Арсенал посбони Давид Рая нима учун Испания терма жамоасида захирада қолмоқда?

·0·Спорт
Арсенал посбони Давид Рая нима учун Испания терма жамоасида захирада қолмоқда?

Испания терма жамоаси 2026-йилги Жаҳон чемпионатининг энг кучли таркибларидан бирига эга бўлса-да, жамоанинг асосий дарвозабони масаласи мутахассислар ва мухлислар ўртасида қизғин баҳсларга сабаб бўлмоқда. Лондоннинг Арсенал клуби сафида Европанинг энг яхши посбонига айланган Давид Рая айни пайтда ҳайратланарли даражада терма жамоа захирасида қолиб кетмоқда. Бош мураббий Луис де ла Фуенте эса барча танқидларга қарамай, Унаи Симон танловида қатъий турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Статистик маълумотлар Арсенал дарвозабони фойдасига сўзласа-да, мураббийнинг қарори ўзгармай қолаётгани кўпчиликни таажжубга солмоқда. Goal.com нашрининг ёзишича, нафақат Арсенал, балки Барселона мухлислари ҳам Давид Рая ва Жоан Гарсиа каби маҳоратли посбонлар нима учун Унаи Симоннинг соясида қолаётганини тушуна олишмаяпти. Айниқса, Испаниянинг гуруҳ босқичи илк турида Кабо-Верде билан қайд этган нурсиз дурангидан сўнг, бу эътирозлар янада кучайди.

Европанинг энг яхши дарвозабони

Давид Рая ўтган мавсумда нафақат Англия Премер-лигаси, балки бутун Европа миқёсида энг яхши кўрсаткичларни қайд этди. 30 ёшли посбон кетма-кет учинчи марта Премер-лиганинг "Олтин қўлқоп" совринини қўлга киритди. У 37 та ўйинда майдонга тушиб, 19 та учрашувда ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолди ва бор-йўғи 26 та гол ўтказиб юборди. Бу натижа Арсенал жамоасининг узоқ кутилган чемпионлик унвонини қўлга киритишида ҳал қилувчи омил бўлди.

Раянинг маҳорати фақат ички чемпионат билан чекланиб қолгани йўқ. У Чемпионлар лигасининг ўтган мавсумида ҳам юксак савияда ўйин кўрсатиб, 14 та баҳснинг 9 тасида гол ўтказмади. Унинг Манчестер Юнайтед, Брайтон ва Челси билан ўйинлардаги сейвлари, шунингдек, Вест Хемга қарши баҳсдаги мўъжизавий қутқарувлари мухлислар хотирасида муҳрланиб қолган. Шунга қарамай, Луис де ла Фуенте ҳали ҳам ўзининг "ишончли" биринчи рақамли дарвозабони Унаи Симонга суянишда давом этмоқда.

Мураббийнинг танлови ва рақобат

Статистик жиҳатдан Унаи Симон ҳатто Испания терма жамоаси қайдномасидаги иккинчи энг яхши дарвозабон ҳам эмас. Жоан Гарсиа 15 та қуруқ ўйин билан Раядан кейинги ўринни эгаллаб турибди. Бироқ мураббийнинг тактика ва ўйин услубига мослашувчанлик борасидаги қарашлари Симоннинг фойдасига ишламоқда. Мураббий жамоа ичидаги иерархия ва барқарорликни ҳамма нарсадан устун қўймоқда.

Испания терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги кейинги ўйинлари Давид Рая учун имконият эшикларини очиши мумкинми ёки йўқ, буни вақт кўрсатади. Аммо ҳозирча Европанинг энг яхши посбони ўз мамлакати шарафини захира ўриндиғида туриб ҳимоя қилишга мажбур бўлмоқда. Бу ҳолат футбол жамоатчилиги орасида "ҳақиқий маҳоратми ёки мураббий ишончими?" деган саволни очиқ қолдирмоқда.

АрсеналДавид РаяИспанияФутболЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026: Марокаш терма жамоаси Шотландияни таслим этдиЖЧ-2026: Марокаш терма жамоаси Шотландияни таслим этдиБугун, 12:05Бразилия «С» гуруҳида пешқадам — Ҳаити йирик ҳисобда таслим этилди!Бразилия «С» гуруҳида пешқадам — Ҳаити йирик ҳисобда таслим этилди!Бугун, 11:58Аббосбек Файзуллаевнинг тарихий голдан кейинги таъсирли пости...Аббосбек Файзуллаевнинг тарихий голдан кейинги таъсирли пости...Бугун, 11:51ЖЧ-2026: D гуруҳида кутилмаган натижа — Парагвай Туркияни таслим этди!ЖЧ-2026: D гуруҳида кутилмаган натижа — Парагвай Туркияни таслим этди!Бугун, 11:41Аббосбек Файзуллаев Колумбияда ижтимоий тармоқлар юлдузига айланди!Аббосбек Файзуллаев Колумбияда ижтимоий тармоқлар юлдузига айланди!Бугун, 11:34Неймар сафга қайтмоқда: Карло Анчелотти Бразилия терма жамоаси мухлисларини хурсанд қилдиНеймар сафга қайтмоқда: Карло Анчелотти Бразилия терма жамоаси мухлисларини хурсанд қилдиБугун, 08:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди