли даражада такомиллаштирилган бўлиб, у қуйидаги имкониятларни тақдим этади:

  • Учталик 48 мегапикселли асосий камера модули;
  • 40 каррали гибрид зумга эга яхшиланган телеобъектив;
  • Кам ёритилган шароитда юқори сифатли суратга олиш технологияси.
Бундан ташқари, қурилма сиғими кенгайтирилган аккумулятор билан таъминланган бўлиб, у автоном иш вақтини сезиларли даражада оширган. Россия бозоридаги нархларнинг пасайиши одатда қўшни Марказий Осиё мамлакатлари, жумладан, Ўзбекистондаги "кулранг" бозор нархларига ҳам билвосита таъсир кўрсатади. Бу эса яқин орада минтақамизда ҳам ушбу модел нархларининг бироз арзонлашишини кутишга асос бўлади.

AppleiPhoneСмартфонТехнологияНархлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда Amazon Лео сунъий йўлдош интернети ишга тушириладиЎзбекистонда Amazon Лео сунъий йўлдош интернети ишга тушириладиБугун, 10:52СанДиск компанияси PS5 учун 8 TB сиғимли SSD дискини 3700 доллардан сотувга чиқардиСанДиск компанияси PS5 учун 8 TB сиғимли SSD дискини 3700 доллардан сотувга чиқардиБугун, 09:55Galaxy Z Фолд7 учун One UI 8.5 янгиланиши чиқди: Флагман функциялар энди буклама смартфондаGalaxy Z Фолд7 учун One UI 8.5 янгиланиши чиқди: Флагман функциялар энди буклама смартфондаБугун, 09:23Ростех ҳавода маневр қилишга қодир янги Суперкам С180 дронини тақдим этдиРостех ҳавода маневр қилишга қодир янги Суперкам С180 дронини тақдим этдиБугун, 08:52Oppo Рено 15А тақдим этилди: 7000 мАч аккумулятор ва IP69 даражасидаги ҳимояOppo Рено 15А тақдим этилди: 7000 мАч аккумулятор ва IP69 даражасидаги ҳимояБугун, 08:50Сунъий интеллект бўйича “ёпиқ клуб”: АҚШ ва Европа Иттифоқи янги иттифоқ тузмоқдаСунъий интеллект бўйича “ёпиқ клуб”: АҚШ ва Европа Иттифоқи янги иттифоқ тузмоқдаБугун, 08:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди