Едер Милитао Жозе Моуриньюнинг Реал Мадридга қайтиши ҳақида фикр билдирди
Реал Мадрид марказий ҳимоячиси Едер Милитао Жозе Моуриньюнинг "Сантяго Бернабеу"га шов-шувли қайтиши борасида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Португалиялик мутахассис клуб билан уч йиллик шартнома имзолади. Ҳозирда жиддий жароҳат сабабли сафдан чиққан бразилиялик ҳимоячи келаси мавсумда тажрибали мураббий қўл остида ишлашдан катта умидда еканини билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Флорентино Перез Альваро Арбелоа кетганидан сўнг, 63 ёшли мутахассисни 2029-йилгача мўлжалланган келишув асосида ортга қайтариб, ўзининг президентлик кампаниясидаги вадасини бажарди. Бу Мадридни 13 йил аввал тарк етган тактик мураббий учун улкан қайтишдир. Реал Мадрид мураббийни Benfica клубидан озод қилиш учун 15 миллион евро товон пули тўлади ва у келаси ойдан расман иш бошлайди.
Милитао апрел ойида чап оёғидаги пай узилиши сабабли жарроҳлик амалиётини ўтказган еди ва ҳозирда беш ойлик реабилитация жараёнини ўтамоқда. "У — буюк мураббий. Келаси мавсумни интизорлик билан кутяпман. Шахсий даражада ҳаётнинг паст-баландликлари бўлади. Енг муҳими — руҳий жиҳатдан соғлом бўлиш. Агар бошингиз жойида бўлса ва оилангиз билан муносабатларингиз яхши бўлса, ҳамма нарса осон кечади", — деди ҳимоячи SportйБет нашрига.
Бразилиялик ҳимоячи, шунингдек, жароҳатнинг руҳий таъсири ҳақида ҳам тўхталиб ўтди: "Бу воқеа узатмани қабул қилаётганимда юз берди. Зарба бериш учун бурилганимда ғалати нарсани ҳис қилдим. Аввалига бу жиддий туюлмаганди, лекин ташхис қўйилгач ҳаммаси ойдинлашди. Кўп жароҳат олиш руҳиятга таъсир қилади, лекин тажриба ҳам беради. Илгари мен жуда портловчи ўйинчи едим, ҳозир еса анча вазминман ва фақат тезликка таянмайман".
Жозе Моуринью кетма-кет икки мавсумни совринсиз якунлаган жамоани қайта тиклаш вазифаси билан Испания пойтахтига қайтмоқда. Португалиялик мутахассис 2010-2013-йиллардаги биринчи даврида Ла Лига ва Испания кубогини қўлга киритган еди. Бироқ, унинг замонавий тактик ёндашуви кўплаб саволларни келтириб чиқармоқда, чунки у ўн йилдан ортиқ вақт олдин Челси билан Англия Премер-лигасида ғолиб чиққанидан бери чемпионлик унвонини қўлга киритмаган.
…