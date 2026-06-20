Арсенал посбони Давид Рая нима учун Испания терма жамоасида захирада қолмоқда?
Испания терма жамоаси 2026-йилги Жаҳон чемпионатининг энг кучли таркибларидан бирига эга бўлса-да, жамоанинг асосий дарвозабони масаласи мутахассислар ва мухлислар ўртасида қизғин баҳсларга сабаб бўлмоқда. Лондоннинг Арсенал клуби сафида Европанинг энг яхши посбонига айланган Давид Рая айни пайтда ҳайратланарли даражада терма жамоа захирасида қолиб кетмоқда. Бош мураббий Луис де ла Фуенте эса барча танқидларга қарамай, Унаи Симон танловида қатъий турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Статистик маълумотлар Арсенал дарвозабони фойдасига сўзласа-да, мураббийнинг қарори ўзгармай қолаётгани кўпчиликни таажжубга солмоқда. Goal.com нашрининг ёзишича, нафақат Арсенал, балки Барселона мухлислари ҳам Давид Рая ва Жоан Гарсиа каби маҳоратли посбонлар нима учун Унаи Симоннинг соясида қолаётганини тушуна олишмаяпти. Айниқса, Испаниянинг гуруҳ босқичи илк турида Кабо-Верде билан қайд этган нурсиз дурангидан сўнг, бу эътирозлар янада кучайди.
Европанинг энг яхши дарвозабониДавид Рая ўтган мавсумда нафақат Англия Премер-лигаси, балки бутун Европа миқёсида энг яхши кўрсаткичларни қайд этди. 30 ёшли посбон кетма-кет учинчи марта Премер-лиганинг "Олтин қўлқоп" совринини қўлга киритди. У 37 та ўйинда майдонга тушиб, 19 та учрашувда ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолди ва бор-йўғи 26 та гол ўтказиб юборди. Бу натижа Арсенал жамоасининг узоқ кутилган чемпионлик унвонини қўлга киритишида ҳал қилувчи омил бўлди.
Раянинг маҳорати фақат ички чемпионат билан чекланиб қолгани йўқ. У Чемпионлар лигасининг ўтган мавсумида ҳам юксак савияда ўйин кўрсатиб, 14 та баҳснинг 9 тасида гол ўтказмади. Унинг Манчестер Юнайтед, Брайтон ва Челси билан ўйинлардаги сейвлари, шунингдек, Вест Хемга қарши баҳсдаги мўъжизавий қутқарувлари мухлислар хотирасида муҳрланиб қолган. Шунга қарамай, Луис де ла Фуенте ҳали ҳам ўзининг "ишончли" биринчи рақамли дарвозабони Унаи Симонга суянишда давом этмоқда.
Мураббийнинг танлови ва рақобатСтатистик жиҳатдан Унаи Симон ҳатто Испания терма жамоаси қайдномасидаги иккинчи энг яхши дарвозабон ҳам эмас. Жоан Гарсиа 15 та қуруқ ўйин билан Раядан кейинги ўринни эгаллаб турибди. Бироқ мураббийнинг тактика ва ўйин услубига мослашувчанлик борасидаги қарашлари Симоннинг фойдасига ишламоқда. Мураббий жамоа ичидаги иерархия ва барқарорликни ҳамма нарсадан устун қўймоқда.
Испания терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги кейинги ўйинлари Давид Рая учун имконият эшикларини очиши мумкинми ёки йўқ, буни вақт кўрсатади. Аммо ҳозирча Европанинг энг яхши посбони ўз мамлакати шарафини захира ўриндиғида туриб ҳимоя қилишга мажбур бўлмоқда. Бу ҳолат футбол жамоатчилиги орасида "ҳақиқий маҳоратми ёки мураббий ишончими?" деган саволни очиқ қолдирмоқда.
…