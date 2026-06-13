Арсенал юлдузи Леаҳ Виллиаmsон жароҳатдан сўнг Ибизада ҳордиқ чиқармоқда
Арсенал ва Англия терма жамоаси ҳимоячиси Леаҳ Виллиаmsон навбатдаги жароҳатидан сўнг тикланиш жараёнини Ибиза оролида ўтказмоқда. Футболчи ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида америкалик модел Элле Смит билан бирга тушган суратларини жойлаб, дам олиш онларини мухлислари билан бўлишди. Виллиаmsон клуб ва терма жамоа миқёсидаги оғир мавсумдан сўнг қисқа танаффусдан унумли фойдаланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Англия терма жамоаси сардори Сарина Виегман бошчилигидаги сўнгги йиғинни жароҳати сабаб ўтказиб юборишга мажбур бўлган эди. Марказий ҳимоячи реабилитация дастурини бажарган бўлса-да, тиззасидаги муаммо туфайли Испания ва Украинага қарши ўйинларда иштирок эта олмади. Унинг ўрнига терма жамоага Грасе Фиск чақирилди.
Сарина Виегман ҳимоячининг соғлиғини эҳтиёт қилиш муҳимлигини бир неча бор таъкидлаган. Тиббий штаб Леаҳ Виллиаmsон тўлиқ тикланмагунча таваккал қилишни истамаяпти. Арсенал юлдузи узоқ муддатли тизза жароҳатидан қайтганидан бери мушаклар билан боғлиқ муаммолар туфайли мунтазам ўйин амалиётига эга бўлишда қийинчиликларга дуч келмоқда.
Виллиаmsон ҳам Арсенал, ҳам Англия терма жамоаси учун энг нуфузли шахслардан бири бўлиб қолмоқда. 2025-26-йилги мавсум бошидаги жароҳатлар унинг спорт формасига салбий таъсир кўрсатди. Шунга қарамай, у Ренее Слегерц ва Сарина Виегман режаларида муҳим бўғин бўлиб қолмоқда. Ҳозирда футболчининг асосий мақсади 2026-27-йилги мавсумга қадар тўлиқ соғайиб сафга қайтишдир.
…