ЖЧ-2026: Марокаш терма жамоаси Шотландияни таслим этди

·0·Спорт
ЖЧ-2026: Марокаш терма жамоаси Шотландияни таслим этди

Жаҳон чемпионатининг «С» гуруҳида 2-тур баҳслари кутилмаган ва шиддатли натижалар билан давом этмоқда. Гуруҳнинг дастлабки учрашувида Марокаш миллий терма жамоаси Шотландияга қарши майдонга тушиб, минимал 1:0 ҳисобидаги муҳим ғалабани қўлга киритди.

Ушбу муваффақият шимолий африкаликларни гуруҳда жуда қулай вазиятга олиб чиқди.

Тезкор гол ва «Бавария» нишонидаги юлдуз

Учрашув тақдирини ҳал қилган ягона гол баҳснинг илк дақиқаларидаёқ киритилди. Шотландия мудофааси ҳали ўйинга мослашиб улгурмаган бир вақтда Марокаш вакиллари чаққонлик намойиш этишди:

  • 2-дақиқа (0:1): Иқтидорли футболчи Исмоил Сайбари рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, жамоасига ғалаба келтирган гол муаллифига айланди.

Қизиқарли факт: Германиянинг «Бавария» клубига ўтиши деярли нақд бўлиб турган Исмоил Сайбари ушбу мундиалда чинакам «минор»га айланмоқда. У биринчи турда ҳам гранд Бразилия терма жамоаси дарвозасига йўл топиб, ўзини кўрсатишга улгурган эди. Унинг ЖЧ-2026даги ёрқин ўйинлари трансфер баҳосини янада ошириши аниқ.

Турнир вазияти: «С» гуруҳи 2-турдан сўнг

Марокашнинг ушбу ғалабаси ва параллел кечган баҳсда Бразилиянинг Ҳаитини (3:0) мағлуб этгани гуруҳдаги вазиятни қуйидагича кўринишга келтирди:

Ўрин

Терма жамоа

Ўйин

Очко

Турнир ҳолати

1–2

Марокаш

2

4

Бразилия билан бирга пешқадам

1–2

Бразилия

2

4

Тўплар нисбатига кўра пешқадамликни бўлишмоқда

3

Шотландия

2

3

Плей-офф имкониятини сақлаб турибди

4

Ҳаити

2

0

Имкониятларини деярли йўқотди

Учрашувнинг расмий протоколи

ЖЧ-2026. 2-тур

Шотландия — Марокаш 0:1

Гол: Сайбари, 2.

  • Шотландия: Ганн, Ҳэнли, Ҳендри, Робертсон, Тирни (Доук, 60), Паттерсон (Ралстон, 89), Мактоминай, Ferguson, Макгинн (Стюарт, 89), Кристи (Маклин, 71), Адамс (Дайкс, 71).

  • Марокаш: Буну, Ҳакими, Диоп, Риад, Мазрауи, Ал Айнавий (Ал Мурабет, 89), Буадди, Унаи, Эл Ҳаннус (Талби, 84), Сайбари (Раҳими, 84), Диас (Амаймуни, 84).

Огоҳлантиришлар: Робертсон (65) — Диоп (23).

Шотландияликлар ўйиннинг қолган қисмида ҳисобни тенглаштириш учун қанчалик уринишмасин, Яссин Буну бошчилигидаги Марокаш ҳимоя чизиғи вакиллари ишончли ўйин намойиш этиб, 3 очкони сақлаб қолишди. Сўнгги турда «С» гуруҳида ҳақиқий драма кутилмоқда!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бразилия «С» гуруҳида пешқадам — Ҳаити йирик ҳисобда таслим этилди!Бразилия «С» гуруҳида пешқадам — Ҳаити йирик ҳисобда таслим этилди!Бугун, 11:58Аббосбек Файзуллаевнинг тарихий голдан кейинги таъсирли пости...Аббосбек Файзуллаевнинг тарихий голдан кейинги таъсирли пости...Бугун, 11:51ЖЧ-2026: D гуруҳида кутилмаган натижа — Парагвай Туркияни таслим этди!ЖЧ-2026: D гуруҳида кутилмаган натижа — Парагвай Туркияни таслим этди!Бугун, 11:41Аббосбек Файзуллаев Колумбияда ижтимоий тармоқлар юлдузига айланди!Аббосбек Файзуллаев Колумбияда ижтимоий тармоқлар юлдузига айланди!Бугун, 11:34Неймар сафга қайтмоқда: Карло Анчелотти Бразилия терма жамоаси мухлисларини хурсанд қилдиНеймар сафга қайтмоқда: Карло Анчелотти Бразилия терма жамоаси мухлисларини хурсанд қилдиБугун, 08:55АҚШ Австралияни мағлуб этиб, муддатидан олдин плей-оффга йўлланма олдиАҚШ Австралияни мағлуб этиб, муддатидан олдин плей-оффга йўлланма олдиБугун, 02:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди