Ўзбекистонда фармацевтика маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми ортди
Миллий статистика қўмитасининг маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-апрель ойларида Ўзбекистоннинг йирик корхоналари томонидан қарийб 1,9 триллион сўмлик асосий фармацевтика маҳсулотлари ва препаратлари ишлаб чиқарилди. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда тармоқда 30 фоизлик жиддий ўсиш кузатилганини кўрсатади.
Ҳудудлар кесимида ишлаб чиқариш ҳажми
Мамлакатимизда дори воситалари ва тиббий маҳсулотлар ишлаб чиқариш бўйича ҳудудлар орасида кескин фарқ мавжуд. Асосий ишлаб чиқариш қувватлари пойтахт ва унга туташ ҳудудларда жамланган:
Ҳудуд номи
Ишлаб чиқариш ҳажми
Тошкент шаҳри
1,2 трлн сўм
Сирдарё вилояти
261,5 млрд сўм
Тошкент вилояти
123,5 млрд сўм
Наманган вилояти
106,2 млрд сўм
Самарқанд вилояти
78,4 млрд сўм
Фарғона вилояти
40,3 млрд сўм
Андижон вилояти
39,9 млрд сўм
Сурхондарё вилояти
30,3 млрд сўм
Қашқадарё вилояти
7,8 млрд сўм
Бухоро вилояти
4,7 млрд сўм
Асосий драйверлар: Тошкент шаҳри фармацевтика саноатида мутлақ етакчиликни сақлаб турибди — республикадаги жами ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг қарийб 63 фоизи айнан пойтахт ҳиссасига тўғри келади. Шунингдек, Сирдарё ва Тошкент вилоятлари ҳам йирик фармацевтика кластерлари ҳисобига кучли учликдан жой олган.
…