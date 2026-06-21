Samsung янги авлод «монстри» Galaxy M47 5G смартфонини эълон қилди
Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung компанияси ўзининг ҳамёнбоп ва юқори қувватли смартфонлар қаторини янгилашга тайёрланмоқда. Компания ижтимоий тармоқларда Galaxy M47 5G моделининг илк расмий тизерларини эълон қилиб, қурилмани «кейинги даражадаги монстр» (Нехт Левел Монстер) дея таърифламоқда. Бу модел ўзидан олдинги версияларнинг анъанасини давом эттирган ҳолда, асосий эътиборни унумдорлик ва автоном иш вақтига қаратади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, Samsung томонидан тақдим этилган қисқа видеороликда смартфоннинг ўйинлардаги имкониятларига урғу берилган. Қурилма фойдаланувчиларга силлиқ график интерфейс, юқори кадрлар частотаси ва узоқ давом этадиган гейминг сеансларини вада қилмоқда. Бу эса Galaxy М сериясининг ўзига хос белгиси бўлган катта сиғимли аккумулятор анъанаси янги моделда ҳам сақланиб қолишидан далолат беради.
Техник хусусиятлар ва кутилаётган янгиликларДастлабки маълумотларга кўра, Galaxy M47 5G смартфони Qualcomm компаниясининг Snapdragon 6 Ген 3 процессори билан жиҳозланиши кутилмоқда. Ушбу чипсет ўрта даражадаги қурилмалар учун мўлжалланган бўлиб, энергия самарадорлиги ва кўп вазифали режимда ишлаш қобилияти билан ажралиб туради. Шунингдек, қурилма 8 GB тезкор хотира билан таъминланиши тахмин қилинмоқда, бу эса замонавий иловалар ва оғир ўйинлар учун етарли ҳисобланади.
Дастурий таъминот борасида ҳам қизиқарли янгиликлар мавжуд. Тахминларга кўра, смартфон қутидан Android 16 операцион тизими ва Samsung компаниясининг энг сўнгги One UI қобиғи билан чиқиши мумкин. Агар бу маълумот тасдиқланса, Galaxy M47 5G бозордаги энг янги дастурий таъминотга эга бўлган илк ўрта тоифадаги смартфонлардан бирига айланади.
Samsung ушбу моделнинг асосий савдо майдони сифатида Ҳиндистонни танлаган, бироқ тез орада қурилма бошқа минтақаларда, жумладан, Марказий Осиё ва Ўзбекистон бозорларида ҳам пайдо бўлиши кутилмоқда. Galaxy М серияси ўзининг ҳамёнбоп нархи ва кучли аккумулятори туфайли ўзбекистонлик фойдаланувчилар орасида жуда оммалашган бўлиб, янги модел ҳам ушбу муваффақиятни такрорлаши мумкин.
Смартфоннинг ташқи кўриниши ва камералар тизими ҳақида ҳозирча аниқ маълумотлар берилмаган бўлса-да, тизердаги тасвирлар қурилманинг замонавий ва ихчам дизайнга эга бўлишини кўрсатмоқда. Компания яқин кунларда расмий тақдимот санасини ва қурилманинг барча техник параметрларини очиқлаши кутилмоқда.
…