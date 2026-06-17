Гарри Кейн ҳақида кутилмаган эътироф: Собиқ мураббий футболчи ҳақидаги хатони очиқлади

·0·Спорт
Гарри Кейн ҳақида кутилмаган эътироф: Собиқ мураббий футболчи ҳақидаги хатони очиқлади

Англия терма жамоаси ва “Бавария” ҳужумчиси Гарри Кейн бугунги кунда дунёнинг энг яхши тўпурарларидан бири ҳисобланса-да, фаолиятининг илк йилларида унинг иқтидорига шубҳа билан қараганлар кўп бўлган. Таниқли мураббий Гарри Редкнапп Goal.com нашрига берган интервюсида футболчининг “Тоттенхем” сафидаги дастлабки қадамлари ва у ҳақидаги нотўғри башоратлар ҳақида сўзлаб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Редкнаппнинг эслашича, Кейн ёшлик пайтида ижара асосида қуйи лига жамоаларида тўп сурган кезлари кўпчилик унинг келажагига ишонмаган. Хусусан, “Лейтон Ориент” клуби раиси Баррй Ҳеарн ёш ҳужумчининг имкониятларини жуда паст баҳолаган. Ўшанда мураббий “Тоттенхем”дан бир неча футболчини, жумладан Стивен Каулкер ва Андрос Товнсендни ҳам ижарага берган эди.

“Баррй Ҳеарн менга Товнсенд ва Каулкер 'Тоттенхемда ўйнаб кета олиши, аммо Гарри Кейн ҳеч қачон бу даражага чиқа олмаслигини айтган эди”, — дейди Редкнапп. Бироқ Кейн ўз меҳнати ва матонати билан бу сўзлар нақадар нотўғри эканини исботлади. Бугун у нафақат “шпорлар” тарихидаги, балки Англия терма жамоасининг ҳам барча замонлардаги энг яхши тўпурари ҳисобланади.

Меҳнатсеварлик ва универсал маҳорат

Гарри Редкнаппнинг фикрича, Кейнни бошқа ҳужумчилардан ажратиб турадиган жиҳат шундаки, у майдонда фақат гол уриш билан чекланиб қолмайди. Мураббий уни ҳатто “Манчестер Сити” юлдузи Эрлинг Холанд билан солиштирганда ҳам устунроқ деб билади. Унинг таъкидлашича, Гарри ўйинни ташкил қилишда ярим ҳимоячилардек маҳоратга эга.

“Холанд — ажойиб гол машинаси, аммо Гарри Кейн ҳамма нарсани қила олади. У майдон марказига тушиб, Гленн Ҳоддле каби аниқ ва узоқ масофали пасларни амалга оширади. Унинг ўйинни ўқиш қобилияти ва жамоавий ҳаракатлардаги иштироки феноменал даражада”, — дея қўшимча қилди тажрибали мутахассис.

Кейн ҳозирда 32 ёшда бўлишига қарамай, ўзининг энг юқори формасини сақлаб қолмоқда. Унинг “Бавария”га ўтиши ва Германия Бундеслигасида ҳам рекордларни янгилашда давом этаётгани унинг жаҳон даражасидаги “9-рақам” эканини яна бир бор тасдиқлади. Терма жамоа сафида урилган 79 та гол эса унинг Англия футболи тарихидаги ўрнини мустаҳкамлади.

Редкнаппнинг сўзларига кўра, Кейн ҳар қандай ёш футболчи учун ўрнак бўла оладиган шахсдир. Унинг муваффақияти ортида фақатгина туғма иқтидор эмас, балки тиниmsиз машғулотлар ва ўз устида ишлаш ётибди. Бир пайтлар “яроқсиз” деб топилган ўйинчи бугун “Олтин тўп”га асосий номзодлардан бири сифатида эътироф этилмоқда.

Гарри КейнТоттенхемБаварияАнглияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси Мирослав Клосе рекордини такрорлади: Аргентиналик юлдуздан навбатдаги мўъжизаЛионель Месси Мирослав Клосе рекордини такрорлади: Аргентиналик юлдуздан навбатдаги мўъжизаБугун, 14:10Одил Аҳмедов ЖЧ-2026 даги ўйинларимиз учун тахминини билдирди (видео)Одил Аҳмедов ЖЧ-2026 даги ўйинларимиз учун тахминини билдирди (видео)Бугун, 13:52Ўзбекистон — Колумбия ўйинини қайси телеканал орқали кўриш мумкин?Ўзбекистон — Колумбия ўйинини қайси телеканал орқали кўриш мумкин?Бугун, 13:14Месси Жаҳон чемпионати илк ўйинидаёқ майдондан четлатилиши керакмиди?Месси Жаҳон чемпионати илк ўйинидаёқ майдондан четлатилиши керакмиди?Бугун, 12:37Фабио Каннаваро: Колумбияга қарши имкониятимизни тўлиқ намойиш этамизФабио Каннаваро: Колумбияга қарши имкониятимизни тўлиқ намойиш этамизБугун, 11:33Собиқ футболчи Ўзбекистоннинг гуруҳдаги имконияти ҳақида фикр билдирдиСобиқ футболчи Ўзбекистоннинг гуруҳдаги имконияти ҳақида фикр билдирдиБугун, 11:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати