Жуд Беллингем ва Англия терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги шиддати

·18·Спорт
Жуд Беллингем ва Англия терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги шиддати

Англия терма жамоасининг ёш юлдузи Жуд Беллингем 2026-йилги Жаҳон чемпионати стартида ўзининг ҳақиқий етакчилик қобилиятини намойиш этмоқда. Хорватияга қарши кечган муросасиз баҳсда Реал Мадрид ярим ҳимоячиси нафақат ғалаба голини киритди, балки ўзининг майдондаги ҳаракатлари билан рақиблар учун жиддий хавф эканлигини яна бир бор исботлади. Далласдаги ёпиқ стадионда кечган ўйин инглиз мухлисларининг ҳайқириқлари остида Беллингэмнинг ҳақиқий бенифисига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг иккинчи бўлимида Эллиот Андерсон томонидан етказиб берилган ажойиб узатмани Жуд Беллингем ўнг қанотдан амалга оширилган шиддатли юриш билан якунлади. Бу гол Англияни 3:2 ҳисобида олдинга олиб чиқди ва жамоага руҳан устунлик тақдим этди. Goal.com нашрининг ёзишича, Беллингэм майдонда ўзининг жисмоний кучи, тезлиги ва ғалабага бўлган интилиши билан бошқа футболчилардан яққол ажралиб турди.

Томас Тухел ва таркибдаги рақобат

Қизиғи шундаки, турнир бошланишидан бир неча кун аввал Беллингэмнинг асосий таркибда тушиши сўроқ остида эди. Терма жамоа бош мураббийи Томас Тухел Жуд Беллингем ва Астон Вилла вакили Морган Роджерс ўртасидаги рақобат очиқ эканлигини бир неча бор таъкидлаган. Ҳатто ноябрь ойидаги Сербия билан ўйинда немис мутахассиси Роджерсни афзал кўрган эди. Бу ҳолат ва мураббийнинг матбуотдаги айрим кескин чиқишлари Беллингэм билан муносабатларда совуқлик борлиги ҳақидаги миш-мишларни келтириб чиқарганди.

Хорватия билан ўйиннинг биринчи бўлимида Англия ярим ҳимояси ўйин тизгинини ушлашда қийналди. Гарчи инглизлар дарвоза томон кўпроқ зарба берган бўлсалар-да, тўп назорати ва паслар аниқлиги бўйича Лука Модрич бошчилигидаги хорватлар устунлик қилишди. Танаффус пайтида кийиниш хонасида қандай гаплар бўлгани номаълум, бироқ мураббий ёрдамчиси Энтони Баррининг сўзларига кўра, биринчи бўлимдаги ўйин "мураккаб ва чалкаш" бўлган.

Беллингэмнинг ўзгача характери

Беллингэмнинг ўйинидаги энг муҳим жиҳат — бу унинг ўзига бўлган юксак ишончи ва ўйин тақдирини исталган сонияда ўзгартира олиш қобилиятидир. Англия таркибида Гарри Кейн каби тажрибали ва "Олтин тўп"га асосий номзод бўлган юлдузлар кўп бўлса-да, айнан Беллингэм жамоага ўзгача агрессивлик ва ғолиблик руҳини олиб кирмоқда. Унинг Далласдаги 15 дақиқалик ёрқин ўйини бутун турнирнинг боришини белгилаб бериши мумкин.

Томас Тухел ўйиндан кейинги матбуот анжуманида Роджерсни асосий таркибда қолдириш қийин қарор бўлганини тан олди. Бироқ Беллингэмнинг майдондаги натижаси мураббийнинг танлови тўғри эканлигини кўрсатди. Эндиликда Англия терма жамоаси рақиблари учун Беллингэмнинг бундай спорт формасида эканлиги ёмон хабар ҳисобланади. У нафақат ҳужумларни якунламоқда, балки бутун жамоани ўз ортидан эргаштирмоқда.

Ушбу ғалаба Англиянинг Жаҳон чемпионатидаги амбицияларини янада мустаҳкамлади. Жуд Беллингемнинг Реал Мадрид сафидаги муваффақиятли мавсумдан сўнг терма жамоада ҳам етакчиликни ўз қўлига олиши, инглиз футболи мухлисларида узоқ кутилган чемпионликка умид уйғотмоқда.

АнглияЖуде БеллингэмРеал МадридЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026: Португалия терма жамоаси атрофида катта можаро келиб чиқдиЖЧ-2026: Португалия терма жамоаси атрофида катта можаро келиб чиқдиБугун, 13:34Коди Гакпо Нидерландия сафида порламоқда: Ливерпулдагидан фарқли эркинликКоди Гакпо Нидерландия сафида порламоқда: Ливерпулдагидан фарқли эркинликБугун, 13:16Жастин Гейжи Илия Топуриянинг вазияти ҳақида гапирди,,,Жастин Гейжи Илия Топуриянинг вазияти ҳақида гапирди,,,Бугун, 13:12ЖЧ-2026: Бугун бўлиб ўтадиган G ва H гуруҳлари ўйинлари жадвалиЖЧ-2026: Бугун бўлиб ўтадиган G ва H гуруҳлари ўйинлари жадвалиБугун, 13:07Тунис терма жамоаси муддатидан олдин мусобақа билан хайрлашдиТунис терма жамоаси муддатидан олдин мусобақа билан хайрлашдиБугун, 12:18Япония Тунисни йирик ҳисобда мағлуб этдиЯпония Тунисни йирик ҳисобда мағлуб этдиБугун, 12:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди