ЖЧ-2026: Марокаш терма жамоаси Шотландияни таслим этди
Жаҳон чемпионатининг «С» гуруҳида 2-тур баҳслари кутилмаган ва шиддатли натижалар билан давом этмоқда. Гуруҳнинг дастлабки учрашувида Марокаш миллий терма жамоаси Шотландияга қарши майдонга тушиб, минимал 1:0 ҳисобидаги муҳим ғалабани қўлга киритди.
Ушбу муваффақият шимолий африкаликларни гуруҳда жуда қулай вазиятга олиб чиқди.
Тезкор гол ва «Бавария» нишонидаги юлдуз
Учрашув тақдирини ҳал қилган ягона гол баҳснинг илк дақиқаларидаёқ киритилди. Шотландия мудофааси ҳали ўйинга мослашиб улгурмаган бир вақтда Марокаш вакиллари чаққонлик намойиш этишди:
2-дақиқа (0:1): Иқтидорли футболчи Исмоил Сайбари рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, жамоасига ғалаба келтирган гол муаллифига айланди.
Қизиқарли факт: Германиянинг «Бавария» клубига ўтиши деярли нақд бўлиб турган Исмоил Сайбари ушбу мундиалда чинакам «минор»га айланмоқда. У биринчи турда ҳам гранд Бразилия терма жамоаси дарвозасига йўл топиб, ўзини кўрсатишга улгурган эди. Унинг ЖЧ-2026даги ёрқин ўйинлари трансфер баҳосини янада ошириши аниқ.
Турнир вазияти: «С» гуруҳи 2-турдан сўнг
Марокашнинг ушбу ғалабаси ва параллел кечган баҳсда Бразилиянинг Ҳаитини (3:0) мағлуб этгани гуруҳдаги вазиятни қуйидагича кўринишга келтирди:
Ўрин
Терма жамоа
Ўйин
Очко
Турнир ҳолати
1–2
Марокаш
2
4
Бразилия билан бирга пешқадам
1–2
Бразилия
2
4
Тўплар нисбатига кўра пешқадамликни бўлишмоқда
3
Шотландия
2
3
Плей-офф имкониятини сақлаб турибди
4
Ҳаити
2
0
Имкониятларини деярли йўқотди
Учрашувнинг расмий протоколи
ЖЧ-2026. 2-тур
Шотландия — Марокаш 0:1
Гол: Сайбари, 2.
Шотландия: Ганн, Ҳэнли, Ҳендри, Робертсон, Тирни (Доук, 60), Паттерсон (Ралстон, 89), Мактоминай, Ferguson, Макгинн (Стюарт, 89), Кристи (Маклин, 71), Адамс (Дайкс, 71).
Марокаш: Буну, Ҳакими, Диоп, Риад, Мазрауи, Ал Айнавий (Ал Мурабет, 89), Буадди, Унаи, Эл Ҳаннус (Талби, 84), Сайбари (Раҳими, 84), Диас (Амаймуни, 84).
Огоҳлантиришлар: Робертсон (65) — Диоп (23).
Шотландияликлар ўйиннинг қолган қисмида ҳисобни тенглаштириш учун қанчалик уринишмасин, Яссин Буну бошчилигидаги Марокаш ҳимоя чизиғи вакиллари ишончли ўйин намойиш этиб, 3 очкони сақлаб қолишди. Сўнгги турда «С» гуруҳида ҳақиқий драма кутилмоқда!
…