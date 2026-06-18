АҚШ ва Эрон ўртасида имзоланган келишув тафсилотлари маълум бўлди

·26·Дунё
АҚШ ва Эрон ўртасида имзоланган келишув тафсилотлари маълум бўлди

Яқин Шарқ минтақасида узоқ вақтдан буён давом этаётган ҳарбий ва сиёсий кескинликни юмшатиш йўлида кутилмаган ҳамда ўта муҳим қадам ташланди. Расмий Вашингтон ва Теҳрон вакиллари чоршанба куни икки давлат раҳбарлари томонидан имзоланган муваққат тинчлик битимининг расмий матнини кенг жамоатчиликка ошкор қилишди. Ушбу тарихий ҳужжатнинг бош мақсади — кенг қамровли қуролли тўқнашувларга бутунлай чек қўйишдан иборатдир.

Шунга қарамай, АҚШ Президенти Дональд Трамп агар Эрон томони ўз зиммасига олган мажбуриятларни бузадиган бўлса, ҳарбий зарбаларни яна қайта бошлаш ва Эрон расмий раҳбариятини йўқ қилиб ташлаш билан таҳдид қилиш фикридан воз кечгани йўқ.

Қуйидаги таҳлилий сиёсий жадвал орқали АҚШ ва Эрон ўртасидаги янги келишувнинг энг асосий бандлари ҳамда томонларнинг сиёсий позициялари билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

Меморандумнинг муҳим йўналишлари

АҚШ президентининг баёнотлари ва қадамлари

Эрон раҳбариятининг эришган ютуқлари ва мавқеи

Келишув муддати ва шакли

• Дональд Трамп ҳужжатни инглиз тилида рақамли имзолади.

• Президент Масъуд Пезишкиён меморандумни форс тилида имзолади.

Ҳарбий ва қуролланиш соҳаси

• Эронда баллистик ракеталар бўлмаслигини «адолатсизлик» деб атади.

• Ядровий қурол ишлаб чиқармаслик ваъдасини қайта тасдиқлади.

Иқтисодий ва молиявий имтиёзлар

• Эрон портлари блокадасини ва санкцияларни бекор қилишга рози бўлди.

• Миллиардлаб долларлик санкциялардан халос бўлиш арафасида турибди.

Минтақавий таъсир доираси

• Ливандаги урушни тугатиш ва нефть нархини туширишни умид қилмоқда.

• Уруш орқали кутилганидан кўра бир неча баробар кўп натижага эришди.

Версалдаги рамзий имзо ва 60 кунлик тинчлик муҳлати

Жами 14 та банддан иборат ушбу ўтиш даври меморандуми якуний мукаммал тинчлик шартномаси устида музокаралар олиб бориш мақсадида ўт очишни тўхтатиш муддатини яна 60 кунга узайтиришни кўзда тутади. Эътиборли жиҳати шундаки, АҚШ раҳбари Дональд Трамп ва Эрон Президенти Масъуд Пезишкиён ушбу ҳужжатни инглиз ҳамда форс тилларида рақамли форматда имзолаганлар. Теҳрон расмийларининг маълум қилишича, мазкур битим чоршанба кунидан бошлаб тўлиқ кучга кирди.

Трамп ушбу тарихий ҳужжатни Франция Президенти Эммануэль Макрон ҳамроҳлигида Париж яқинидаги машҳур Версаль саройида имзолади. Маълумки, айнан ушбу масканда Биринчи жаҳон урушини расман якунлаган тинчлик шартномаси имзоланган эди. Матбуот анжуманида Трамп Эрон ҳақида гапирар экан: «Агар улар вақтни бой бериб, келишув шартларини бузадиган бўлсалар, биз уларни аёвсиз равишда бомбардимон қиламиз. Мен буни истамайман, уларнинг келишувга амал қилишини хоҳлайман», — дея баёнот берди ва эронликларни «ақлли одамлар» деб атади. Икки давлат музокарачилари яқин икки ой ичида доимий сулҳ лойиҳасини ишлаб чиқиш устида бош қотиришади. АҚШ раҳбари бу қадам Яқин Шарққа осойишталик олиб келиши ва жаҳон бозорида нефть нархининг арзонлашига хизмат қилишидан умидвор.

Бундан ташқари, Трамп илгари Эронга қарши илгари сурган баъзи даъволаридан воз кечди. У Теҳроннинг баллистик ракеталарга эга бўлишини тақиқлаш маълум маънода «адолатсизлик» эканини тан олди. Ваҳоланки, шу йилнинг февраль ойида у Эроннинг ракета саноатини бутунлай ер билан битта қилишга ваъда берган эди.

Теҳронда ғалаба кайфияти: «Музокаралар кутилганидан ортиқ натижа берди»

Эрон сиёсий доиралари ушбу келишувни ҳақиқий муваффақият сифатида байрам қилмоқда. Мамлакатнинг бош музокарачиси Муҳаммад Боқир Ғолибофнинг сўзларига кўра, Теҳрон ҳарбий ҳаракатлар орқали эришмоқчи бўлган мақсадларидан кўра музокаралар столи ортида бир неча баробар кўпроқ ютуққа эришган.

Мазкур англашув меморандуми қуйидаги муҳим бандларни ўз ичига олади:

  • Барча жабҳаларда, жумладан Ливан тупроқларида ҳам ҳарбий ҳаракатларни зудлик билан тўхтатиш;

  • Дунё энергетикаси учун муҳим бўлган Ҳўрмуз бўғозида кемалар қатновини «ҳеч қандай тўловларсиз» тўлиқ қайта тиклаш;

  • АҚШ томонидан Эрон денгиз портларига қўйилган блокадани олиб ташлаш ва барча иқтисодий санкцияларни бекор қилиш;

  • Музлатиб қўйилган молиявий активларни қайтариш ҳамда урушдан кейинги тикланиш жараёнлари учун 300 миллиард долларлик йирик инвестиция фондини ташкил этиш.

Шу билан бирга, Эрон томони МАГАТЭ (Халқаро атом энергияси агентлиги) назорати остида ўзининг бойитилган уран захираларини ўз ҳудудида «кучсизлантириш»га рози бўлди ва ядровий қурол яратмаслик ваъдасини яна бир бор тасдиқлади. Reuters нашрининг таҳлилига кўра, Трамп ўз риторикасига қарамай, уруш орқали ўз мақсадларига тўлиқ эриша олмади, Эрон эса миллиардлаб долларлик иқтисодий чекловлардан қутулишга яқинлашди.

Европа иттифоқи хурсанд, Исроил эса бефарқ

Францияда ўтказилган G7 (Катта еттилик) саммити давомида Европа давлатлари раҳбарлари ушбу келишувни қизғин олқишлашди. Европа етакчилари АҚШнинг Эрон ядро дастури бўйича хавотирларини тушунсалар-да, Вашингтоннинг БМТ рухсатисиз уруш бошлаш ҳақидаги аввалги қарорини ҳеч қачон қўллаб-қувватламаган эдилар. Шунингдек, улар Эроннинг бундай йирик босимларга бардош бериб, ўз мавқеини мустаҳкамлаб олганидан хавотирдалар.

Келишув ортидан G7 давлатлари қўшма баёнот эълон қилиб, Ливан ҳудудида Исроил ва «Ҳизбуллоҳ» гуруҳи ўртасидаги тўқнашувларни зудлик билан тўхтатишни талаб қилишди. Якшанба кунидан бошлаб у ерда ҳарбий ҳаракатлар бирмунча пасайган бўлса-да, бутунлай барҳам топгани йўқ. Мазкур музокараларда умуман иштирок этмаган ва Ливан жанубини назорат қилаётган Исроил ҳукумати эса зарур деб ҳисоблаган вақтда куч ишлатиш ҳуқуқини ўз тизимида сақлаб қолишини маълум қилди.

Замин сиёсий шарҳловчиларининг якуний хулосаси:

Версаль саройида имзоланган ушбу муваққат меморандум Яқин Шарқ минтақасида янги тинчлик даврини бошлаб бериши мумкин. Вазиятнинг кейинги ривожи ва 60 кунлик муҳлат ичида томонларнинг қанчалик содиқ қолиши дунё энергетика ва сиёсий хавфсизлигини белгилаб беради.

Халқаро сиёсатнинг энг қайноқ таҳлиллари, Вашингтон ва Теҳрон ўртасидаги махфий келишувлар тафсилотлари ва дунё кундалигини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ ва Эрон ўртасидаги тарихий келишув тафсилотлари маълум бўлдиАҚШ ва Эрон ўртасидаги тарихий келишув тафсилотлари маълум бўлдиБугун, 08:29Россияда 14 ёшли ўсмир лифтда аёвсиз калтакландиРоссияда 14 ёшли ўсмир лифтда аёвсиз калтакландиБугун, 08:27Москва яна оммавий дронлар ҳужуми остида қолдиМосква яна оммавий дронлар ҳужуми остида қолдиБугун, 07:51Айиқ сайёҳларнинг овқатини еб қўйдиАйиқ сайёҳларнинг овқатини еб қўйдиБугун, 07:48Туркияда 12 ёшли қиз балконнинг иккинчи қаватидан қулаб тушдиТуркияда 12 ёшли қиз балконнинг иккинчи қаватидан қулаб тушдиБугун, 07:38“Дунёдаги энг хунук одам” деб танилган инсоннинг ҳайратланарли тақдири“Дунёдаги энг хунук одам” деб танилган инсоннинг ҳайратланарли тақдириБугун, 19:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди