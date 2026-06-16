ОнеХПлаер Х2 Mini Pro: AMD Ryzen AI Max+ чипли энг кучли портатив ПК тақдим этилди

·0·Техно
ОнеХПлаер Х2 Mini Pro: AMD Ryzen AI Max+ чипли энг кучли портатив ПК тақдим этилди

Портатив ўйин қурилмалари бозори янги босқичга кўтарилмоқда. Оне Нетбоок компанияси ўзининг навбатдаги флагмани — ОнеХПлаер Х2 Mini Pro портатив ўйин компьютерини расман эълон қилди. Ушбу гаджет ўзининг техник характеристикалари билан нафақат рақобатчиларини, балки кўплаб замонавий ноутбукларни ҳам ортда қолдиришга қодир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг ички аппарат қисмида мужассамлашган. ixbt.com маълумотига кўра, ОнеХПлаер Х2 Mini Pro AMD Ryzen AI Max+ 388 процессори билан жиҳозланган. Бу чип сунъий интеллект имкониятлари ва юқори унумдорликни бирлаштирган ҳолда, энг оғир ААА тоифасидаги ўйинларни ҳам бемалол ишга туширишга хизмат қилади. Ҳозирда Индиегого платформасида краудфандинг кампанияси бошланган бўлиб, қурилманинг бошланғич нархи 2466 АҚШ доллари этиб белгиланган.

Экран ва хотира имкониятлари

Геймерлар учун визуал сифат биринчи ўринда туради. Шу сабабли, ишлаб чиқарувчилар қурилмага 8,8 дюймли АМОЛEД-дисплей ўрнатишган. Экран 1920 х 1200 пикселли аниқликка ва 144 Hz янгиланиш частотасига эга. Шунингдек, тасвирнинг равонлигини таъминловчи ВРР технологияси ҳам қўллаб-қувватланади. Бу эса динамик ўйинларда кадрлар узилишининг олдини олади.

Хотира масаласида ОнеХПлаер Х2 Mini Pro ҳақиқий рекордчи ҳисобланади. Базавий модел 48 GB LPDDR5х оператив хотира ва 1 TB PCIe 4.0 SSD билан таъминланган. Юқори конфигурацияларда эса оператив хотира ҳажми 64 GB гача, доимий хотира эса 2 TB гача етади. Шунингдек, қўшимча мини SSD ва микроСД карталари ёрдамида умумий хотира ҳажмини 8 TB гача кенгайтириш имконияти мавжуд.

Совутиш тизими ва эргономика

Бундай кучли қувватни жиловлаш учун махсус совутиш тизими ишлаб чиқилган. Қурилма ичида тўртта мис иссиқлик трубкаси ва дақиқасига 5400 марта айланувчи иккита вентилятор жойлашган. Максимал юкламалар пайтида фойдаланувчилар Фрост Бай ташқи суюқлик асосидаги совутиш тизимини ҳам улашлари мумкин. Бу портатив қурилмалар оламида кам учрайдиган технологик ечимдир.

  • Бошқарув элементлари: Ҳол датчикларига эга олинадиган геймпадлар;
  • Аккумулятор: 85 В·соат қувватга эга ва уни ўйин давомида алмаштириш мумкин;
  • Портлар: USB 4, USB 3.2 (Тйпе-К ва Тйпе-А) ҳамда қулоқчинлар учун махсус слот;
  • Вазни: Батареясиз ҳолатда 719 грамм.
Ўзбекистонлик технология ишқибозлари учун ушбу қурилма юқори нархи сабабли премиум сегментга мансуб бўлиб қолади. Бироқ, унинг имкониятлари мобил гейминг келажаги қандай бўлишини кўрсатиб бермоқда. Ҳозирда буюртма берган харидорларга қурилмаларни етказиб бериш 2026-йилнинг июль ойи охирига режалаштирилган. Бу вақт оралиғи технологиянинг тўлиқ оптималлаштирилиши учун зарур деб ҳисобланмоқда.

ОнеХПлаерAMD RyzenЎйин КомпьютериТехнологияГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект хатоларига барҳам берилади: Пробаблй стартапи 9 миллион доллар инвестиция жалб қилдиСунъий интеллект хатоларига барҳам берилади: Пробаблй стартапи 9 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 13:27Рақамли детокс учун Коммодоре Каллбакк 8020: Браузерсиз смартфон тақдим этилдиРақамли детокс учун Коммодоре Каллбакк 8020: Браузерсиз смартфон тақдим этилдиБугун, 13:25Астроботик компанияси Гриффин-1 ой модулини тақдим этди: Янги миссия тафсилотлариАстроботик компанияси Гриффин-1 ой модулини тақдим этди: Янги миссия тафсилотлариБугун, 12:56Хитойда яроқсиз электромобил аккумуляторларининг ноқонуний бозори фош этилдиХитойда яроқсиз электромобил аккумуляторларининг ноқонуний бозори фош этилдиБугун, 12:53Redmi Турбо 5 глобал бозорга чиқди: Гигант аккумулятор ва узоқ муддатли янгиланишRedmi Турбо 5 глобал бозорга чиқди: Гигант аккумулятор ва узоқ муддатли янгиланишБугун, 12:24Microsoft Теаms ходимларнинг офисда эканлигини Wi-Fi орқали аниқлайдиMicrosoft Теаms ходимларнинг офисда эканлигини Wi-Fi орқали аниқлайдиБугун, 12:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди