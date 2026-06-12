Усмон Дембеле Килиан Мбаппе ҳақидаги танқидларни адолатсиз деб атади

·0·Спорт
Усмон Дембеле Килиан Мбаппе ҳақидаги танқидларни адолатсиз деб атади

PSJ ҳужумчиси Усмон Дембеле Франция терма жамоасидаги жамоадоши Килиан Мбаппе атрофидаги шов-шувлар ва танқидлар ҳаддан ташқари кўпайиб кетганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, жаҳон футболи юлдузига бўлаётган босим кўпинча спорт чегарасидан чиқиб кетмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мбаппе сўнгги бир йил ичида ҳам майдондаги ўйинлари, ҳам шахсий ҳаёти сабабли энг кўп муҳокама қилинадиган шахслардан бири бўлиб қолмоқда. Дембеле Marca нашрига берган интервюсида ҳужумчининг ҳар бир ҳаракати, ҳатто майда деталлар ҳам ОАВ томонидан бўрттириб кўрсатилаётганидан норози эканини билдирди.

"Унга нисбатан жуда адолатсиз муносабатда бўлишмоқда. Килиан ажойиб футболчи бўлгани учун ҳам танқидлар меъёрдан ошиб кетди. Мен уни анча вақтдан бери танийман, у майдон ташқарисида ҳам ажойиб инсон. Баъзида шунчаки у Килиан Мбаппе бўлгани учунгина уни ҳаддан ташқари қаттиқ танқид қилишади", — деди Дембеле.

Қанот ҳужумчиси Мбаппенинг кийиниши ёки пойабзал боғичини боғлаши каби майда деталлар ҳам катта мавзуга айлантирилаётганини танқид қилди. Унинг фикрича, одамлар Мбаппенинг ҳам оддий инсон эканлигини ва у фавқулодда иқтидорга эга бўлса-да, доимий босим остида қолмаслиги кераклигини унутиб қўйишмоқда.

Ташқи томондан бўлаётган босимларга қарамай, Франция терма жамоаси кийиниш хонасида Мбаппенинг обрўси баландлигича қолмоқда. Дембеле унинг жамоа ичидаги муҳим ўрни ва етакчилик қобилиятини алоҳида эътироф этди: "У биз билан жуда яхши чиқишади. У бизнинг сардоримиз, етакчимиз ва жамоамизнинг энг муҳим футболчиси".

Килиан МбаппеУсмон ДембелеФранцияРеал МадридPSJ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сидни Кабрал Испанияга қарши муносиб кураш олиб боришларига ишонадиСидни Кабрал Испанияга қарши муносиб кураш олиб боришларига ишонадиБугун, 10:05Родри ўз «Олтин тўп»ини жаҳон чемпионлиги кубогига алмашишга тайёрРодри ўз «Олтин тўп»ини жаҳон чемпионлиги кубогига алмашишга тайёрБугун, 09:57Тибо Куртуа Жозе Моуринио билан бўлган муносабатлари ҳақида гапирдиТибо Куртуа Жозе Моуринио билан бўлган муносабатлари ҳақида гапирдиБугун, 09:50Челси Энзо Фернандезни Реал Мадрид юлдузига алмашиши мумкинЧелси Энзо Фернандезни Реал Мадрид юлдузига алмашиши мумкинБугун, 09:37Альваро Мората Криштиано Роналдо ҳақида: У тарихдаги энг яхшисиАльваро Мората Криштиано Роналдо ҳақида: У тарихдаги энг яхшисиБугун, 09:30PSJ Матеус Фернандес ва Суммервилл учун пойгага қўшилдиPSJ Матеус Фернандес ва Суммервилл учун пойгага қўшилдиБугун, 08:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...