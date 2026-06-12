Брайтон Тоттенхем ҳимоячиси Лука Вусковик учун 30 миллион фунт таклиф қилди
"Брайтон" клуби "Тоттенхем" ҳимоячиси Лука Вусковик учун 30 миллион фунт стерлинг миқдорида расмий таклиф юборди. Бу қадам икки клуб ўртасидаги трансфер музокараларида кутилмаган бурилиш ясади. Хабарларга кўра, 19 ёшли хорватиялик марказий ҳимоячи Фабиан Ҳурзелер жамоасининг асосий нишонига айланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Лука Вусковик ўтган мавсумда ижара асосида "Гамбург" сафида ўзини кўрсатишга улгурди. У Бундеслигада 28 та ўйинда майдонга тушиб, ҳимоячи бўлишига қарамай 6 та гол уришга муваффақ бўлди. Ёш иқтидор эгаси ўз ривожланиши учун "Брайтон" лойиҳасини маъқул кўраётгани айтилмоқда.
Шу билан бирга, "Брайтон" ўз ҳимоячиси Жан Паул ван Ҳекке борасида қатъий позицияда турибди. Клуб раҳбари Паул Барбернинг сўзларига кўра, "Тоттенхем" нидерландиялик футболчи учун икки бор таклиф юборган, бироқ ҳар икки сафар ҳам рад жавобини олган. "Брайтон" ўз ҳимоячисини 70 миллион фунтга баҳоламоқда.
"Тоттенхем" ҳимоя чизиғидаги муаммоларни ҳал қилиш мақсадида Ван Ҳекке номзодига қизиқиш билдирмоқда. Бироқ, Лука Вусковик бўйича келиб тушган таклиф Лондон клубини қийин танлов қаршисида қолдириши мумкин. Ҳозирда Спурс таркибида Миккй ван де Вен ва Кристиан Ромеро каби ҳимоячиларнинг келажаги ҳам сўроқ остида турибди.
…