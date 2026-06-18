Бурак Ўзчивит янги сериалда ҳамкасбининг ролини тортиб олгани ростми?
Турк сериаллари мухлисларини янги телемавсумда қатор премералар кутмоқда. Энг катта қизиқиш уйғотаётган лойиҳалардан бири эса “Қуёш чиқадиган жой” сериали бўлиб турибди. Бироқ суратга олиш ишлари бошланиши арафасида содир бўлган кутилмаган ўзгариш мухлисларни ҳайратда қолдирди.
Маълум бўлишича, сериалда бош эркак қаҳрамон образини ижро этиши режалаштирилган актёр Уғур Гунеш лойиҳани тарк этган. Унинг ўрнини эса машҳур актёр Бурак Ўзчивит эгаллаган.
Ҳозирча продюсерлар ушбу вазият бўйича расмий изоҳ бермаган. Бироқ Уғур Гунеш ижтимоий тармоқларда эътиборни ўзига тортган бир нечта постларни жойлаштириб, ролидан айнан Бурак Ўзчивит сабаб айрилганига ишора қилган.
Аввалига актёр «Бировнинг ҳаққига кўз олайтирган инсоннинг виждонини на Макка, на сўфийлар маскани поклай олади», деган мазмундаги ҳикматни улашди. Орадан кўп ўтмай эса «Ҳали ҳам тўймадинг, ҳеч қачон тўймайсан», деган ёзувни эълон қилди.
Гарчанд актёр ҳеч кимнинг номини тилга олмаган бўлса-да, мухлислар бу гаплар Бурак Ўзчивитга қаратилган деб ҳисобламоқда.
Журналист Бирсен Алтунташ маълум қилишича, Бурак Ўзчивит сериал сценарийси билан танишиб чиққан ва Кенан образи унга жуда маъқул келган. Шундан кейин актёр продюсерларга айнан ушбу ролни ижро этиш истагини билдирган.
Айрим манбаларнинг таъкидлашича, шу воқеадан кейин Уғур Гунеш лойиҳа таркибидан чиқарилган.
Бурак Ўзчивит эса ҳозирча бу вазият юзасидан ҳеч қандай баёнот бермаган.
Мухлисларнинг яна бир эътирози шундаки, 41 ёшли Бурак сериалда актриса Сибел Тошчиоғлу ижро этадиган қаҳрамоннинг ўғли ролини ўйнайди. Актрисага эса келаси ой 50 ёш тўлади.
Шу сабабли айрим томошабинлар бундай кастинг танловини ишонарсиз деб баҳоламоқда.
Уғур Гунеш мухлислари эса аллақачон сериални бойкот қилишга чақиришмоқда. Турк сериаллари ихлосмандлари эса продюсерлар яқин кунларда ушбу можаро бўйича расмий баёнот беришларига умид билдирмоқда.
…