Бурак Ўзчивит янги сериалда ҳамкасбининг ролини тортиб олгани ростми?

·0·Маданият
Бурак Ўзчивит янги сериалда ҳамкасбининг ролини тортиб олгани ростми?

Турк сериаллари мухлисларини янги телемавсумда қатор премералар кутмоқда. Энг катта қизиқиш уйғотаётган лойиҳалардан бири эса “Қуёш чиқадиган жой” сериали бўлиб турибди. Бироқ суратга олиш ишлари бошланиши арафасида содир бўлган кутилмаган ўзгариш мухлисларни ҳайратда қолдирди.

Маълум бўлишича, сериалда бош эркак қаҳрамон образини ижро этиши режалаштирилган актёр Уғур Гунеш лойиҳани тарк этган. Унинг ўрнини эса машҳур актёр Бурак Ўзчивит эгаллаган.

Ҳозирча продюсерлар ушбу вазият бўйича расмий изоҳ бермаган. Бироқ Уғур Гунеш ижтимоий тармоқларда эътиборни ўзига тортган бир нечта постларни жойлаштириб, ролидан айнан Бурак Ўзчивит сабаб айрилганига ишора қилган.

Qora kostyum kiygan soqolli erkak qoʻllari bilan ishora qilib gapirmoqda.

Аввалига актёр «Бировнинг ҳаққига кўз олайтирган инсоннинг виждонини на Макка, на сўфийлар маскани поклай олади», деган мазмундаги ҳикматни улашди. Орадан кўп ўтмай эса «Ҳали ҳам тўймадинг, ҳеч қачон тўймайсан», деган ёзувни эълон қилди.

Гарчанд актёр ҳеч кимнинг номини тилга олмаган бўлса-да, мухлислар бу гаплар Бурак Ўзчивитга қаратилган деб ҳисобламоқда.

Журналист Бирсен Алтунташ маълум қилишича, Бурак Ўзчивит сериал сценарийси билан танишиб чиққан ва Кенан образи унга жуда маъқул келган. Шундан кейин актёр продюсерларга айнан ушбу ролни ижро этиш истагини билдирган.

Бурак Ўзчивит янги сериалда ҳамкасбининг ролини тортиб олгани ростми?

Айрим манбаларнинг таъкидлашича, шу воқеадан кейин Уғур Гунеш лойиҳа таркибидан чиқарилган.

Бурак Ўзчивит эса ҳозирча бу вазият юзасидан ҳеч қандай баёнот бермаган.

Мухлисларнинг яна бир эътирози шундаки, 41 ёшли Бурак сериалда актриса Сибел Тошчиоғлу ижро этадиган қаҳрамоннинг ўғли ролини ўйнайди. Актрисага эса келаси ой 50 ёш тўлади.

Шу сабабли айрим томошабинлар бундай кастинг танловини ишонарсиз деб баҳоламоқда.

Oq kostyum kiygan, qora sochli va soqolli erkak yon tomonga qarab turibdi.

Уғур Гунеш мухлислари эса аллақачон сериални бойкот қилишга чақиришмоқда. Турк сериаллари ихлосмандлари эса продюсерлар яқин кунларда ушбу можаро бўйича расмий баёнот беришларига умид билдирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ботир Қодиров яна портлади: янги қўшиқ шов-шувга сабаб бўлди (видео)Ботир Қодиров яна портлади: янги қўшиқ шов-шувга сабаб бўлди (видео)Бугун, 09:52“Ассалом, мундиал!” янги талқинда интернетни забт этди (видео)“Ассалом, мундиал!” янги талқинда интернетни забт этди (видео)Бугун, 09:41Юлдуз Турдиева блогерлар билан ҳамкорлик ҳақида очиқ гапирди (видео)Юлдуз Турдиева блогерлар билан ҳамкорлик ҳақида очиқ гапирди (видео)Бугун, 08:2298 кун тинимсиз ишлаган Женифер Лопес шифохонага тушиб қолган98 кун тинимсиз ишлаган Женифер Лопес шифохонага тушиб қолганБугун, 08:0662 ёшли Юлдуз Усмонованинг шижоатли рақси барчани лол қолдирди62 ёшли Юлдуз Усмонованинг шижоатли рақси барчани лол қолдирдиБугун, 06:57Отабек Умаров жаҳон чемпионатида кимга мухлислик қилади? Кутилмаган жавобОтабек Умаров жаҳон чемпионатида кимга мухлислик қилади? Кутилмаган жавобБугун, 19:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...