Альваро Мората Криштиано Роналдо ҳақида: У тарихдаги энг яхшиси
Милан ҳужумчиси Альваро Мората Реал Мадрид ва Ювентус клубларида бирга тўп сурган собиқ жамоадоши Криштиано Роналдо ҳақида илиқ фикрлар билдирди. Испаниялик ҳужумчи португалиялик юлдузнинг майдон ташқарисидаги саховатлилиги ва ёш футболчиларга кўрсатган ёрдами ҳақида сўзлаб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эл Камино де Марио подкастида меҳмон бўлган Мората Реал Мадрид сафидаги илк йилларини эслаб, Криштиано Роналдо ёш ўйинчиларга доимий равишда совғалар улашганини айтди. Унинг сўзларига кўра, Роналдо мавсумолди сафарларида ёшларга iPad, мобил телефонлар ва атирлар совға қилган. Мората бу ҳаракатларни "ажойиб" деб таърифлаб, юлдуз футболчи унга доим алоҳида эътибор билан қараганини таъкидлади.
Мората Роналдонинг нафақат саховатини, балки унинг профессионализмига ҳам юқори баҳо берди. Унинг айтишича, Криштиано Роналдо ҳар қандай вазиятда, ҳатто узоқ сафарлардан кеч қайтганда ҳам ўзининг қатъий машғулот тартибини бузмаган. Айнан шу меҳнатсеварлиги сабабли Мората уни футбол тарихидаги энг буюк ўйинчи деб ҳисоблайди.
Шунингдек, ҳужумчи Реал Мадрид ва Барселона ўртасидаги шиддатли рақобат даврида Роналдонинг жамоадошларидан талаб қиладиган юқори даражаси ҳақида ҳам тўхталди. "Дастлабки йилларда мен жуда ёш эдим ва унинг даражасидаги талабларга ўрганмаган эдим. Аммо вақт ўтиб, унинг нима учун бундай юқори талабчан эканини тушуниб етдим", — дея қўшимча қилди Альваро Мората.
…