Жамол Селлами Австриядан учралган мағлубият сабабларини очиқлаб берди
Жаҳон чемпионати финал босқичининг старт олиши футбол оламига нафақат ёрқин ўйинлар, балки кутилмаган шиддатли баҳсларни ҳам тақдим этмоқда. Хусусан, «Мундиал»нинг 1-тури доирасида бўлиб ўтган Иордания ва Австрия миллий терма жамоалари ўртасидаги учрашув (1:3) Европа грандининг ғалабаси билан якунланган бўлса-да, майдондаги кураш мухлисларда катта таассурот қолдирди.
Гарчи Осиё қитъаси вакиллари йирик мусобақани мағлубият билан бошлашган бўлса-да, Иордания миллий терма жамоасининг бош мураббийи Жамол Селлами матбуот анжуманида шогирдларининг ҳаракатига юқори баҳо берди ва бой берилган баҳснинг асл сабабларига тўхталиб ўтди.
«Йигитларнинг кўрсатган жасоратидан фахрланаман»
Тажрибали мутахассис ўйиндан сўнг ташкил этилган расмий матбуот анжуманида таблодаги ҳисоб майдондаги асл манзарани акс эттирмаганини ва жамоаси кўрсатган мазмунли ўйиндан боши кўкка етганини яширмади:
«Менинг фикримча, қайд этилган якуний натижа иорданиялик футболчилар томонидан майдонда бажарилган улкан ва машаққатли меҳнатни тўлиқ ифодалаб бера олмайди. Шахсан мен шогирдларим намойиш этган шиддатли ўйиндан жуда мамнунман ва улар билан чин дилдан фахрланаман. Тўғрисини айтсам, мусобақа бошланишидан аввал ҳеч ким биздан бу қадар катта жасорат, майдонда ташаббусни қўлга олиш ва юзага келган хавфли вазиятлардан унумли фойдаланиш қобилиятини кутмаган эди».
Қуйидаги таҳлилий спорт жадвали орқали учрашувнинг асосий натижалари, мураббий эътироф этган рақиб юлдузлари ва уларнинг майдондаги статистикаси билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Иордания термасининг ҳолати
Австрия термасининг устунлиги
Титулли рақиб футболчилари
Юлдузларнинг ўйиндаги ҳаракати
• Натижа ўйинга мос бўлмади
• Юксак жасорат ва ташаббус
• Мураббий жамоадан фахрланади
• Умумий ҳисоб: 3:1
• Европа грандининг тажрибаси
• Илк турда муҳим 3 очко
• Давид Алаба («Реал Мадрид»)
• Конрад Лаймер («Бавария»)
• Гол ёки ассист қайд этишмади
• Алаба 59-дақиқада захирага олинди
«Рақиб таркибидаги гранд клублар юлдузлари фарқни юзага келтирди»
Шунингдек, Иордания бош мураббийи европаликларга қарши баҳсда нима учун очко қўлга кирита олишмаганини рақиб таркибидаги ижрочиларнинг юқори даражаси (класс) билан изоҳлади:
«Биз Австрия терма жамоасини мағлуб эта олмадик, чунки уларнинг таркибида дунё футболида ўз сўзини айтган гранд клублар вакиллари мавжуд. Хусусан, Мадриднинг «Реал» клуби ҳимоячиси Давид Алаба ҳамда Мюнхеннинг «Бавария» клуби ярим ҳимоячиси Конрад Лаймер каби юлдузларнинг майдонда бўлиши рақибга қўшимча устунлик бағишлади. Айнан мана шундай юқори савиядаги футболчиларнинг борлиги ўйин тақдирини ҳал қилди».
Эътиборли жиҳати шундаки, гарчи Селлами мағлубиятда ушбу икки юлдузни асосий омил сифатида кўрсатган бўлса-да, мазкур учрашувда Конрад Лаймер ва Давид Алаба бирорта ҳам самарали ҳаракат (гол ёки голли узатма) билан ажралиб туришгани йўқ. Бундан ташқари, «Қироллик клуби» аъзоси Алаба ўзининг энг яхши ўйинини кўрсата олмагани сабабли, баҳснинг 59-дақиқасидаёқ бошқа футболчига алмаштирилди.
Замин спорт шарҳловчиларининг хулосаси:
Иордания терма жамоаси мағлуб бўлган бўлса-да, Осиё футболининг кучини ва Европа грандларига қарши қўрқмасдан ўйнаш мумкинлигини исботлаб берди. Мураббийнинг ўз жамоасини ҳимоя қилиши ва рақиб юлдузларига урғу бериши эса кейинги турлар олдидан футболчиларга руҳий далда бўлиши шубҳасиз. Осиё вакилларига кейинги баҳсларда омад тилаймиз!
Жаҳон чемпионатидаги энг кутилмаган натижалар, қайноқ учрашувлар ва мураббийларнинг энг қайноқ баёнотларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…