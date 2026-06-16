ОнеХПлаер Х2 Mini Pro: AMD Ryzen AI Max+ чипли энг кучли портатив ПК тақдим этилди
Портатив ўйин қурилмалари бозори янги босқичга кўтарилмоқда. Оне Нетбоок компанияси ўзининг навбатдаги флагмани — ОнеХПлаер Х2 Mini Pro портатив ўйин компьютерини расман эълон қилди. Ушбу гаджет ўзининг техник характеристикалари билан нафақат рақобатчиларини, балки кўплаб замонавий ноутбукларни ҳам ортда қолдиришга қодир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг ички аппарат қисмида мужассамлашган. ixbt.com маълумотига кўра, ОнеХПлаер Х2 Mini Pro AMD Ryzen AI Max+ 388 процессори билан жиҳозланган. Бу чип сунъий интеллект имкониятлари ва юқори унумдорликни бирлаштирган ҳолда, энг оғир ААА тоифасидаги ўйинларни ҳам бемалол ишга туширишга хизмат қилади. Ҳозирда Индиегого платформасида краудфандинг кампанияси бошланган бўлиб, қурилманинг бошланғич нархи 2466 АҚШ доллари этиб белгиланган.
Экран ва хотира имкониятлариГеймерлар учун визуал сифат биринчи ўринда туради. Шу сабабли, ишлаб чиқарувчилар қурилмага 8,8 дюймли АМОЛEД-дисплей ўрнатишган. Экран 1920 х 1200 пикселли аниқликка ва 144 Hz янгиланиш частотасига эга. Шунингдек, тасвирнинг равонлигини таъминловчи ВРР технологияси ҳам қўллаб-қувватланади. Бу эса динамик ўйинларда кадрлар узилишининг олдини олади.
Хотира масаласида ОнеХПлаер Х2 Mini Pro ҳақиқий рекордчи ҳисобланади. Базавий модел 48 GB LPDDR5х оператив хотира ва 1 TB PCIe 4.0 SSD билан таъминланган. Юқори конфигурацияларда эса оператив хотира ҳажми 64 GB гача, доимий хотира эса 2 TB гача етади. Шунингдек, қўшимча мини SSD ва микроСД карталари ёрдамида умумий хотира ҳажмини 8 TB гача кенгайтириш имконияти мавжуд.
Совутиш тизими ва эргономикаБундай кучли қувватни жиловлаш учун махсус совутиш тизими ишлаб чиқилган. Қурилма ичида тўртта мис иссиқлик трубкаси ва дақиқасига 5400 марта айланувчи иккита вентилятор жойлашган. Максимал юкламалар пайтида фойдаланувчилар Фрост Бай ташқи суюқлик асосидаги совутиш тизимини ҳам улашлари мумкин. Бу портатив қурилмалар оламида кам учрайдиган технологик ечимдир.
- Бошқарув элементлари: Ҳол датчикларига эга олинадиган геймпадлар;
- Аккумулятор: 85 В·соат қувватга эга ва уни ўйин давомида алмаштириш мумкин;
- Портлар: USB 4, USB 3.2 (Тйпе-К ва Тйпе-А) ҳамда қулоқчинлар учун махсус слот;
- Вазни: Батареясиз ҳолатда 719 грамм.
…