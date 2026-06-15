Педро Порро Тоттенхем билан янги шартнома имзолади: Реал Мадрид ва Сити умидлари пучга чиқди
Лондоннинг Тоттенхем клуби ўнг қанот ҳимоячиси Педро Порро жамоа билан амалдаги келишувини узайтирди. Испаниялик футболчининг янги шартномаси 2031-йилга қадар амал қилиши белгиланган. Бу қарор футболчи атрофидаги трансфер миш-мишларига чек қўйиб, уни ўз сафига қўшиб олмоқчи бўлган гранд жамоалар режаларини чиппакка чиқарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
BBC хабарига кўра, 26 ёшли ҳимоячининг аввалги шартномаси тугашига ҳали икки йил бор эди. Бироқ, унинг сўнгги мавсумлардаги ажойиб спорт формаси ва жамоа ўйинидаги муҳим ўрни раҳбариятни ҳаракатга келтирди. Тоттенхем Поррони узоқ муддатли лойиҳанинг асоси сифатида кўрмоқда ва уни клубда олиб қолиш учун барча чораларни кўрди.
Педро Порро Лондон клубига 2023-йилнинг январида Португалиянинг Sporting CP жамоасидан ижара асосида келиб қўшилган эди. Ўша йилнинг ёзида "шпорлар" унинг трансфер ҳуқуқини 40 миллион фунт стерлинг эвазига тўлиқ сотиб олишган. Ўшандан бери испан футболчиси жамоанинг асосий таркибида муқим ўрин эгаллаб, жами 152 та учрашувда майдонга тушишга улгурди.
Грандлар қизиқиши ва мураббий эътирофиСўнгги ойларда Педро Порро трансфер бозори қаҳрамонларидан бирига айланган эди. Goal.com нашри маълумотларига кўра, Реал Мадрид ва Манчестер Сити ҳимоячининг хизматларига жиддий қизиқиш билдирган. Мадридликлар уни Дани Карвахальга муносиб ўринбосар сифатида кўрган бўлса, Пеп Гуардиола уни ўзининг тактик схемаларига мос тушишига ишонган эди. Янги шартнома ушбу клублар учун кутилмаган зарба бўлди.
Жамоа бош мураббийи Роберто Де Зерби футболчининг қарорини юқори баҳолади. Мураббийнинг таъкидлашича, Порро нафақат ҳимояда, балки ҳужум ташкил қилишда ҳам Англия Премер-лигасининг энг яхши ижрочиларидан бири ҳисобланади. "Педро биз учун жуда муҳим. Унинг техник маҳорати ва ҳар куни ўз устида ишлашга бўлган иштиёқи таҳсинга лойиқ. У футболни жуда ақлли тушунади", — дея қўшимча қилди Де Зерби.
Ўтган мавсум Тоттенхем учун анча мураккаб кечганига қарамай, Порро барқарорлик намойиш этди. У барча мусобақаларда 47 та ўйинда қатнашиб, жамоада энг кўп майдонга тушган футболчига айланди. Унинг жисмоний ҳолати ва чидамлилиги клубнинг янги стратегиясида ҳал қилувчи аҳамиятга эга.
Ушбу келишув Тоттенхем учун стратегик ғалаба ҳисобланади. Клуб ўзининг энг яхши активларини сақлаб қолиш орқали келгуси мавсумда Чемпионлар лигаси йўлланмаси ва совринли ўринлар учун курашиш ниятида эканлигини кўрсатди. Порронинг 2031-йилгача қолиши жамоа мухлислари учун ҳам катта хушхабар бўлди.
…