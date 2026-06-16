Президент АҚШ молиявий институтлари раҳбарлари билан муҳим лойиҳаларни муҳокама қилди
Пойтахтимизда юқори савияда давом этаётган Тошкент халқаро инвестиция форуми (ТХИФ-2026) глобал иқтисодий шериклик ва йирик молиявий келишувларнинг марказига айланди. Форум тадбирлари доирасида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев АҚШ Эксимбанки президенти ва раиси Жон Ёванович ҳамда Халқаро молиявий тараққиёт корпорацияси (DFC) бош ижрочи директори Бен Блек билан олий даражадаги учрашув ўтказди. Ушбу мулоқот Оқ уй ва Тошкент ўртасидаги иқтисодий ва технологик алоқаларни мутлақо янги босқичга олиб чиқиш йўлидаги тарихий қадам бўлди.
Дональд Трампнинг саломи ва стратегик лойиҳалар молияси
Мулоқот аввалида америкалик юқори мартабали меҳмонлар давлатимиз раҳбарига АҚШ Президенти Дональд Трампнинг самимий саломи ва энг эзгу тилакларини тантанали равишда етказишди. Шундан сўнг, томонлар иқтисодий шерикликнинг энг истиқболли йўналишларига ўтишди.
Музокаралар давомида Оқ уй молиявий институтларининг Ўзбекистонда замонавий инфратузилмани ривожлантириш, энг муҳим ва ноёб минералларни қазиб олиш ҳамда қайта ишлаш, яшил энергетика, сунъий интеллект (AI) технологияларини жорий этиш ҳамда иқтисодиётни рақамлаштириш каби юқори технологияли стратегик лойиҳаларни тўғридан-тўғри молиялаштиришда иштирок этиши билан боғлиқ масалалар атрофлича ва чуқур таҳлил қилинди.
Қуйидаги расмий иқтисодий ва инвестициявий таҳлил жадвали орқали АҚШ молиявий гигантлари ва Ўзбекистон ўртасида келишиб олинган йирик лойиҳалар рўйхати билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
АҚШ молиявий институти ва раҳбари
Келишиб олинган асосий стратегик лойиҳалар ва ташаббуслар
Амалий босқичга ўтадиган йирик инфратузилма объектлари
Инвестициялар йўналтириладиган бош соҳалар
Музокаралар якунида қабул қилинган расмий ҳужжат
АҚШ Эксимбанки
(Жон Ёванович)
• Энергетика тармоғини модернизация қилиш
• Маҳаллий тадбиркорларга экспорт кредитлари ажратиш
• Тошкентда янги халқаро аэропорт қуриш
• Саноат ва транспорт инфратузилмаси
Юқори технологиялар, энергетика, логистика ва рақамлаштириш
Қўшма «Йўл харитаси»
(Лойиҳаларни жадаллаштириш учун)
Халқаро молиявий тараққиёт корпорацияси (DFC)
(Бен Блек)
• Қўшма инвестиция платформасини ишга тушириш
• Соғлиқни сақлаш тизимини қўллаб-қувватлаш
• Фарғонада замонавий тиббиёт мажмуаси
• Дата-марказлар ва қуруқ портлар
Тиббиёт, рақамли банкинг, дата-инфратузилма ва савдо
Қўшма «Йўл харитаси»
(Амалий ижрони таъминлаш мақсадида)
Тошкентда янги аэропорт ва Фарғонада замонавий тиббиёт мажмуаси
Учрашувда энг катта шов-шувга сабаб бўлган жиҳат — узоқ кутилган йирик инфратузилма лойиҳаларини амалга оширишнинг амалий босқичига тезкорлик билан ўтиш зарурлиги ҳар икки томонлама қатъий таъкидлангани бўлди. Хусусан, пойтахтимизда мутлақо янги халқаро аэропорт барпо этиш, Фарғона вилоятида жаҳон стандартларига мос келувчи замонавий тиббиёт мажмуасини ташкил этиш, юртимизда рақамли банк (рақамли банкинг) фаолиятини йўлга қўйиш, йирик дата-марказлар (Data Centers) ва логистика тизимини тубдан ривожлантирувчи қуруқ портларни қуриш ишларини бошлаш бўйича якуний тўхтамга келинди.
Шунингдек, АҚШ Эксимбанки билан энергетика тизимини модернизация қилиш лойиҳаларини жадаллаштириш ва ўзбекистонлик тадбиркорларнинг ташаббуслари учун махсус экспорт кредитлари ажратиш механизми кенгайтириладиган бўлди. DFC корпорацияси эса соғлиқни сақлаш ва энергетика соҳалари учун алоҳида қўшма инвестиция платформасини ишга туширишни ўз бўйнига олди.
Кулис ортидаги муҳим келишув:
Иқтисодий таҳлилчиларнинг фикрига кўра, Вашингтоннинг икки энг йирик молиявий пойдевори Тошкент форумида Ўзбекистонга катта ишонч билдирди. Учрашув якунида муҳокама қилинган барча инвестициявий, молиявий ва технологик мега-лойиҳаларни ҳаётга изчил татбиқ этиш ва уларнинг ижросини қатъий назорат қилиш мақсадида, томонлар махсус қўшма “Йўл харитаси”ни қабул қилишга келишиб олдилар.
Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги миллиард долларлик янги шартномалар, ТХИФ-2026 доирасидаги энг сўнгги эксклюзив янгиликлар ва дунё молия оламига оид ишончли ва тезкор хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…