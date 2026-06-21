Эндрик ва Карло Анчелотти ўртасида низо борми? Бразилиялик иқтидор миш-мишларга нуқта қўйди
Бразилия терма жамоаси ва Реал Мадрид клубининг ёш юлдузи Эндрик жаҳон чемпионати стартида захира ўриндиғида қолиб кетаётгани ортидан келиб чиққан турли миш-мишларга ойдинлик киритди. Ижтимоий тармоқларда футболчи ва мураббий Карло Анчелотти ўртасида тушунмовчилик борлиги ҳақидаги мемлар кўпайиб кетган бир пайтда, 19 ёшли ҳужумчи мураббий билан муносабатлари аъло даражада эканини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жаҳон чемпионати доирасидаги Марокашга қарши ўйинда (1:1) Эндрикнинг майдонга туширилмагани мухлислар орасида катта баҳсларга сабаб бўлди. Х (собиқ Twitter) платформасида фойдаланувчилар Анчелотти ёш иқтидор эгасини "ёқтирмаслиги" ҳақида ҳазиломуз постлар қолдира бошлашди. Бироқ, Гаити билан кечган баҳсда (3:0) захирадан майдонга тушган ҳужумчи бу гап-сўзларнинг асоссиз эканини исботлади.
Goal.com нашрининг хабар беришича, Эндрик Карло Анчелотти билан Реал Мадрид клубида бир йил давомида бирга ишлагани ва мураббийнинг услубини яхши тушунишини маълум қилган. Унинг сўзларига кўра, мураббий ҳар доим шахсий манфаатлардан кўра жамоа манфаатларини устун қўяди ва бу тўғри стратегия ҳисобланади.
Мураббий ва футболчи ўртасидаги ишонч"Мен Реал Мадрид сафида у билан бирга ишлаш бахтига муяссар бўлганман. Майдонда 5, 10 ёки 15 дақиқа ҳаракат қилишимдан қатъи назар, у менинг нималарга қодир эканлигимни яхши билади. Анчелотти мухлислар ёки алоҳида футболчилар учун эмас, балки бутун жамоа учун энг яхши қарорни қабул қилади. Мен унинг бу ерда, терма жамоада эканлигидан хурсандман", — дейди Эндрик.
Гаити билан ўйинда 63-дақиқада Матеус Кунҳа ўрнига майдонга тушган Эндрик мухлислар томонидан жуда илиқ кутиб олинди. Гарчи унинг киритган голи офсайд туфайли бекор қилинган бўлса-да, ҳужумчининг фаоллиги ва иштиёқи мутахассислар томонидан юқори баҳоланди. У ҳар бир ўйинда борини бериб ҳаракат қилишга тайёрлигини билдирди.
Карло Анчелотти ҳам ўз навбатида ёш юлдузнинг ривожланишига эҳтиёткорлик билан ёндашмоқда. Тажрибали мутахассис Эндрикнинг сабрли эканини ва унинг вақти ҳали келишини таъкидлади. Мураббийнинг фикрича, футболчининг оиласи ҳам унинг фаолиятига тўғри таъсир кўрсатмоқда, бу эса ёш ўйинчи учун жуда муҳим омилдир.
"Эндрик — фавқулодда иқтидор эгаси. Мен уни керакли вақтда майдонга тушираман. У ушбу жаҳон чемпионатида ҳам, кейингиларида ҳам Бразилия учун муҳим фигура бўлади. У ўз ёшига нисбатан жуда улғайган ва шошилмаяпти", — дея қўшимча қилди Анчелотти.
Ҳозирда Бразилия терма жамоаси гуруҳ босқичидаги ўйинларини давом эттирмоқда. Мухлислар ва экспертлар Эндрикнинг кейинги баҳсларда асосий таркибда кўриниш беришини кутишмоқда, чунки унинг майдонга тушиши жамоа ҳужум чизиғига ўзгача динамика олиб кирмоқда.
…