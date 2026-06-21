Ўзбекистон энг кўп қайси давлатларга маҳсулот экспорт қилмоқда?
Миллий статистика қўмитасининг маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-апрель ойларида Ўзбекистоннинг умумий экспорт ҳажми қарийб 10 миллиард АҚШ долларини ташкил этди. Мазкур тўрт ойлик давр мобайнида мамлакатимиз маҳсулотлари энг кўп йўналтирилган давлатлар рўйхати шаклланди.
Экспорт ҳажми бўйича ТОП-10 давлатлар жадвали
Ўзбекистон экспортида энг юқори улушга эга бўлган асосий ҳамкор давлатлар кўрсаткичи қуйидагича:
Ўрни
Давлат номи
Экспорт ҳажми
1
Россия
1,5 млрд АҚШ доллари
2
Хитой
919,6 млн АҚШ доллари
3
Афғонистон
643,7 млн АҚШ доллари
4
Франция
498,6 млн АҚШ доллари
5
Қозоғистон
425,5 млн АҚШ доллари
6
Туркия
361,4 млн АҚШ доллари
7
БАА (Бирлашган Араб Эмирликлари)
265,5 млн АҚШ доллари
8
Қирғизистон
254,2 млн АҚШ доллари
9
Тожикистон
213,3 млн АҚШ доллари
10
АҚШ
122,5 млн АҚШ доллари
Асосий кузатувлар ва тенденциялар
Етакчи ҳамкорлар: Россия Федерацияси 1,5 млрд долларлик кўрсаткич билан Ўзбекистон маҳсулотларининг энг йирик харидори бўлиб қолмоқда. Иккинчи ўринда эса анъанавий тарзда Хитой ($919,6 млн) жой олган.
Европа йўналиши: Европа Иттифоқи мамлакатлари орасида Франция ($498,6 млн) жуда юқори фаоллик кўрсатиб, кучли тўртталикдан жой олган.
Минтақавий шериклик: Қўшни давлатлар билан иқтисодий алоқалар барқарорлигини кўриш мумкин — Афғонистон, Қозоғистон, Қирғизистон ва Тожикистон давлатлари ҳам Ўзбекистон экспортининг сезиларли қисмини ташкил қилмоқда.
…