Коди Гакпо Нидерландия сафида порламоқда: Ливерпулдагидан фарқли эркинлик
Нидерландия терма жамоасининг Швецияга қарши кечган учрашувдаги йирик 5:1 ҳисобидаги ғалабаси нафақат мухлисларни қувонтирди, балки Коди Гакпо атрофидаги мунозараларни ҳам янгилади. Хюстонда ўтган баҳсда вингер „тўқ сариқлар“ либосида ҳақиқий маҳорат дарсини ўтаб берди. Goal.com нашрининг хабар беришича, футболчининг терма жамоадаги сермаҳсуллиги унинг Ливерпул клубидаги ўйинидан сезиларли даражада фарқ қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Гакпо Швеция дарвозасига йўллаган аниқ зарбаси билан Роналд Коэман тизимида ўзини қанчалик ишончли ҳис қилаётганини кўрсатди. Терма жамоа сафида 52 та ўйинда 23 та гол урган ҳужумчи, клуб даражасидаги самарадорликдан анча юқори кўрсаткич қайд этмоқда. Масалан, ўтган мавсумда у Ливерпул сафида 52 баҳсда майдонга тушиб, бор-йўғи 9 та гол уришга муваффақ бўлган эди.
Клуб ва терма жамоа ўртасидаги тафовутЛиверпул мухлислари Гакпонинг чап қанотдан марказга ёриб киришига ўрганиб қолган бўлсалар-да, „Энфилд“да унга якуний зарба беришда аниқлик етишмаётгандек туюлади. Бироқ Нидерландия сафида у мутлақо бошқача даражадаги ўйинчи сифатида намоён бўлмоқда. Футболчининг ўзи ҳам бу ҳолатни тактик эркинлик билан боғлади: „Бу ерда ўйин бироз бошқача. Мураббий мендан нима истаётгани ва клубдаги эркинлигим ўртасида фарқ бор“, — дея таъкидлади Гакпо.
Гарчи у Арне Слот бошчилигидаги Ливерпулнинг 2024-25-йилги Англия Премер-лигаси чемпионлигида муҳим рол ўйнаган бўлса-да, унинг индивидуал маҳорати айнан халқаро майдонда ёрқинроқ кўзга ташланмоқда. „Жаҳон чемпионати Гакпоси“ деган ибора футбол оламида бежиз пайдо бўлмаганини у яна бир бор исботлади.
Бриан Броббей билан тандемШвецияга қарши ўйинда Гакпонинг муваффақиятига Бриан Броббейнинг асосий таркибда тушиши ҳам катта ёрдам берди. Кучли ва жисмонан бақувват ҳужумчи рақиб ҳимоячиларини ўзига жалб қилиб, Гакпо учун бўш ҳудудлар яратиб берди. Роналд Коэман Броббейнинг ўйинини алоҳида эътироф этиб, унинг дубли жамоа ҳужумларига янги нафас олиб кирганини айтди.
Гакпо ҳам жамоадошининг ҳаракатларига юқори баҳо берди: „Биз унинг сифатларини яхши билардик. У жуда бақувват ва тўпни ўзида сақлаб туришда тенгсиз. Унинг майдонда борлиги менга кўпроқ эркинлик берди ва биз унинг имкониятларидан унумли фойдаландик“. Ушбу ғалаба Нидерландиянинг ҳужумкор салоҳияти ҳали ҳам юқори эканини кўрсатди.
Ушбу ўйиндаги натижалар Ливерпул мураббийлар штаби учун ҳам ўзига хос сигнал бўлиши мумкин. Агар Коди Гакпо терма жамоадаги каби „эркинлик“ка эга бўлса, у Мерсисайд клуби учун ҳам кўпроқ голлар уриши ва ҳужум чизиғининг етакчисига айланиши ҳеч гап эмас.
…