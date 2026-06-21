Жуд Беллингем ва Англия терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги шиддати
Англия терма жамоасининг ёш юлдузи Жуд Беллингем 2026-йилги Жаҳон чемпионати стартида ўзининг ҳақиқий етакчилик қобилиятини намойиш этмоқда. Хорватияга қарши кечган муросасиз баҳсда Реал Мадрид ярим ҳимоячиси нафақат ғалаба голини киритди, балки ўзининг майдондаги ҳаракатлари билан рақиблар учун жиддий хавф эканлигини яна бир бор исботлади. Далласдаги ёпиқ стадионда кечган ўйин инглиз мухлисларининг ҳайқириқлари остида Беллингэмнинг ҳақиқий бенифисига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг иккинчи бўлимида Эллиот Андерсон томонидан етказиб берилган ажойиб узатмани Жуд Беллингем ўнг қанотдан амалга оширилган шиддатли юриш билан якунлади. Бу гол Англияни 3:2 ҳисобида олдинга олиб чиқди ва жамоага руҳан устунлик тақдим этди. Goal.com нашрининг ёзишича, Беллингэм майдонда ўзининг жисмоний кучи, тезлиги ва ғалабага бўлган интилиши билан бошқа футболчилардан яққол ажралиб турди.
Томас Тухел ва таркибдаги рақобатҚизиғи шундаки, турнир бошланишидан бир неча кун аввал Беллингэмнинг асосий таркибда тушиши сўроқ остида эди. Терма жамоа бош мураббийи Томас Тухел Жуд Беллингем ва Астон Вилла вакили Морган Роджерс ўртасидаги рақобат очиқ эканлигини бир неча бор таъкидлаган. Ҳатто ноябрь ойидаги Сербия билан ўйинда немис мутахассиси Роджерсни афзал кўрган эди. Бу ҳолат ва мураббийнинг матбуотдаги айрим кескин чиқишлари Беллингэм билан муносабатларда совуқлик борлиги ҳақидаги миш-мишларни келтириб чиқарганди.
Хорватия билан ўйиннинг биринчи бўлимида Англия ярим ҳимояси ўйин тизгинини ушлашда қийналди. Гарчи инглизлар дарвоза томон кўпроқ зарба берган бўлсалар-да, тўп назорати ва паслар аниқлиги бўйича Лука Модрич бошчилигидаги хорватлар устунлик қилишди. Танаффус пайтида кийиниш хонасида қандай гаплар бўлгани номаълум, бироқ мураббий ёрдамчиси Энтони Баррининг сўзларига кўра, биринчи бўлимдаги ўйин "мураккаб ва чалкаш" бўлган.
Беллингэмнинг ўзгача характериБеллингэмнинг ўйинидаги энг муҳим жиҳат — бу унинг ўзига бўлган юксак ишончи ва ўйин тақдирини исталган сонияда ўзгартира олиш қобилиятидир. Англия таркибида Гарри Кейн каби тажрибали ва "Олтин тўп"га асосий номзод бўлган юлдузлар кўп бўлса-да, айнан Беллингэм жамоага ўзгача агрессивлик ва ғолиблик руҳини олиб кирмоқда. Унинг Далласдаги 15 дақиқалик ёрқин ўйини бутун турнирнинг боришини белгилаб бериши мумкин.
Томас Тухел ўйиндан кейинги матбуот анжуманида Роджерсни асосий таркибда қолдириш қийин қарор бўлганини тан олди. Бироқ Беллингэмнинг майдондаги натижаси мураббийнинг танлови тўғри эканлигини кўрсатди. Эндиликда Англия терма жамоаси рақиблари учун Беллингэмнинг бундай спорт формасида эканлиги ёмон хабар ҳисобланади. У нафақат ҳужумларни якунламоқда, балки бутун жамоани ўз ортидан эргаштирмоқда.
Ушбу ғалаба Англиянинг Жаҳон чемпионатидаги амбицияларини янада мустаҳкамлади. Жуд Беллингемнинг Реал Мадрид сафидаги муваффақиятли мавсумдан сўнг терма жамоада ҳам етакчиликни ўз қўлига олиши, инглиз футболи мухлисларида узоқ кутилган чемпионликка умид уйғотмоқда.
…