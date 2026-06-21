94 йилдан бери илк бор: Честер ҳайвонот боғида ноёб жонивор туғилди
Англиянинг машҳур Честер ҳайвонот боғида ноёб най тишли ҳайвон дунёга келди.
Боғ мутахассислари чақалоққа Вамбл деб исм қўйишди. Унинг туғилиши ҳайвонот боғи тарихидаги муҳим воқеалардан бири сифатида баҳоланмоқда.
Маълум қилинишича, Вамбл сўнгги 94 йил ичида Честер ҳайвонот боғида туғилган иккинчи най тишли ҳайвон ҳисобланади.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай ноёб туғилишлар ушбу турнинг сақланиб қолиши ва кўпайиши учун катта аҳамиятга эга.
Вамбл ҳозирда онаси назоратида соғлом ўсмоқда ва ҳайвонот боғи меҳмонларининг эътибор марказига айланган.
Аардварк (ер чўчқаси) шунчалик ғалати ҳайвонки, олимлар уни алоҳида биологик туркумга жойлаштиришган. Яъни у фил, чўчқа ёки чумолихўрларнинг қариндоши эмас, балки ўзига хос эволюцион йўналишга эга ноёб ҳайвон ҳисобланади.
…