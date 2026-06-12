Бавария Олисе учун 500 миллион евролик таклифни ҳам рад этишга тайёр

·18·Спорт
Бавария Олисе учун 500 миллион евролик таклифни ҳам рад этишга тайёр

Пари Сен-Жермен жамоасининг Майкл Олисе бўйича узоқ кутилган режалари Бавария томонидан кескин рад этилди. Мюнхен клуби раҳбарияти Франция терма жамоаси вингерини ҳар қандай суммага бўлса ҳам сотмаслигини ва у жамоанинг дахлсиз аъзоси эканини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

PSJ кўп йиллардан буён ушбу иқтидорли футболчини ўз сафига қўшиб олишни мақсад қилган эди, бироқ Бавария музокаралар учун эшикларни бутунлай ёпди. Олисе ўзининг ажойиб ўйинлари билан немис гранди учун нақадар муҳим эканини исботлади. У 52 та учрашувда 22 та гол ва 31 та голли узатмани амалга ошириб, клубнинг узоқ муддатли лойиҳаларидаги марказий фигурага айланди.

ЛЪEқуипе нашри хабарига кўра, Бавария мутасаддилари футболчининг келажаги борасидаги миш-мишларга нуқта қўйишган. Клуб раҳбариятидан бири: "У ҳатто 200 миллион евро эвазига ҳам кетмайди", дея таъкидлаган бўлса, бошқа бир вакил: "Олисе нинг нархи йўқ. Уни 500 миллион еврога ҳам сотмаймиз", деб қўшимча қилган.

Ҳозирда Мюнхен клуби Майкл Олисе билан амалдаги шартномани 2031-йилгача узайтириш устида ишламоқда. Янги келишувга кўра, футболчининг маоши сезиларли даражада оширилади ва у Гарри Кейн каби юлдузлар қаторида клубнинг энг кўп маош олувчи ўйинчиларидан бирига айланади.

БаварияPSJМайкл ОлисеТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Родри Ламин Ямалнинг ЖЧ-2026 га қандай тайёргарлик кўраётганини айтдиРодри Ламин Ямалнинг ЖЧ-2026 га қандай тайёргарлик кўраётганини айтдиБугун, 13:08Роналдинио ЖЧ-2026 мусобақасининг очилиши ҳақида қандай фикр билдирди?Роналдинио ЖЧ-2026 мусобақасининг очилиши ҳақида қандай фикр билдирди?Бугун, 12:56«Бавария» Майкл Олисени ҳатто 500 миллион еврога ҳам сотмоқчи эмас«Бавария» Майкл Олисени ҳатто 500 миллион еврога ҳам сотмоқчи эмасБугун, 12:35Брайтон Тоттенхем ҳимоячиси Лука Вусковик учун 30 миллион фунт таклиф қилдиБрайтон Тоттенхем ҳимоячиси Лука Вусковик учун 30 миллион фунт таклиф қилдиБугун, 12:12Милан мураббий изламоқда: Рубен Аморим ёки Альваро Арбелоа вариантлариМилан мураббий изламоқда: Рубен Аморим ёки Альваро Арбелоа вариантлариБугун, 11:58Бет Меад Манчестер Сити билан уч йиллик шартнома имзоладиБет Меад Манчестер Сити билан уч йиллик шартнома имзоладиБугун, 11:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...