Брайтон Тоттенхем ҳимоячиси Лука Вусковик учун 30 миллион фунт таклиф қилди

·16·Спорт
Брайтон Тоттенхем ҳимоячиси Лука Вусковик учун 30 миллион фунт таклиф қилди

"Брайтон" клуби "Тоттенхем" ҳимоячиси Лука Вусковик учун 30 миллион фунт стерлинг миқдорида расмий таклиф юборди. Бу қадам икки клуб ўртасидаги трансфер музокараларида кутилмаган бурилиш ясади. Хабарларга кўра, 19 ёшли хорватиялик марказий ҳимоячи Фабиан Ҳурзелер жамоасининг асосий нишонига айланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Лука Вусковик ўтган мавсумда ижара асосида "Гамбург" сафида ўзини кўрсатишга улгурди. У Бундеслигада 28 та ўйинда майдонга тушиб, ҳимоячи бўлишига қарамай 6 та гол уришга муваффақ бўлди. Ёш иқтидор эгаси ўз ривожланиши учун "Брайтон" лойиҳасини маъқул кўраётгани айтилмоқда.

Шу билан бирга, "Брайтон" ўз ҳимоячиси Жан Паул ван Ҳекке борасида қатъий позицияда турибди. Клуб раҳбари Паул Барбернинг сўзларига кўра, "Тоттенхем" нидерландиялик футболчи учун икки бор таклиф юборган, бироқ ҳар икки сафар ҳам рад жавобини олган. "Брайтон" ўз ҳимоячисини 70 миллион фунтга баҳоламоқда.

"Тоттенхем" ҳимоя чизиғидаги муаммоларни ҳал қилиш мақсадида Ван Ҳекке номзодига қизиқиш билдирмоқда. Бироқ, Лука Вусковик бўйича келиб тушган таклиф Лондон клубини қийин танлов қаршисида қолдириши мумкин. Ҳозирда Спурс таркибида Миккй ван де Вен ва Кристиан Ромеро каби ҳимоячиларнинг келажаги ҳам сўроқ остида турибди.

БрайтонТоттенхемЛука ВусковикТрансферАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Бавария» Майкл Олисени ҳатто 500 миллион еврога ҳам сотмоқчи эмас«Бавария» Майкл Олисени ҳатто 500 миллион еврога ҳам сотмоқчи эмасБугун, 12:35Милан мураббий изламоқда: Рубен Аморим ёки Альваро Арбелоа вариантлариМилан мураббий изламоқда: Рубен Аморим ёки Альваро Арбелоа вариантлариБугун, 11:58Бет Меад Манчестер Сити билан уч йиллик шартнома имзоладиБет Меад Манчестер Сити билан уч йиллик шартнома имзоладиБугун, 11:32Усман Дембеле: Лионель Месси 38 ёшда ҳам Аргентина билан жаҳон чемпиони бўла оладиУсман Дембеле: Лионель Месси 38 ёшда ҳам Аргентина билан жаҳон чемпиони бўла оладиБугун, 11:17«Сити» мудофаани кучайтириш учун «Челси» ҳимоячисига таклиф юборди«Сити» мудофаани кучайтириш учун «Челси» ҳимоячисига таклиф юбордиБугун, 11:10«Реал» қизиқиши сабаб Йошко Гвардиол "Сити" билан музокарани тўхтатди«Реал» қизиқиши сабаб Йошко Гвардиол "Сити" билан музокарани тўхтатдиБугун, 11:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...