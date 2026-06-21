Коди Гакпо Нидерландия сафида порламоқда: Ливерпулдагидан фарқли эркинлик

·24·Спорт
Коди Гакпо Нидерландия сафида порламоқда: Ливерпулдагидан фарқли эркинлик

Нидерландия терма жамоасининг Швецияга қарши кечган учрашувдаги йирик 5:1 ҳисобидаги ғалабаси нафақат мухлисларни қувонтирди, балки Коди Гакпо атрофидаги мунозараларни ҳам янгилади. Хюстонда ўтган баҳсда вингер „тўқ сариқлар“ либосида ҳақиқий маҳорат дарсини ўтаб берди. Goal.com нашрининг хабар беришича, футболчининг терма жамоадаги сермаҳсуллиги унинг Ливерпул клубидаги ўйинидан сезиларли даражада фарқ қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Гакпо Швеция дарвозасига йўллаган аниқ зарбаси билан Роналд Коэман тизимида ўзини қанчалик ишончли ҳис қилаётганини кўрсатди. Терма жамоа сафида 52 та ўйинда 23 та гол урган ҳужумчи, клуб даражасидаги самарадорликдан анча юқори кўрсаткич қайд этмоқда. Масалан, ўтган мавсумда у Ливерпул сафида 52 баҳсда майдонга тушиб, бор-йўғи 9 та гол уришга муваффақ бўлган эди.

Клуб ва терма жамоа ўртасидаги тафовут

Ливерпул мухлислари Гакпонинг чап қанотдан марказга ёриб киришига ўрганиб қолган бўлсалар-да, „Энфилд“да унга якуний зарба беришда аниқлик етишмаётгандек туюлади. Бироқ Нидерландия сафида у мутлақо бошқача даражадаги ўйинчи сифатида намоён бўлмоқда. Футболчининг ўзи ҳам бу ҳолатни тактик эркинлик билан боғлади: „Бу ерда ўйин бироз бошқача. Мураббий мендан нима истаётгани ва клубдаги эркинлигим ўртасида фарқ бор“, — дея таъкидлади Гакпо.

Гарчи у Арне Слот бошчилигидаги Ливерпулнинг 2024-25-йилги Англия Премер-лигаси чемпионлигида муҳим рол ўйнаган бўлса-да, унинг индивидуал маҳорати айнан халқаро майдонда ёрқинроқ кўзга ташланмоқда. „Жаҳон чемпионати Гакпоси“ деган ибора футбол оламида бежиз пайдо бўлмаганини у яна бир бор исботлади.

Бриан Броббей билан тандем

Швецияга қарши ўйинда Гакпонинг муваффақиятига Бриан Броббейнинг асосий таркибда тушиши ҳам катта ёрдам берди. Кучли ва жисмонан бақувват ҳужумчи рақиб ҳимоячиларини ўзига жалб қилиб, Гакпо учун бўш ҳудудлар яратиб берди. Роналд Коэман Броббейнинг ўйинини алоҳида эътироф этиб, унинг дубли жамоа ҳужумларига янги нафас олиб кирганини айтди.

Гакпо ҳам жамоадошининг ҳаракатларига юқори баҳо берди: „Биз унинг сифатларини яхши билардик. У жуда бақувват ва тўпни ўзида сақлаб туришда тенгсиз. Унинг майдонда борлиги менга кўпроқ эркинлик берди ва биз унинг имкониятларидан унумли фойдаландик“. Ушбу ғалаба Нидерландиянинг ҳужумкор салоҳияти ҳали ҳам юқори эканини кўрсатди.

Ушбу ўйиндаги натижалар Ливерпул мураббийлар штаби учун ҳам ўзига хос сигнал бўлиши мумкин. Агар Коди Гакпо терма жамоадаги каби „эркинлик“ка эга бўлса, у Мерсисайд клуби учун ҳам кўпроқ голлар уриши ва ҳужум чизиғининг етакчисига айланиши ҳеч гап эмас.

ФутболЛиверпулНидерландияКоди ГакпоРоналд Коэман
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026: Португалия терма жамоаси атрофида катта можаро келиб чиқдиЖЧ-2026: Португалия терма жамоаси атрофида катта можаро келиб чиқдиБугун, 13:34Жуд Беллингем ва Англия терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги шиддатиЖуд Беллингем ва Англия терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги шиддатиБугун, 13:13Жастин Гейжи Илия Топуриянинг вазияти ҳақида гапирди,,,Жастин Гейжи Илия Топуриянинг вазияти ҳақида гапирди,,,Бугун, 13:12ЖЧ-2026: Бугун бўлиб ўтадиган G ва H гуруҳлари ўйинлари жадвалиЖЧ-2026: Бугун бўлиб ўтадиган G ва H гуруҳлари ўйинлари жадвалиБугун, 13:07Тунис терма жамоаси муддатидан олдин мусобақа билан хайрлашдиТунис терма жамоаси муддатидан олдин мусобақа билан хайрлашдиБугун, 12:18Япония Тунисни йирик ҳисобда мағлуб этдиЯпония Тунисни йирик ҳисобда мағлуб этдиБугун, 12:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди