94 йилдан бери илк бор: Честер ҳайвонот боғида ноёб жонивор туғилди

·0·Дунё
94 йилдан бери илк бор: Честер ҳайвонот боғида ноёб жонивор туғилди

Англиянинг машҳур Честер ҳайвонот боғида ноёб най тишли ҳайвон дунёга келди.

Боғ мутахассислари чақалоққа Вамбл деб исм қўйишди. Унинг туғилиши ҳайвонот боғи тарихидаги муҳим воқеалардан бири сифатида баҳоланмоқда.

Маълум қилинишича, Вамбл сўнгги 94 йил ичида Честер ҳайвонот боғида туғилган иккинчи най тишли ҳайвон ҳисобланади.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай ноёб туғилишлар ушбу турнинг сақланиб қолиши ва кўпайиши учун катта аҳамиятга эга.

Вамбл ҳозирда онаси назоратида соғлом ўсмоқда ва ҳайвонот боғи меҳмонларининг эътибор марказига айланган.

Аардварк (ер чўчқаси) шунчалик ғалати ҳайвонки, олимлар уни алоҳида биологик туркумга жойлаштиришган. Яъни у фил, чўчқа ёки чумолихўрларнинг қариндоши эмас, балки ўзига хос эволюцион йўналишга эга ноёб ҳайвон ҳисобланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арман Царукян қиз дўстига 400 минг долларлик соат совға қилди (видео)Арман Царукян қиз дўстига 400 минг долларлик соат совға қилди (видео)Бугун, 13:27Хитойдаги қўрқинчли зинапоя сайёҳларни ларзага солмоқдаХитойдаги қўрқинчли зинапоя сайёҳларни ларзага солмоқдаБугун, 13:24Тўп зарбаси фожиага айланди: 14 ёшли футболчи вафот этдиТўп зарбаси фожиага айланди: 14 ёшли футболчи вафот этдиБугун, 12:35Олмаотада тил можароси: супермаркетдаги жанжал жаримага олиб келдиОлмаотада тил можароси: супермаркетдаги жанжал жаримага олиб келдиБугун, 12:28Арман Царукян ваъдасини бажариб, Гейджига пикап совға қилдиАрман Царукян ваъдасини бажариб, Гейджига пикап совға қилдиБугун, 12:05Зеленский Полшага “Оқ бургут” орденини қайтардиЗеленский Полшага “Оқ бургут” орденини қайтардиБугун, 09:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Олимлар ҳайратда: Антарктида музлари остида улкан сирли тузилма топилди
Олимлар ҳайратда: Антарктида музлари остида улкан сирли тузилма топилди