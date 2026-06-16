Baseus компанияси 160 ватт қувватга эга янги Spacemate RD1 Pro док-станциясини тақдим этди
Электроника аксессуарлари бозорида ўз ўрнига эга бўлган Baseus компанияси ўзининг энг кучли ва кўп функцияли қурилмаларидан бири — Spacemate RD1 Pro док-станциясини намойиш этди. Ушбу янгилик икки йил аввал чиқарилган РД1 моделининг такомиллаштирилган версияси бўлиб, у замонавий ноутбук ва компьютер фойдаланувчилари учун кенгайтирилган имкониятларни тақдим этади. Қурилма нафақат портлар сони, балки энергия узатиш самарадорлиги билан ҳам ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Spacemate RD1 Pro модели GaN (галлий нитриди) технологияси асосида қурилган бўлиб, бу унинг ихчам ўлчамда қолган ҳолда юқори қувват билан ишлашини таъминлайди. Док-станциянинг умумий қуввати 160 ваттни ташкил этиб, у бир вақтнинг ўзида бир нечта гаджетларни, жумладан, кучли ноутбукларни ҳам тезкор қувватлантириш имконига эга. Бу эса иш столидаги ортиқча симлар ва адаптерлар муаммосини бартараф этишга хизмат қилади.
Техник имкониятлар ва интерфейсларЯнги қурилма жами 15 хил уланиш интерфейсини таклиф этади, бу эса уни бозордаги энг универсал док-станциялардан бирига айлантиради. Унинг корпусида махсус ўрнатилган дисплей мавжуд бўлиб, унда реал вақт режимида уланган қурилмаларнинг қанча энергия истеъмол қилаётгани акс этади. Бу функция фойдаланувчиларга қувват тақсимотини назорат қилиш имконини беради.
- Бир вақтнинг ўзида бир нечта ташқи мониторларни улаш имконияти;
- Юқори тезликдаги маълумот узатиш портлари;
- GaN технологияси ёрдамида қизиб кетишдан ҳимояланган тизим;
- Windows ва macOS операцион тизимлари билан тўлиқ мослашувчанлик.
Нарх ва фойдаланиш қулайлигиBaseus Spacemate RD1 Pro профессионал дизайнерлар, дастурчилар ва кўп мониторли тизимда ишловчи офис ходимлари учун мўлжалланган. Қурилманинг универсал дизайни ҳар қандай замонавий интерерга мос тушади ва иш столида тартибни сақлашга ёрдам беради. Док-станция ҳозирда жаҳон бозорида 300 доллар атрофида баҳоланмоқда.
Ўзбекистон бозорида ҳам Baseus маҳсулотларига талаб юқорилигини ҳисобга олсак, ушбу модел тез орада маҳаллий ритейлерлар расталарида пайдо бўлиши кутилмоқда. Бу, айниқса, MacBook ва Тйпе-К портига эга бўлган замонавий Windows ноутбуклари эгалари учун энг мақбул ечимлардан бири бўлиши шубҳасиз.
…