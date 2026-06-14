Муҳаммад Салахдан сўнг Кодй Гакпо ҳам Ливерпулни тарк этмоқчи
Муҳаммад Салахнинг Ливерпул билан шартномаси муддатидан аввал бекор қилингач, ҳужумчи Кодй Гакпо ҳам Мерсисайдни тарк этиш истагини билдирди. Нидерландиялик футболчи Анфиелддаги мураккаб мавсумдан сўнг клуб раҳбариятига ёзги трансфер ойнасида кетмоқчи эканлигини маълум қилган. Бу қарор унинг собиқ жамоаси PSJ учун кутилмаган молиявий зарба бўлиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клубдаги оғир муҳитга 2025-йил ёзида жамоадоши Диого Жота вафот этгани сабаб бўлгани айтилмоқда. Ушбу фожиа бутун жамоанинг руҳий ҳолатига салбий таъсир кўрсатди. Майдонда эса натижалар пасайиб кетди, натижада раҳбарият Арне Слотни истеъфога чиқарди. Унинг ўрнига Тоттенхем ва бошқа грандлар қизиқиш билдираётган бир пайтда, жамоани Андони Ираола қабул қилиб олди.
Ҳозирда Кодй Гакпо учун асосий даъвогар сифатида Тоттенхем кўрилмоқда, бироқ Нюкасл Юнайтед ҳам вазиятни диққат билан кузатиб боряпти. Трансфер бозоридаги занжирли реакциялар натижасида Бавария ҳам нидерландиялик ҳужумчи учун курашга қўшилди. Мюнхенликлар аввалроқ Антонй Гордонни кўзлашган эди, бироқ у Барселона сафига ўтиб кетди.
Бавария айни дамда PSJ аъзоси Исмаел Саибари бўйича музокаралар олиб бораётган эди. Агар Германия чемпиони бор эътиборини Гакпога қаратса, PSJ учун рекорд даражадаги даромад келтириши кутилаётган Саибари трансфери барбод бўлиши мумкин. Мерсисайдликларнинг собиқ юлдузи Луис Диазни ўз сафига қўшиб олган Бавария энди Гакпо орқали ҳужум чизиғини янада кучайтирмоқчи.
…