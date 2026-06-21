Жастин Гейжи Илия Топуриянинг вазияти ҳақида гапирди,,,

·61·Спорт
Жастин Гейжи Илия Топуриянинг вазияти ҳақида гапирди,,,

UFC жангчиси Жастин Гейжи Илия Топурия ҳақида тўхталиб, унинг кейинги фаолияти ва камарни қайтариб олиш истаги осон кечмаслигини таъкидлади. Гейжи рақибларнинг Топурияга бўлган қўрқуви йўқолганини ва бу унга қўшимча қийинчилик туғдиришини маълум қилди.

Жастин Гейжининг фикрлари

«Аччиқ ҳақиқатни айтишга журъат қилиш — ҳурматга сазовор. Айниқса, Илия каби инсон учун, чунки у ҳали реалликдан анча узоқ. Мен унга ўз зиммасига бунча катта юкларни олишда хато қилаётганини айтгандим. Иккинчи ва учинчи раундларга ўтсак, кейин нима қиласан, дегандим. Лекин бу уни янада ҳақиқатдан узоқлаштирди. У ўзининг ҳақлигини исботлашни истади.

Мен Тони Фергюсоннинг ўзига бўлган ишончини бузмадим. Мен рақибларининг унга бўлган муносабатини ўзгартирдим. Менгача Топурия мағлубият нималигини билмасди. Мен одамларга шунчаки қўрқувни енгиш кераклигини кўрсатганимдан кейин, энди ҳеч ким у билан жангга қўрқиб чиқмайди. Энди Илия учун ундан қўрқмайдиган рақибларга қарши жанг қилиш жуда қийин бўлади».

Баёнотдан олинган асосий хулосалар

Гейжи ўз интервьюсида бир нечта муҳим жиҳатларга эътибор қаратди:

  • Руҳий босим ва реаллик: Илия Топурия ўз зиммасига ҳаддан ташқари катта вазифаларни юклаб олган ва жангнинг давомий раундларидаги ҳолатни тўғри баҳолай олмаган.

  • Рақиблардаги қўрқувнинг йўқолиши: Топурия аввал мағлубиятсиз келаётган вақтда рақиблари ундан ҳайиқиб туришган. Эндиликда бошқа жангчилар ундан чўчимасдан рингга кўтариладиган бўлишади.

  • Тони Фергюсон билан боғлиқ мисол: Гейжи ўз вақтида Тони Фергюсонни мағлуб этиб, бошқа рақибларнинг унга бўлган қарашини қандай ўзгартирган бўлса, Топурия билан ҳам худди шундай ҳолат юз берганини таъкидламоқда.

Бу вазият Илия Топурия учун фаолиятидаги янги ва анча мураккаб давр бошланаётганидан далолат беради.

Жастин ГейджиИлья ТопурияUFCТони Фергюсон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026: Португалия терма жамоаси атрофида катта можаро келиб чиқдиЖЧ-2026: Португалия терма жамоаси атрофида катта можаро келиб чиқдиБугун, 13:34Коди Гакпо Нидерландия сафида порламоқда: Ливерпулдагидан фарқли эркинликКоди Гакпо Нидерландия сафида порламоқда: Ливерпулдагидан фарқли эркинликБугун, 13:16Жуд Беллингем ва Англия терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги шиддатиЖуд Беллингем ва Англия терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги шиддатиБугун, 13:13ЖЧ-2026: Бугун бўлиб ўтадиган G ва H гуруҳлари ўйинлари жадвалиЖЧ-2026: Бугун бўлиб ўтадиган G ва H гуруҳлари ўйинлари жадвалиБугун, 13:07Тунис терма жамоаси муддатидан олдин мусобақа билан хайрлашдиТунис терма жамоаси муддатидан олдин мусобақа билан хайрлашдиБугун, 12:18Япония Тунисни йирик ҳисобда мағлуб этдиЯпония Тунисни йирик ҳисобда мағлуб этдиБугун, 12:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди