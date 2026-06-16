Рақамли детокс учун Коммодоре Каллбакк 8020: Браузерсиз смартфон тақдим этилди
Технология оламида ўзининг афсонавий компьютерлари билан ном қозонган Коммодоре бренди кутилмаган янгилик — Каллбакк 8020 смартфонини эълон қилди. Ушбу қурилма замонавий гаджетларга қарамликдан чарчаган ва "рақамли детокс"ни хоҳловчи фойдаланувчилар учун махсус ишлаб чиқилган. Янги модел классик тугмали телефонлар ва мураккаб смартфонлар ўртасидаги олтин ўрталиқни эгаллаши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Коммодоре президенти Пери Фрактикнинг сўзларига кўра, қурилмани яратиш ғояси унинг шахсий тажрибасидан, яни смартфонга қарамлик билан курашидан сўнг туғилган. Каллбакк 8020 фойдаланувчини чалғитувчи ортиқча функциялардан холи бўлиб, фақат энг зарур алоқа воситаларини ўзида жамлаган. Қурилма 2000-йиллар руҳини эслатувчи "раскладушка" (очилиб-ёпилувчи) форматида ишланган.
Ижтимоий тармоқлар ва браузерсиз ҳаётСмартфоннинг асосий ўзига хослиги шундаки, унда браузер, ижтимоий тармоқлар ва электрон почта мижозлари мавжуд эмас. Тизим даражасида ушбу иловаларни ўрнатиш тақиқланган. Қурилма Линух базасидаги операцион тизимда (тахминан Саилфиш ОС) ишлайди. Гарчи у Android иловаларини қўллаб-қувватласа-да, ишлаб чиқарувчи фойдаланувчиларни онгли равишда технологиялардан фойдаланишга ундаш учун чекловлар ўрнатган.
ixbt.com маълумотига кўра, техник жиҳатдан Каллбакк 8020 MediaTek Ҳелио Г81 процессори, 4 GB тезкор хотира ва 64 GB доимий хотира билан жиҳозланган. Шунингдек, жамланмада 32 GB ҳажмли микроСД картаси ҳам мавжуд. Қурилма ЛТE, Wi-Fi, Bluetooth ва ГПС навигация тизимларини қўллаб-қувватлайди, бу эса уни оддий телефонлардан кўра функционалроқ қилади.
Сифатли аудио ва Sony камерасиКоммодоре муҳандислари овоз сифатига алоҳида эътибор қаратишган. Смартфонга ЭСС ва Сиррус Логик чиплари асосидаги аудиофил даражасидаги рақамли-аналог ўзгартиргич (ДАК) ўрнатилган. Бу ҲД Audiо ва йўқотишларсиз (лосслесс) мусиқаларни тинглаш имконини беради. Жамланмада юқори сифатли симли қулоқчинлар ҳам тақдим этилади. Шунингдек, қурилмада афсонавий Коммодоре СИД оҳанглари ва ФМ-радио мавжуд.
Қурилманинг экрани 3,25 дюймли ИПС панел бўлиб, 640 х 480 пикселли аниқликка эга. Камера борасида ҳам тежамкорлик қилинмаган: асосий модул сифатида 48 мегапикселли Sony сенсори танланган. Бу фойдаланувчига ижтимоий тармоқларга чалғимасдан, сифатли суратлар олиш имконини беради. Шунингдек, носталгия ишқибозлари учун классик "Илонча" (Снаке) ўйини ҳам ўрнатилган.
Янги Каллбакк 8020 смартфонининг нархи 500 доллар этиб белгиланган. Олдиндан буюртмалар жорий йилнинг 30-июнидан бошланади. Ҳозирда кутиш рўйхатига ёзилган мижозлар учун 50 долларлик чегирма тақдим этилиши кўзда тутилган. Ўзбекистон бозорида бундай қурилмалар асосан ўзига хос услубни қадрловчи ва гаджетлардан дам олишни истовчи тор доирадаги фойдаланувчилар эътиборини тортиши мумкин.
…