ЖЧ-2026: Португалия терма жамоаси атрофида катта можаро келиб чиқди

·77·Спорт
ЖЧ-2026: Португалия терма жамоаси атрофида катта можаро келиб чиқди

Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг илк турида Конго ДР билан қайд этилган кутилмаган дуранг (1:1) Португалия миллий терма жамоаси атрофидаги вазиятни анча кескинлаштириб юборди. Айни пайтда жамоа лагерида ижтимоий тармоқлардаги можаролар ва ички босим туфайли нотинч муҳит юзага келган.

Фейк скриншот ва Жоржина Родригеснинг хатоси

Муваффақиятсиз ўйиндан сўнг, ижтимоий тармоқларда жамоа яримҳимоячиси Жоау Невешнинг севгилиси Мадален Арагаога тегишли экани айтилган сохта (фейк) ёзишма вирус каби тарқалди.

Ушбу сохта суҳбатда фойдаланувчилардан бири Арагаонинг пости остида шундай ёзган:

«Бойфрендинг – аҳмоқ. Унга тўпни барча замонларнинг энг кучли футболчиси Криштиану Роналдуга узатиш кераклигини айт».

Фейк скриншотда Арагао гўёки унга жавобан:

«Ўз етакчингга фаолиятини якунлаши кераклигини айт. У жуда худбин», — дея муносабат билдирган.

ОАВнинг суриштирувларига кўра, аслида бундай суҳбат умуман бўлмаган ва расм фотошоп ёки сунъий интеллект ёрдамида ясалган. Аммо бир қатор йирик нашрлар, жумладан машҳур Record Mexico аккаунти ушбу ёлғон маълумотни ҳақиқий сифатида тарқатиб юборди.

Вазиятни янада жиддийлаштирган жиҳат шундаки, бу постни Роналдунинг қаллиғи Жоржина Родригес кўриб қолиб, унинг остида кинояли фикр қолдирди: «Вау! Янги авлод ажойиб!»

Шундан сўнг Роналдунинг минглаб ашаддий мухлислари Жоау Невеш ва унинг севгилисининг Инстаграмдаги саҳифаларига кириб, оммавий руҳий ҳужумларни бошлаб юборишди. Бошқа тарафдан эса, ёлғон скриншотга ишониб қолган Жоржинанинг ўзи ҳам тармоқ фойдаланувчилари томонидан кулги остига олинди.

Оилавий босим: Катя Авейрунинг танқиди

Бу можародан бироз олдин Криштиану Роналдунинг синглиси Катя Авейру ҳам Португалия терма жамоаси яримҳимоячиси Бруну Фернандешни пассив ўйинда айблаб чиққан эди. Бу баёнот ижтимоий тармоқларда терма жамоа аъзоларига нисбатан салбий муносабатни янада кучайтирди ва футболчиларнинг руҳий ҳолатига салбий таъсир кўрсатди.

Ўзбекистон билан ўйин олдидан нотинч муҳит

Умуман олганда, 23 июнь куни Ўзбекистон миллий терма жамоасига қарши майдонга тушадиган Португалия лагерида ҳозир ички хотиржамлик йўқ. Босим остида қолган рақибнинг айнан мана шундай руҳий нобарқарорлигидан Фабио Каннаваро шогирдлари бўлажак муҳим баҳсда унумли фойдаланиб қолишлари мумкин.

ПортугалияКристиану РоналдуЖоао НевешБруно ФернандешДжорджина Родригес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймар сафга қайтмоқда: Бразилия юлдузи Шотландияга қарши ўйинда майдонга тушиши кутилмоқдаНеймар сафга қайтмоқда: Бразилия юлдузи Шотландияга қарши ўйинда майдонга тушиши кутилмоқдаБугун, 13:59Парагвай ва Туркия ўйинида Омар Альдерете антирекорд қайд этдиПарагвай ва Туркия ўйинида Омар Альдерете антирекорд қайд этдиБугун, 13:59Коди Гакпо Нидерландия сафида порламоқда: Ливерпулдагидан фарқли эркинликКоди Гакпо Нидерландия сафида порламоқда: Ливерпулдагидан фарқли эркинликБугун, 13:16Жуд Беллингем ва Англия терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги шиддатиЖуд Беллингем ва Англия терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги шиддатиБугун, 13:13Жастин Гейжи Илия Топуриянинг вазияти ҳақида гапирди,,,Жастин Гейжи Илия Топуриянинг вазияти ҳақида гапирди,,,Бугун, 13:12ЖЧ-2026: Бугун бўлиб ўтадиган G ва H гуруҳлари ўйинлари жадвалиЖЧ-2026: Бугун бўлиб ўтадиган G ва H гуруҳлари ўйинлари жадвалиБугун, 13:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди