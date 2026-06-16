Ливерпул собиқ дарвозабони кутилмаган трансферни таклиф қилди: Маркус Рэшфорд Энфилдга?
Англия Премер-лигасининг ашаддий рақиблари ҳисобланган Ливерпул ва Манчестер Юнайтед клублари ўртасида футболчи алмашинуви ҳар доим катта шов-шувларга сабаб бўли келган. Бу сафар Ливерпул жамоасининг собиқ дарвозабони Давид Джеймс кутилмаган баёнот билан чиқиб, мерсисайдликларни Маркус Рэшфорд трансферини кўриб чиқишга чақирди. Унинг фикрича, ҳужумчи Манчестерда ўзининг энг яхши формасини йўқотган бўлиши мумкин, аммо унинг салоҳияти ҳали ҳам юқори. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, Давид Джеймс Маркус Рэшфорднинг техник қобилиятлари ва футбол интеллектини юқори баҳолаган. Собиқ посбоннинг таъкидлашича, футболчининг қайси қанотда ўйнаши иккинчи даражали масала, асосийси — уни жамоага олиб келиш ва унга мос муҳит яратиб беришдир. Джеймснинг ишончи комилки, Рэшфорд Ливерпул тизимида яна ўзининг аввалги даражасига қайта олади.
Рақобат ва янги муҳит масаласиМанчестер Юнайтед тарбияланувчиси бўлган Рэшфорднинг келажаги сўнгги вақтларда Олд Траффордда сўроқ остида қолмоқда. Гарчи у клуб билан 2028-йилгача шартномага эга бўлса-да, унинг ўйинидаги пасайиш турли трансфер миш-мишларини келтириб чиқармоқда. Джеймснинг фикрича, Андони Ираола каби мураббийлар (ёки Ливерпулнинг ҳозирги мураббийлар штаби) Рэшфорд учун қулай муҳит ярата олади.
«Агар мен Ливерпул раҳбарияти ўрнида бўганимда, Маркус Рэшфордни сотиб олган бўлардим. У ажойиб футболчи, унинг майдонни кўриш қобилияти ва маҳорати жуда юқори даражада. Барселона каби клублардаги фаолияти давомида (ижара асосида) биз унинг бахтли бўлганида қандай ўйин кўрсата олишини кўрдик», — дея таъкидлади Давид Джеймс БетВиктор нашрига берган интервюсида.
Шуни таъкидлаш жоизки, Рэшфорднинг келажаги бўйича аниқ бир қарор Жаҳон чемпионатидан сўнг қабул қилиниши кутилмоқда. Ҳозирда футболчи бор эътиборини Англия терма жамоаси сафида Шимолий Америкадаги нуфузли турнирда ғолиб чиқишга қаратган. Унинг Манчестер Юнайтеддаги ҳолати эса ноаниқлигича қолмоқда, чунки клуб раҳбарияти таркибни янгилаш устида бош қотирмоқда.
Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу трансфер қизиқарли бўлиши аниқ, чунки Ливерпул ва Манчестер Юнайтед ўртасидаги тарихий рақобат туфайли футболчиларнинг бир клубдан иккинчисига ўтиши жуда кам учрайдиган ҳодисадир. Агар ушбу трансфер амалга ошса, бу Премер-лига тарихидаги энг шов-шувли келишувлардан бирига айланади.
Ҳозирча Ливерпул раҳбарияти бу борада расмий муносабат билдиргани йўқ. Бироқ Рэшфорднинг трансфер қиймати ва унинг маоши ҳар қандай клуб учун жиддий молиявий юк бўлиши мумкин. Шу билан бирга, Майкл Каррик каби мутахассислар агар трансфер амалга ошмаса, футболчини ўз жамоасида кўришдан мамнун бўлишларини билдиришган.
…