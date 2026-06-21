Колосков Ўзбекистон терма жамоасининг плей-офф имкониятларини баҳолади

·37·Спорт
Колосков Ўзбекистон терма жамоасининг плей-офф имкониятларини баҳолади

Россия футбол иттифоқи (РФС) фахрий президенти Вячеслав Колосков Ўзбекистон миллий терма жамоасининг 2026 йилги Жаҳон чемпионатидаги иштироки ва кейинги босқичга чиқиш имкониятлари ҳақида ўз фикрларини билдирди.

Вячеслав Колосковнинг баёноти

РФС фахрий президенти вакилларимизнинг гуруҳдан чиқиш имкониятини мураккаб деб ҳисобламоқда, бироқ жамоанинг турнирга йўлланма олганининг ўзини катта муваффақият сифатида эътироф этди:

"Ўзбекистон терма жамоасининг ҳали плей-офф босқичига чиқиш имконияти бор. Лекин очиғини айтсам, бу жуда қийин кўринади. Гуруҳ осон эмас, айниқса ДР Конго термаси Португалияга қарши дуранг ўйнаганини инобатга олсак. Албатта, Ўзбекистонга кейинги босқичга чиқишини тилаймиз, бу жуда ажойиб бўларди. Лекин улар барибир тарихий натижа қайд этди — илк бор жаҳон чемпионатига йўлланма олди".

ЖЧ-2026 регламенти ва гуруҳдаги ҳолат

Айни пайтда Ўзбекистон миллий терма жамоаси K гуруҳида тўртинчи ўринни эгаллаб турибди. Мусобақанинг умумий формати ва кейинги босқичга чиқиш шартлари қуйидагича кўринишга эга:

  • Мусобақа муддати: 11 июндан 19 июлга қадар (АҚШ, Канада ва Мексика майдонларида).

  • Иштирокчилар таркиби: Жами 48 та терма жамоа бўлиб, улар 4 тадан жамоадан иборат 12 та гуруҳга ажратилган.

  • Плей-офф йўлланмаси: Гуруҳларда 1- ва 2-ўринни эгаллаган жамоалар тўғридан-тўғри, шунингдек, 3-ўринни эгаллаганлар орасидан энг яхши натижа қайд этган 8 та терма жамоа кейинги босқичга йўл олади.

Гуруҳдаги рақобат ва ДР Конгонинг Португалия билан дуранг ўйнагани вазиятни чагалшаштирган бўлса-да, вакилларимизда плей-офф йўлланмасини қўлга киритиш учун имкониятлар ҳали сақланиб турибди.

Вячеслав КолосковЎзбекистонКонго Демократик РеспубликасиПортугалияРоссия Футбол Иттифоқи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гави танқидлар ҳақида: «Португалия биздан икки баробар кам танқид қилинди»Гави танқидлар ҳақида: «Португалия биздан икки баробар кам танқид қилинди»Бугун, 17:08Риз Джеймс Марк Кукурелланинг Реал Мадридга кетганидан чуқур қайғуда эканини айтдиРиз Джеймс Марк Кукурелланинг Реал Мадридга кетганидан чуқур қайғуда эканини айтдиБугун, 16:59Арсенал ва Англия терма жамоаси юлдузи Лия Уильямсон шахсий ҳаётидан суратлар улашдиАрсенал ва Англия терма жамоаси юлдузи Лия Уильямсон шахсий ҳаётидан суратлар улашдиБугун, 16:54Эрон бош мураббийи АҚШдаги чекловлар ва адолатсизлик ҳақида гапирдиЭрон бош мураббийи АҚШдаги чекловлар ва адолатсизлик ҳақида гапирдиБугун, 16:35Эндрик ва Карло Анчелотти ўртасида низо борми? Бразилиялик иқтидор миш-мишларга нуқта қўйдиЭндрик ва Карло Анчелотти ўртасида низо борми? Бразилиялик иқтидор миш-мишларга нуқта қўйдиБугун, 16:19Деклан Рисе ярим йилдан буён жароҳат билан ўйнаётганини тан олдиДеклан Рисе ярим йилдан буён жароҳат билан ўйнаётганини тан олдиБугун, 15:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди