Жаҳон чемпионатида улкан сенсация: Испания дебютант Кабо-Вердени енга олмади
АҚШ, Канада ва Мексика майдонларида ўтаётган 2026-йилги Жаҳон чемпионати ўзининг илк кутилмаган натижасини тақдим этди. Амалдаги Европа чемпиони Испания терма жамоаси турнир дебютанти ҳисобланган Кабо-Верде билан нурсиз дурангга (0:0) имзо чекди. Аталанта шаҳридаги стадионда кечган баҳс Луис де ла Фуенте шогирдлари учун ҳақиқий синовга айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашув давомида яққол фаворит ҳисобланган Испания кутилганидек тўп назоратини ўз қўлига олди, бироқ ҳужумларни якунлашда жиддий муаммоларга дуч келди. Goal.com нашрининг хабар беришича, дунё рейтингида 64-ўринни эгаллаб турган Кабо-Верде терма жамоаси тартибли ҳимояси ва дарвозабонининг қаҳрамонлиги эвазига номдор рақибга муносиб қаршилик кўрсатди. Айниқса, 40 ёшли посбон Возинҳа ўзининг ажойиб сейвлари билан ўйин қаҳрамонига айланди.
Ҳужумдаги муаммолар ва Ламине Ямал омилиИспания таркибида марказий ҳужумчи сифатида майдонга тушган Микел Оярзабал яна бир бор ўзини кўрсата олмади. Шунингдек, Ферран Торрес биринчи бўлимда қулай имкониятни қўлдан бой бериб, жамоасини қийин аҳволда қолдирди. Ярим ҳимояда Педри ўзининг энг яхши ўйинларидан бирини ўтказа олмагани сабабли, ҳужумлар ташкил қилишда креативлик етишмади.
Вазиятни ўзгартириш мақсадида Луис де ла Фуенте ўйин якунланишига 20 дақиқа қолганида захирадан Ламине Ямални майдонга туширди. Барселона ёш юлдузи майдонга тушиши билан ўйин суръати сезиларли даражада ошди ва рақиб жарима майдончаси атрофида хавфли вазиятлар кўпайди. Бироқ, ҳатто Ямалнинг саъй-ҳаракатлари ҳам Кабо-Верденинг мустаҳкам мудофаасини ёриб ўтишга етарли бўлмади.
Ҳимоя чизиғида Испания нисбатан хотиржам ҳаракат қилди. Пау Кубарси ва Аймерик Лапорте рақибнинг кам сонли қарши ҳужумларини бартараф этишди. Шунга қарамай, ҳужум чизиғидаги самарасизлик Европа чемпионларининг гуруҳдаги ҳолатини бироз мураккаблаштирди. Ушбу натижа Кабо-Верде учун тарихий муваффақият сифатида баҳоланмоқда.
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ушбу натижа кутилмаган ҳолат бўлди, боиси Испания терма жамоаси мусобақанинг асосий фаворитларидан бири саналади. Кейинги турларда Испания ўз ўйинини кучайтирмаса, плей-офф босқичига чиқиш масаласи сўроқ остида қолиши мумкин. Кабо-Верде эса ушбу дуранг орқали ўзининг Жаҳон чемпионатларидаги илк очкосини қўлга киритди.
…