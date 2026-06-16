Рақамли детокс учун Коммодоре Каллбакк 8020: Браузерсиз смартфон тақдим этилди

·0·Техно
Рақамли детокс учун Коммодоре Каллбакк 8020: Браузерсиз смартфон тақдим этилди

Технология оламида ўзининг афсонавий компьютерлари билан ном қозонган Коммодоре бренди кутилмаган янгилик — Каллбакк 8020 смартфонини эълон қилди. Ушбу қурилма замонавий гаджетларга қарамликдан чарчаган ва "рақамли детокс"ни хоҳловчи фойдаланувчилар учун махсус ишлаб чиқилган. Янги модел классик тугмали телефонлар ва мураккаб смартфонлар ўртасидаги олтин ўрталиқни эгаллаши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Коммодоре президенти Пери Фрактикнинг сўзларига кўра, қурилмани яратиш ғояси унинг шахсий тажрибасидан, яни смартфонга қарамлик билан курашидан сўнг туғилган. Каллбакк 8020 фойдаланувчини чалғитувчи ортиқча функциялардан холи бўлиб, фақат энг зарур алоқа воситаларини ўзида жамлаган. Қурилма 2000-йиллар руҳини эслатувчи "раскладушка" (очилиб-ёпилувчи) форматида ишланган.

Ижтимоий тармоқлар ва браузерсиз ҳаёт

Смартфоннинг асосий ўзига хослиги шундаки, унда браузер, ижтимоий тармоқлар ва электрон почта мижозлари мавжуд эмас. Тизим даражасида ушбу иловаларни ўрнатиш тақиқланган. Қурилма Линух базасидаги операцион тизимда (тахминан Саилфиш ОС) ишлайди. Гарчи у Android иловаларини қўллаб-қувватласа-да, ишлаб чиқарувчи фойдаланувчиларни онгли равишда технологиялардан фойдаланишга ундаш учун чекловлар ўрнатган.

ixbt.com маълумотига кўра, техник жиҳатдан Каллбакк 8020 MediaTek Ҳелио Г81 процессори, 4 GB тезкор хотира ва 64 GB доимий хотира билан жиҳозланган. Шунингдек, жамланмада 32 GB ҳажмли микроСД картаси ҳам мавжуд. Қурилма ЛТE, Wi-Fi, Bluetooth ва ГПС навигация тизимларини қўллаб-қувватлайди, бу эса уни оддий телефонлардан кўра функционалроқ қилади.

Сифатли аудио ва Sony камераси

Коммодоре муҳандислари овоз сифатига алоҳида эътибор қаратишган. Смартфонга ЭСС ва Сиррус Логик чиплари асосидаги аудиофил даражасидаги рақамли-аналог ўзгартиргич (ДАК) ўрнатилган. Бу ҲД Audiо ва йўқотишларсиз (лосслесс) мусиқаларни тинглаш имконини беради. Жамланмада юқори сифатли симли қулоқчинлар ҳам тақдим этилади. Шунингдек, қурилмада афсонавий Коммодоре СИД оҳанглари ва ФМ-радио мавжуд.

Қурилманинг экрани 3,25 дюймли ИПС панел бўлиб, 640 х 480 пикселли аниқликка эга. Камера борасида ҳам тежамкорлик қилинмаган: асосий модул сифатида 48 мегапикселли Sony сенсори танланган. Бу фойдаланувчига ижтимоий тармоқларга чалғимасдан, сифатли суратлар олиш имконини беради. Шунингдек, носталгия ишқибозлари учун классик "Илонча" (Снаке) ўйини ҳам ўрнатилган.

Янги Каллбакк 8020 смартфонининг нархи 500 доллар этиб белгиланган. Олдиндан буюртмалар жорий йилнинг 30-июнидан бошланади. Ҳозирда кутиш рўйхатига ёзилган мижозлар учун 50 долларлик чегирма тақдим этилиши кўзда тутилган. Ўзбекистон бозорида бундай қурилмалар асосан ўзига хос услубни қадрловчи ва гаджетлардан дам олишни истовчи тор доирадаги фойдаланувчилар эътиборини тортиши мумкин.

КоммодореСмартфонРақамли ДетоксТехнологияКаллбакк 8020
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ОнеХПлаер Х2 Mini Pro: AMD Ryzen AI Max+ чипли энг кучли портатив ПК тақдим этилдиОнеХПлаер Х2 Mini Pro: AMD Ryzen AI Max+ чипли энг кучли портатив ПК тақдим этилдиБугун, 13:29Сунъий интеллект хатоларига барҳам берилади: Пробаблй стартапи 9 миллион доллар инвестиция жалб қилдиСунъий интеллект хатоларига барҳам берилади: Пробаблй стартапи 9 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 13:27Астроботик компанияси Гриффин-1 ой модулини тақдим этди: Янги миссия тафсилотлариАстроботик компанияси Гриффин-1 ой модулини тақдим этди: Янги миссия тафсилотлариБугун, 12:56Хитойда яроқсиз электромобил аккумуляторларининг ноқонуний бозори фош этилдиХитойда яроқсиз электромобил аккумуляторларининг ноқонуний бозори фош этилдиБугун, 12:53Redmi Турбо 5 глобал бозорга чиқди: Гигант аккумулятор ва узоқ муддатли янгиланишRedmi Турбо 5 глобал бозорга чиқди: Гигант аккумулятор ва узоқ муддатли янгиланишБугун, 12:24Microsoft Теаms ходимларнинг офисда эканлигини Wi-Fi орқали аниқлайдиMicrosoft Теаms ходимларнинг офисда эканлигини Wi-Fi орқали аниқлайдиБугун, 12:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди