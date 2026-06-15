Педро Порро Тоттенхем билан янги шартнома имзолади: Реал Мадрид ва Сити умидлари пучга чиқди

·0·Спорт
Педро Порро Тоттенхем билан янги шартнома имзолади: Реал Мадрид ва Сити умидлари пучга чиқди

Лондоннинг Тоттенхем клуби ўнг қанот ҳимоячиси Педро Порро жамоа билан амалдаги келишувини узайтирди. Испаниялик футболчининг янги шартномаси 2031-йилга қадар амал қилиши белгиланган. Бу қарор футболчи атрофидаги трансфер миш-мишларига чек қўйиб, уни ўз сафига қўшиб олмоқчи бўлган гранд жамоалар режаларини чиппакка чиқарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

BBC хабарига кўра, 26 ёшли ҳимоячининг аввалги шартномаси тугашига ҳали икки йил бор эди. Бироқ, унинг сўнгги мавсумлардаги ажойиб спорт формаси ва жамоа ўйинидаги муҳим ўрни раҳбариятни ҳаракатга келтирди. Тоттенхем Поррони узоқ муддатли лойиҳанинг асоси сифатида кўрмоқда ва уни клубда олиб қолиш учун барча чораларни кўрди.

Педро Порро Лондон клубига 2023-йилнинг январида Португалиянинг Sporting CP жамоасидан ижара асосида келиб қўшилган эди. Ўша йилнинг ёзида "шпорлар" унинг трансфер ҳуқуқини 40 миллион фунт стерлинг эвазига тўлиқ сотиб олишган. Ўшандан бери испан футболчиси жамоанинг асосий таркибида муқим ўрин эгаллаб, жами 152 та учрашувда майдонга тушишга улгурди.

Грандлар қизиқиши ва мураббий эътирофи

Сўнгги ойларда Педро Порро трансфер бозори қаҳрамонларидан бирига айланган эди. Goal.com нашри маълумотларига кўра, Реал Мадрид ва Манчестер Сити ҳимоячининг хизматларига жиддий қизиқиш билдирган. Мадридликлар уни Дани Карвахальга муносиб ўринбосар сифатида кўрган бўлса, Пеп Гуардиола уни ўзининг тактик схемаларига мос тушишига ишонган эди. Янги шартнома ушбу клублар учун кутилмаган зарба бўлди.

Жамоа бош мураббийи Роберто Де Зерби футболчининг қарорини юқори баҳолади. Мураббийнинг таъкидлашича, Порро нафақат ҳимояда, балки ҳужум ташкил қилишда ҳам Англия Премер-лигасининг энг яхши ижрочиларидан бири ҳисобланади. "Педро биз учун жуда муҳим. Унинг техник маҳорати ва ҳар куни ўз устида ишлашга бўлган иштиёқи таҳсинга лойиқ. У футболни жуда ақлли тушунади", — дея қўшимча қилди Де Зерби.

Ўтган мавсум Тоттенхем учун анча мураккаб кечганига қарамай, Порро барқарорлик намойиш этди. У барча мусобақаларда 47 та ўйинда қатнашиб, жамоада энг кўп майдонга тушган футболчига айланди. Унинг жисмоний ҳолати ва чидамлилиги клубнинг янги стратегиясида ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Ушбу келишув Тоттенхем учун стратегик ғалаба ҳисобланади. Клуб ўзининг энг яхши активларини сақлаб қолиш орқали келгуси мавсумда Чемпионлар лигаси йўлланмаси ва совринли ўринлар учун курашиш ниятида эканлигини кўрсатди. Порронинг 2031-йилгача қолиши жамоа мухлислари учун ҳам катта хушхабар бўлди.

ТоттенхемПедро ПорроТрансферРеал МадридАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Луис де ла Фуэнте Кабо-Верде билан баҳс олдидан ўз фикрларини билдирдиЛуис де ла Фуэнте Кабо-Верде билан баҳс олдидан ўз фикрларини билдирдиБугун, 11:25Сабри Лямуши Швециядан учралган йирик мағлубият ҳақида нималар деди?Сабри Лямуши Швециядан учралган йирик мағлубият ҳақида нималар деди?Бугун, 11:18Рубен Аморим яна катта саҳнада: Португалиялик мутахассис Милан билан келишувга эришдиРубен Аморим яна катта саҳнада: Португалиялик мутахассис Милан билан келишувга эришдиБугун, 10:50Бавария PSV юлдузи Исмаел Саибари трансфери бўйича келишувга эришдиБавария PSV юлдузи Исмаел Саибари трансфери бўйича келишувга эришдиБугун, 10:30Жуд Беллингем ва Реал Мадрид: Жозе Моуринью келиши инглиз юлдузи учун синов бўладиЖуд Беллингем ва Реал Мадрид: Жозе Моуринью келиши инглиз юлдузи учун синов бўладиБугун, 10:20ЖЧдаги бир гол Қатар футболчисига бойлик келтирдиЖЧдаги бир гол Қатар футболчисига бойлик келтирдиБугун, 09:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?