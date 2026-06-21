Жастин Гейжи Илия Топуриянинг вазияти ҳақида гапирди,,,
UFC жангчиси Жастин Гейжи Илия Топурия ҳақида тўхталиб, унинг кейинги фаолияти ва камарни қайтариб олиш истаги осон кечмаслигини таъкидлади. Гейжи рақибларнинг Топурияга бўлган қўрқуви йўқолганини ва бу унга қўшимча қийинчилик туғдиришини маълум қилди.
Жастин Гейжининг фикрлари
«Аччиқ ҳақиқатни айтишга журъат қилиш — ҳурматга сазовор. Айниқса, Илия каби инсон учун, чунки у ҳали реалликдан анча узоқ. Мен унга ўз зиммасига бунча катта юкларни олишда хато қилаётганини айтгандим. Иккинчи ва учинчи раундларга ўтсак, кейин нима қиласан, дегандим. Лекин бу уни янада ҳақиқатдан узоқлаштирди. У ўзининг ҳақлигини исботлашни истади.
Мен Тони Фергюсоннинг ўзига бўлган ишончини бузмадим. Мен рақибларининг унга бўлган муносабатини ўзгартирдим. Менгача Топурия мағлубият нималигини билмасди. Мен одамларга шунчаки қўрқувни енгиш кераклигини кўрсатганимдан кейин, энди ҳеч ким у билан жангга қўрқиб чиқмайди. Энди Илия учун ундан қўрқмайдиган рақибларга қарши жанг қилиш жуда қийин бўлади».
Баёнотдан олинган асосий хулосалар
Гейжи ўз интервьюсида бир нечта муҳим жиҳатларга эътибор қаратди:
Руҳий босим ва реаллик: Илия Топурия ўз зиммасига ҳаддан ташқари катта вазифаларни юклаб олган ва жангнинг давомий раундларидаги ҳолатни тўғри баҳолай олмаган.
Рақиблардаги қўрқувнинг йўқолиши: Топурия аввал мағлубиятсиз келаётган вақтда рақиблари ундан ҳайиқиб туришган. Эндиликда бошқа жангчилар ундан чўчимасдан рингга кўтариладиган бўлишади.
Тони Фергюсон билан боғлиқ мисол: Гейжи ўз вақтида Тони Фергюсонни мағлуб этиб, бошқа рақибларнинг унга бўлган қарашини қандай ўзгартирган бўлса, Топурия билан ҳам худди шундай ҳолат юз берганини таъкидламоқда.
Бу вазият Илия Топурия учун фаолиятидаги янги ва анча мураккаб давр бошланаётганидан далолат беради.
…