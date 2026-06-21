Samsung янги авлод «монстри» Galaxy M47 5G смартфонини эълон қилди

·0·Техно
Samsung янги авлод «монстри» Galaxy M47 5G смартфонини эълон қилди

Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung компанияси ўзининг ҳамёнбоп ва юқори қувватли смартфонлар қаторини янгилашга тайёрланмоқда. Компания ижтимоий тармоқларда Galaxy M47 5G моделининг илк расмий тизерларини эълон қилиб, қурилмани «кейинги даражадаги монстр» (Нехт Левел Монстер) дея таърифламоқда. Бу модел ўзидан олдинги версияларнинг анъанасини давом эттирган ҳолда, асосий эътиборни унумдорлик ва автоном иш вақтига қаратади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, Samsung томонидан тақдим этилган қисқа видеороликда смартфоннинг ўйинлардаги имкониятларига урғу берилган. Қурилма фойдаланувчиларга силлиқ график интерфейс, юқори кадрлар частотаси ва узоқ давом этадиган гейминг сеансларини вада қилмоқда. Бу эса Galaxy М сериясининг ўзига хос белгиси бўлган катта сиғимли аккумулятор анъанаси янги моделда ҳам сақланиб қолишидан далолат беради.

Техник хусусиятлар ва кутилаётган янгиликлар

Дастлабки маълумотларга кўра, Galaxy M47 5G смартфони Qualcomm компаниясининг Snapdragon 6 Ген 3 процессори билан жиҳозланиши кутилмоқда. Ушбу чипсет ўрта даражадаги қурилмалар учун мўлжалланган бўлиб, энергия самарадорлиги ва кўп вазифали режимда ишлаш қобилияти билан ажралиб туради. Шунингдек, қурилма 8 GB тезкор хотира билан таъминланиши тахмин қилинмоқда, бу эса замонавий иловалар ва оғир ўйинлар учун етарли ҳисобланади.

Дастурий таъминот борасида ҳам қизиқарли янгиликлар мавжуд. Тахминларга кўра, смартфон қутидан Android 16 операцион тизими ва Samsung компаниясининг энг сўнгги One UI қобиғи билан чиқиши мумкин. Агар бу маълумот тасдиқланса, Galaxy M47 5G бозордаги энг янги дастурий таъминотга эга бўлган илк ўрта тоифадаги смартфонлардан бирига айланади.

Samsung ушбу моделнинг асосий савдо майдони сифатида Ҳиндистонни танлаган, бироқ тез орада қурилма бошқа минтақаларда, жумладан, Марказий Осиё ва Ўзбекистон бозорларида ҳам пайдо бўлиши кутилмоқда. Galaxy М серияси ўзининг ҳамёнбоп нархи ва кучли аккумулятори туфайли ўзбекистонлик фойдаланувчилар орасида жуда оммалашган бўлиб, янги модел ҳам ушбу муваффақиятни такрорлаши мумкин.

Смартфоннинг ташқи кўриниши ва камералар тизими ҳақида ҳозирча аниқ маълумотлар берилмаган бўлса-да, тизердаги тасвирлар қурилманинг замонавий ва ихчам дизайнга эга бўлишини кўрсатмоқда. Компания яқин кунларда расмий тақдимот санасини ва қурилманинг барча техник параметрларини очиқлаши кутилмоқда.

SamsungGalaxy M47СмартфонТехнологияAndroid 16
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

AMD графикали ноутбуклардаги етти йиллик муаммо Claude Коде ёрдамида ҳал этилдиAMD графикали ноутбуклардаги етти йиллик муаммо Claude Коде ёрдамида ҳал этилдиБугун, 13:27ҲМД янги Лума2 смартфонини тақдим этади: 6000 мАч аккумулятор ва сунъий интеллектҲМД янги Лума2 смартфонини тақдим этади: 6000 мАч аккумулятор ва сунъий интеллектБугун, 12:59Xiaomi 18 сентябрда тақдим этилади: 200 Мп камера ва Apple услубидаги дизайнXiaomi 18 сентябрда тақдим этилади: 200 Мп камера ва Apple услубидаги дизайнБугун, 12:28Коинотни ўрганишда янги давр: Нанкй Грасе Роман телескопи учиш майдонига етиб келдиКоинотни ўрганишда янги давр: Нанкй Грасе Роман телескопи учиш майдонига етиб келдиБугун, 11:23SpaceX коинотни забт этишга тайёр: Гигабай мажмуаси қурилиши якунланмоқдаSpaceX коинотни забт этишга тайёр: Гигабай мажмуаси қурилиши якунланмоқдаБугун, 10:24NASA раҳбари Илон Маскнинг антиматерия двигателлари ҳақидаги ғоясини қўллаб-қувватладиNASA раҳбари Илон Маскнинг антиматерия двигателлари ҳақидаги ғоясини қўллаб-қувватладиБугун, 09:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди