Арсенал юлдузи Леаҳ Виллиаmsон жароҳатдан сўнг Ибизада ҳордиқ чиқармоқда

·26·Спорт
Арсенал юлдузи Леаҳ Виллиаmsон жароҳатдан сўнг Ибизада ҳордиқ чиқармоқда

Арсенал ва Англия терма жамоаси ҳимоячиси Леаҳ Виллиаmsон навбатдаги жароҳатидан сўнг тикланиш жараёнини Ибиза оролида ўтказмоқда. Футболчи ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида америкалик модел Элле Смит билан бирга тушган суратларини жойлаб, дам олиш онларини мухлислари билан бўлишди. Виллиаmsон клуб ва терма жамоа миқёсидаги оғир мавсумдан сўнг қисқа танаффусдан унумли фойдаланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Англия терма жамоаси сардори Сарина Виегман бошчилигидаги сўнгги йиғинни жароҳати сабаб ўтказиб юборишга мажбур бўлган эди. Марказий ҳимоячи реабилитация дастурини бажарган бўлса-да, тиззасидаги муаммо туфайли Испания ва Украинага қарши ўйинларда иштирок эта олмади. Унинг ўрнига терма жамоага Грасе Фиск чақирилди.

Сарина Виегман ҳимоячининг соғлиғини эҳтиёт қилиш муҳимлигини бир неча бор таъкидлаган. Тиббий штаб Леаҳ Виллиаmsон тўлиқ тикланмагунча таваккал қилишни истамаяпти. Арсенал юлдузи узоқ муддатли тизза жароҳатидан қайтганидан бери мушаклар билан боғлиқ муаммолар туфайли мунтазам ўйин амалиётига эга бўлишда қийинчиликларга дуч келмоқда.

Виллиаmsон ҳам Арсенал, ҳам Англия терма жамоаси учун энг нуфузли шахслардан бири бўлиб қолмоқда. 2025-26-йилги мавсум бошидаги жароҳатлар унинг спорт формасига салбий таъсир кўрсатди. Шунга қарамай, у Ренее Слегерц ва Сарина Виегман режаларида муҳим бўғин бўлиб қолмоқда. Ҳозирда футболчининг асосий мақсади 2026-27-йилги мавсумга қадар тўлиқ соғайиб сафга қайтишдир.

АрсеналАнглияЛеаҳ ВиллиаmsонФутболАёллар Футболи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламин Ямал Жаҳон чемпионатининг илк баҳсигача сафга қайтадими?Ламин Ямал Жаҳон чемпионатининг илк баҳсигача сафга қайтадими?Бугун, 13:09Беллингэм ва Рогерц Жордан Ҳендерсонни танқидлардан ҳимоя қилдиБеллингэм ва Рогерц Жордан Ҳендерсонни танқидлардан ҳимоя қилдиБугун, 12:16Мирослав Клосе ўз рекордини Лионель Месси янгилашига қарши эмасМирослав Клосе ўз рекордини Лионель Месси янгилашига қарши эмасБугун, 11:16Мартинес Криштиану Роналдунинг футбол тарихидаги ўрнини юқори баҳоладиМартинес Криштиану Роналдунинг футбол тарихидаги ўрнини юқори баҳоладиБугун, 10:29Жалолиддин Машарипов жароҳати ҳақида гапирди: “Ҳозир ҳаммаси яхши”Жалолиддин Машарипов жароҳати ҳақида гапирди: “Ҳозир ҳаммаси яхши”Бугун, 10:19Барселона Ламине Ямал борасида Испания терма жамоасига қаршилик қила олмайдиБарселона Ламине Ямал борасида Испания терма жамоасига қаршилик қила олмайдиБугун, 10:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди