Гарри Кейн ҳақида кутилмаган эътироф: Собиқ мураббий футболчи ҳақидаги хатони очиқлади
Англия терма жамоаси ва “Бавария” ҳужумчиси Гарри Кейн бугунги кунда дунёнинг энг яхши тўпурарларидан бири ҳисобланса-да, фаолиятининг илк йилларида унинг иқтидорига шубҳа билан қараганлар кўп бўлган. Таниқли мураббий Гарри Редкнапп Goal.com нашрига берган интервюсида футболчининг “Тоттенхем” сафидаги дастлабки қадамлари ва у ҳақидаги нотўғри башоратлар ҳақида сўзлаб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Редкнаппнинг эслашича, Кейн ёшлик пайтида ижара асосида қуйи лига жамоаларида тўп сурган кезлари кўпчилик унинг келажагига ишонмаган. Хусусан, “Лейтон Ориент” клуби раиси Баррй Ҳеарн ёш ҳужумчининг имкониятларини жуда паст баҳолаган. Ўшанда мураббий “Тоттенхем”дан бир неча футболчини, жумладан Стивен Каулкер ва Андрос Товнсендни ҳам ижарага берган эди.
“Баррй Ҳеарн менга Товнсенд ва Каулкер 'Тоттенхемда ўйнаб кета олиши, аммо Гарри Кейн ҳеч қачон бу даражага чиқа олмаслигини айтган эди”, — дейди Редкнапп. Бироқ Кейн ўз меҳнати ва матонати билан бу сўзлар нақадар нотўғри эканини исботлади. Бугун у нафақат “шпорлар” тарихидаги, балки Англия терма жамоасининг ҳам барча замонлардаги энг яхши тўпурари ҳисобланади.
Меҳнатсеварлик ва универсал маҳоратГарри Редкнаппнинг фикрича, Кейнни бошқа ҳужумчилардан ажратиб турадиган жиҳат шундаки, у майдонда фақат гол уриш билан чекланиб қолмайди. Мураббий уни ҳатто “Манчестер Сити” юлдузи Эрлинг Холанд билан солиштирганда ҳам устунроқ деб билади. Унинг таъкидлашича, Гарри ўйинни ташкил қилишда ярим ҳимоячилардек маҳоратга эга.
“Холанд — ажойиб гол машинаси, аммо Гарри Кейн ҳамма нарсани қила олади. У майдон марказига тушиб, Гленн Ҳоддле каби аниқ ва узоқ масофали пасларни амалга оширади. Унинг ўйинни ўқиш қобилияти ва жамоавий ҳаракатлардаги иштироки феноменал даражада”, — дея қўшимча қилди тажрибали мутахассис.
Кейн ҳозирда 32 ёшда бўлишига қарамай, ўзининг энг юқори формасини сақлаб қолмоқда. Унинг “Бавария”га ўтиши ва Германия Бундеслигасида ҳам рекордларни янгилашда давом этаётгани унинг жаҳон даражасидаги “9-рақам” эканини яна бир бор тасдиқлади. Терма жамоа сафида урилган 79 та гол эса унинг Англия футболи тарихидаги ўрнини мустаҳкамлади.
Редкнаппнинг сўзларига кўра, Кейн ҳар қандай ёш футболчи учун ўрнак бўла оладиган шахсдир. Унинг муваффақияти ортида фақатгина туғма иқтидор эмас, балки тиниmsиз машғулотлар ва ўз устида ишлаш ётибди. Бир пайтлар “яроқсиз” деб топилган ўйинчи бугун “Олтин тўп”га асосий номзодлардан бири сифатида эътироф этилмоқда.
…