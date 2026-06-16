Президент АҚШ молиявий институтлари раҳбарлари билан муҳим лойиҳаларни муҳокама қилди

·0·Ўзбекистон
Президент АҚШ молиявий институтлари раҳбарлари билан муҳим лойиҳаларни муҳокама қилди

Пойтахтимизда юқори савияда давом этаётган Тошкент халқаро инвестиция форуми (ТХИФ-2026) глобал иқтисодий шериклик ва йирик молиявий келишувларнинг марказига айланди. Форум тадбирлари доирасида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев АҚШ Эксимбанки президенти ва раиси Жон Ёванович ҳамда Халқаро молиявий тараққиёт корпорацияси (DFC) бош ижрочи директори Бен Блек билан олий даражадаги учрашув ўтказди. Ушбу мулоқот Оқ уй ва Тошкент ўртасидаги иқтисодий ва технологик алоқаларни мутлақо янги босқичга олиб чиқиш йўлидаги тарихий қадам бўлди.

Дональд Трампнинг саломи ва стратегик лойиҳалар молияси

Мулоқот аввалида америкалик юқори мартабали меҳмонлар давлатимиз раҳбарига АҚШ Президенти Дональд Трампнинг самимий саломи ва энг эзгу тилакларини тантанали равишда етказишди. Шундан сўнг, томонлар иқтисодий шерикликнинг энг истиқболли йўналишларига ўтишди.

Музокаралар давомида Оқ уй молиявий институтларининг Ўзбекистонда замонавий инфратузилмани ривожлантириш, энг муҳим ва ноёб минералларни қазиб олиш ҳамда қайта ишлаш, яшил энергетика, сунъий интеллект (AI) технологияларини жорий этиш ҳамда иқтисодиётни рақамлаштириш каби юқори технологияли стратегик лойиҳаларни тўғридан-тўғри молиялаштиришда иштирок этиши билан боғлиқ масалалар атрофлича ва чуқур таҳлил қилинди.

Қуйидаги расмий иқтисодий ва инвестициявий таҳлил жадвали орқали АҚШ молиявий гигантлари ва Ўзбекистон ўртасида келишиб олинган йирик лойиҳалар рўйхати билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

АҚШ молиявий институти ва раҳбари

Келишиб олинган асосий стратегик лойиҳалар ва ташаббуслар

Амалий босқичга ўтадиган йирик инфратузилма объектлари

Инвестициялар йўналтириладиган бош соҳалар

Музокаралар якунида қабул қилинган расмий ҳужжат

АҚШ Эксимбанки


(Жон Ёванович)

• Энергетика тармоғини модернизация қилиш


• Маҳаллий тадбиркорларга экспорт кредитлари ажратиш

Тошкентда янги халқаро аэропорт қуриш


• Саноат ва транспорт инфратузилмаси

Юқори технологиялар, энергетика, логистика ва рақамлаштириш

Қўшма «Йўл харитаси»


(Лойиҳаларни жадаллаштириш учун)

Халқаро молиявий тараққиёт корпорацияси (DFC)


(Бен Блек)

• Қўшма инвестиция платформасини ишга тушириш


• Соғлиқни сақлаш тизимини қўллаб-қувватлаш

Фарғонада замонавий тиббиёт мажмуаси


• Дата-марказлар ва қуруқ портлар

Тиббиёт, рақамли банкинг, дата-инфратузилма ва савдо

Қўшма «Йўл харитаси»


(Амалий ижрони таъминлаш мақсадида)

Тошкентда янги аэропорт ва Фарғонада замонавий тиббиёт мажмуаси

Учрашувда энг катта шов-шувга сабаб бўлган жиҳат — узоқ кутилган йирик инфратузилма лойиҳаларини амалга оширишнинг амалий босқичига тезкорлик билан ўтиш зарурлиги ҳар икки томонлама қатъий таъкидлангани бўлди. Хусусан, пойтахтимизда мутлақо янги халқаро аэропорт барпо этиш, Фарғона вилоятида жаҳон стандартларига мос келувчи замонавий тиббиёт мажмуасини ташкил этиш, юртимизда рақамли банк (рақамли банкинг) фаолиятини йўлга қўйиш, йирик дата-марказлар (Data Centers) ва логистика тизимини тубдан ривожлантирувчи қуруқ портларни қуриш ишларини бошлаш бўйича якуний тўхтамга келинди.

Шунингдек, АҚШ Эксимбанки билан энергетика тизимини модернизация қилиш лойиҳаларини жадаллаштириш ва ўзбекистонлик тадбиркорларнинг ташаббуслари учун махсус экспорт кредитлари ажратиш механизми кенгайтириладиган бўлди. DFC корпорацияси эса соғлиқни сақлаш ва энергетика соҳалари учун алоҳида қўшма инвестиция платформасини ишга туширишни ўз бўйнига олди.

Кулис ортидаги муҳим келишув:

Иқтисодий таҳлилчиларнинг фикрига кўра, Вашингтоннинг икки энг йирик молиявий пойдевори Тошкент форумида Ўзбекистонга катта ишонч билдирди. Учрашув якунида муҳокама қилинган барча инвестициявий, молиявий ва технологик мега-лойиҳаларни ҳаётга изчил татбиқ этиш ва уларнинг ижросини қатъий назорат қилиш мақсадида, томонлар махсус қўшма “Йўл харитаси”ни қабул қилишга келишиб олдилар.

Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги миллиард долларлик янги шартномалар, ТХИФ-2026 доирасидаги энг сўнгги эксклюзив янгиликлар ва дунё молия оламига оид ишончли ва тезкор хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев ва Байрам Бегай Кўксарой қароргоҳида дарахт экди (фото, видео)Шавкат Мирзиёев ва Байрам Бегай Кўксарой қароргоҳида дарахт экди (фото, видео)Бугун, 13:03Ўзбекистон ва Албания президентларининг тарихий музокаралари бўлиб ўтдиЎзбекистон ва Албания президентларининг тарихий музокаралари бўлиб ўтдиБугун, 12:53Шавкат Мирзиёев Албания раҳбарини расмий маросим билан кутиб олди (фото)Шавкат Мирзиёев Албания раҳбарини расмий маросим билан кутиб олди (фото)Бугун, 12:45Тошкентга юк машиналари кириши вақтинча тақиқландиТошкентга юк машиналари кириши вақтинча тақиқландиБугун, 12:03Албания Президенти Ўзбекистонга расмий ташриф билан келдиАлбания Президенти Ўзбекистонга расмий ташриф билан келдиБугун, 11:21Ўзбекистонда ноқонуний ер ва уй-жойларни қонунийлаштириш тартиби...Ўзбекистонда ноқонуний ер ва уй-жойларни қонунийлаштириш тартиби...Кеча, 17:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган