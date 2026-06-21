Ўзбекистонда фармацевтика маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми ортди

·0·Иқтисодиёт
Ўзбекистонда фармацевтика маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми ортди

Миллий статистика қўмитасининг маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-апрель ойларида Ўзбекистоннинг йирик корхоналари томонидан қарийб 1,9 триллион сўмлик асосий фармацевтика маҳсулотлари ва препаратлари ишлаб чиқарилди. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда тармоқда 30 фоизлик жиддий ўсиш кузатилганини кўрсатади.

Ҳудудлар кесимида ишлаб чиқариш ҳажми

Мамлакатимизда дори воситалари ва тиббий маҳсулотлар ишлаб чиқариш бўйича ҳудудлар орасида кескин фарқ мавжуд. Асосий ишлаб чиқариш қувватлари пойтахт ва унга туташ ҳудудларда жамланган:

Ҳудуд номи

Ишлаб чиқариш ҳажми

Тошкент шаҳри

1,2 трлн сўм

Сирдарё вилояти

261,5 млрд сўм

Тошкент вилояти

123,5 млрд сўм

Наманган вилояти

106,2 млрд сўм

Самарқанд вилояти

78,4 млрд сўм

Фарғона вилояти

40,3 млрд сўм

Андижон вилояти

39,9 млрд сўм

Сурхондарё вилояти

30,3 млрд сўм

Қашқадарё вилояти

7,8 млрд сўм

Бухоро вилояти

4,7 млрд сўм

Асосий драйверлар: Тошкент шаҳри фармацевтика саноатида мутлақ етакчиликни сақлаб турибди — республикадаги жами ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг қарийб 63 фоизи айнан пойтахт ҳиссасига тўғри келади. Шунингдек, Сирдарё ва Тошкент вилоятлари ҳам йирик фармацевтика кластерлари ҳисобига кучли учликдан жой олган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон энг кўп қайси давлатларга маҳсулот экспорт қилмоқда?Ўзбекистон энг кўп қайси давлатларга маҳсулот экспорт қилмоқда?Бугун, 17:31Ўзбекистон ва Германия: Стратегик ҳамкорликни мустаҳкамлаш ва янги лойиҳаларЎзбекистон ва Германия: Стратегик ҳамкорликни мустаҳкамлаш ва янги лойиҳаларБугун, 17:17Беш ойлик солиқ аудитларида 5,5 трлн сўмлик қоидабузарлик аниқландиБеш ойлик солиқ аудитларида 5,5 трлн сўмлик қоидабузарлик аниқландиБугун, 16:26Крипто оламидаги энг бой 10 шахс маълум бўлдиКрипто оламидаги энг бой 10 шахс маълум бўлдиБугун, 12:20Ўзбекистон маҳсулотларига талаб қайси давлатларда юқори?Ўзбекистон маҳсулотларига талаб қайси давлатларда юқори?Бугун, 09:36Ўзбекистонда инфляцион кутилмалар: коммунал хавотирлар энг юқори чўққидаЎзбекистонда инфляцион кутилмалар: коммунал хавотирлар энг юқори чўққидаКеча, 16:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
25 май олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди
25 май олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди
22 май олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди
22 май олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик