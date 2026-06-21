Эндрик ва Карло Анчелотти ўртасида низо борми? Бразилиялик иқтидор миш-мишларга нуқта қўйди

·0·Спорт
Эндрик ва Карло Анчелотти ўртасида низо борми? Бразилиялик иқтидор миш-мишларга нуқта қўйди

Бразилия терма жамоаси ва Реал Мадрид клубининг ёш юлдузи Эндрик жаҳон чемпионати стартида захира ўриндиғида қолиб кетаётгани ортидан келиб чиққан турли миш-мишларга ойдинлик киритди. Ижтимоий тармоқларда футболчи ва мураббий Карло Анчелотти ўртасида тушунмовчилик борлиги ҳақидаги мемлар кўпайиб кетган бир пайтда, 19 ёшли ҳужумчи мураббий билан муносабатлари аъло даражада эканини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жаҳон чемпионати доирасидаги Марокашга қарши ўйинда (1:1) Эндрикнинг майдонга туширилмагани мухлислар орасида катта баҳсларга сабаб бўлди. Х (собиқ Twitter) платформасида фойдаланувчилар Анчелотти ёш иқтидор эгасини "ёқтирмаслиги" ҳақида ҳазиломуз постлар қолдира бошлашди. Бироқ, Гаити билан кечган баҳсда (3:0) захирадан майдонга тушган ҳужумчи бу гап-сўзларнинг асоссиз эканини исботлади.

Goal.com нашрининг хабар беришича, Эндрик Карло Анчелотти билан Реал Мадрид клубида бир йил давомида бирга ишлагани ва мураббийнинг услубини яхши тушунишини маълум қилган. Унинг сўзларига кўра, мураббий ҳар доим шахсий манфаатлардан кўра жамоа манфаатларини устун қўяди ва бу тўғри стратегия ҳисобланади.

Мураббий ва футболчи ўртасидаги ишонч

"Мен Реал Мадрид сафида у билан бирга ишлаш бахтига муяссар бўлганман. Майдонда 5, 10 ёки 15 дақиқа ҳаракат қилишимдан қатъи назар, у менинг нималарга қодир эканлигимни яхши билади. Анчелотти мухлислар ёки алоҳида футболчилар учун эмас, балки бутун жамоа учун энг яхши қарорни қабул қилади. Мен унинг бу ерда, терма жамоада эканлигидан хурсандман", — дейди Эндрик.

Гаити билан ўйинда 63-дақиқада Матеус Кунҳа ўрнига майдонга тушган Эндрик мухлислар томонидан жуда илиқ кутиб олинди. Гарчи унинг киритган голи офсайд туфайли бекор қилинган бўлса-да, ҳужумчининг фаоллиги ва иштиёқи мутахассислар томонидан юқори баҳоланди. У ҳар бир ўйинда борини бериб ҳаракат қилишга тайёрлигини билдирди.

Карло Анчелотти ҳам ўз навбатида ёш юлдузнинг ривожланишига эҳтиёткорлик билан ёндашмоқда. Тажрибали мутахассис Эндрикнинг сабрли эканини ва унинг вақти ҳали келишини таъкидлади. Мураббийнинг фикрича, футболчининг оиласи ҳам унинг фаолиятига тўғри таъсир кўрсатмоқда, бу эса ёш ўйинчи учун жуда муҳим омилдир.

"Эндрик — фавқулодда иқтидор эгаси. Мен уни керакли вақтда майдонга тушираман. У ушбу жаҳон чемпионатида ҳам, кейингиларида ҳам Бразилия учун муҳим фигура бўлади. У ўз ёшига нисбатан жуда улғайган ва шошилмаяпти", — дея қўшимча қилди Анчелотти.

Ҳозирда Бразилия терма жамоаси гуруҳ босқичидаги ўйинларини давом эттирмоқда. Мухлислар ва экспертлар Эндрикнинг кейинги баҳсларда асосий таркибда кўриниш беришини кутишмоқда, чунки унинг майдонга тушиши жамоа ҳужум чизиғига ўзгача динамика олиб кирмоқда.

ЭндрикКарло АнчелоттиРеал МадридБразилияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Деклан Рисе ярим йилдан буён жароҳат билан ўйнаётганини тан олдиДеклан Рисе ярим йилдан буён жароҳат билан ўйнаётганини тан олдиБугун, 15:52Луис де ла Фуенте Ламине Ямални Лионель Месси билан солиштириш хато эканини айтдиЛуис де ла Фуенте Ламине Ямални Лионель Месси билан солиштириш хато эканини айтдиБугун, 15:19Криштиано Роналдо Жр 16 ёшни қарши олди: Георгина Родригуез ҳашаматли байрам уюштирдиКриштиано Роналдо Жр 16 ёшни қарши олди: Георгина Родригуез ҳашаматли байрам уюштирдиБугун, 15:18Арсенал ва Англия терма жамоасининг махфий қуроли: Деклан Рисе қандай қилиб "устага" айланди?Арсенал ва Англия терма жамоасининг махфий қуроли: Деклан Рисе қандай қилиб "устага" айланди?Бугун, 14:55Марсельо Белса ЖЧ-2026даги танаффуслардан норозиМарсельо Белса ЖЧ-2026даги танаффуслардан норозиБугун, 14:30Беҳруз Каримов Португалияга қарши Ўзбекистонга ёрдам бера олмайдиБеҳруз Каримов Португалияга қарши Ўзбекистонга ёрдам бера олмайдиБугун, 14:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди