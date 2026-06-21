Ўзбекистон энг кўп қайси давлатларга маҳсулот экспорт қилмоқда?

·0·Иқтисодиёт
Ўзбекистон энг кўп қайси давлатларга маҳсулот экспорт қилмоқда?

Миллий статистика қўмитасининг маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-апрель ойларида Ўзбекистоннинг умумий экспорт ҳажми қарийб 10 миллиард АҚШ долларини ташкил этди. Мазкур тўрт ойлик давр мобайнида мамлакатимиз маҳсулотлари энг кўп йўналтирилган давлатлар рўйхати шаклланди.

Экспорт ҳажми бўйича ТОП-10 давлатлар жадвали

Ўзбекистон экспортида энг юқори улушга эга бўлган асосий ҳамкор давлатлар кўрсаткичи қуйидагича:

Ўрни

Давлат номи

Экспорт ҳажми

1

Россия

1,5 млрд АҚШ доллари

2

Хитой

919,6 млн АҚШ доллари

3

Афғонистон

643,7 млн АҚШ доллари

4

Франция

498,6 млн АҚШ доллари

5

Қозоғистон

425,5 млн АҚШ доллари

6

Туркия

361,4 млн АҚШ доллари

7

БАА (Бирлашган Араб Эмирликлари)

265,5 млн АҚШ доллари

8

Қирғизистон

254,2 млн АҚШ доллари

9

Тожикистон

213,3 млн АҚШ доллари

10

АҚШ

122,5 млн АҚШ доллари

Асосий кузатувлар ва тенденциялар

  • Етакчи ҳамкорлар: Россия Федерацияси 1,5 млрд долларлик кўрсаткич билан Ўзбекистон маҳсулотларининг энг йирик харидори бўлиб қолмоқда. Иккинчи ўринда эса анъанавий тарзда Хитой ($919,6 млн) жой олган.

  • Европа йўналиши: Европа Иттифоқи мамлакатлари орасида Франция ($498,6 млн) жуда юқори фаоллик кўрсатиб, кучли тўртталикдан жой олган.

  • Минтақавий шериклик: Қўшни давлатлар билан иқтисодий алоқалар барқарорлигини кўриш мумкин — Афғонистон, Қозоғистон, Қирғизистон ва Тожикистон давлатлари ҳам Ўзбекистон экспортининг сезиларли қисмини ташкил қилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон ва Германия: Стратегик ҳамкорликни мустаҳкамлаш ва янги лойиҳаларЎзбекистон ва Германия: Стратегик ҳамкорликни мустаҳкамлаш ва янги лойиҳаларБугун, 17:17Беш ойлик солиқ аудитларида 5,5 трлн сўмлик қоидабузарлик аниқландиБеш ойлик солиқ аудитларида 5,5 трлн сўмлик қоидабузарлик аниқландиБугун, 16:26Крипто оламидаги энг бой 10 шахс маълум бўлдиКрипто оламидаги энг бой 10 шахс маълум бўлдиБугун, 12:20Ўзбекистон маҳсулотларига талаб қайси давлатларда юқори?Ўзбекистон маҳсулотларига талаб қайси давлатларда юқори?Бугун, 09:36Ўзбекистонда инфляцион кутилмалар: коммунал хавотирлар энг юқори чўққидаЎзбекистонда инфляцион кутилмалар: коммунал хавотирлар энг юқори чўққидаКеча, 16:5622 июн учун валюта курслари эълон қилинди22 июн учун валюта курслари эълон қилинди19.06, 16:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
25 май олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди
25 май олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди
22 май олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди
22 май олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик