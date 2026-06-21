Колосков Ўзбекистон терма жамоасининг плей-офф имкониятларини баҳолади
Россия футбол иттифоқи (РФС) фахрий президенти Вячеслав Колосков Ўзбекистон миллий терма жамоасининг 2026 йилги Жаҳон чемпионатидаги иштироки ва кейинги босқичга чиқиш имкониятлари ҳақида ўз фикрларини билдирди.
Вячеслав Колосковнинг баёноти
РФС фахрий президенти вакилларимизнинг гуруҳдан чиқиш имкониятини мураккаб деб ҳисобламоқда, бироқ жамоанинг турнирга йўлланма олганининг ўзини катта муваффақият сифатида эътироф этди:
"Ўзбекистон терма жамоасининг ҳали плей-офф босқичига чиқиш имконияти бор. Лекин очиғини айтсам, бу жуда қийин кўринади. Гуруҳ осон эмас, айниқса ДР Конго термаси Португалияга қарши дуранг ўйнаганини инобатга олсак. Албатта, Ўзбекистонга кейинги босқичга чиқишини тилаймиз, бу жуда ажойиб бўларди. Лекин улар барибир тарихий натижа қайд этди — илк бор жаҳон чемпионатига йўлланма олди".
ЖЧ-2026 регламенти ва гуруҳдаги ҳолат
Айни пайтда Ўзбекистон миллий терма жамоаси K гуруҳида тўртинчи ўринни эгаллаб турибди. Мусобақанинг умумий формати ва кейинги босқичга чиқиш шартлари қуйидагича кўринишга эга:
Мусобақа муддати: 11 июндан 19 июлга қадар (АҚШ, Канада ва Мексика майдонларида).
Иштирокчилар таркиби: Жами 48 та терма жамоа бўлиб, улар 4 тадан жамоадан иборат 12 та гуруҳга ажратилган.
Плей-офф йўлланмаси: Гуруҳларда 1- ва 2-ўринни эгаллаган жамоалар тўғридан-тўғри, шунингдек, 3-ўринни эгаллаганлар орасидан энг яхши натижа қайд этган 8 та терма жамоа кейинги босқичга йўл олади.
Гуруҳдаги рақобат ва ДР Конгонинг Португалия билан дуранг ўйнагани вазиятни чагалшаштирган бўлса-да, вакилларимизда плей-офф йўлланмасини қўлга киритиш учун имкониятлар ҳали сақланиб турибди.
…