Риз Джеймс Марк Кукурелланинг Реал Мадридга кетганидан чуқур қайғуда эканини айтди

·88·Спорт
Риз Джеймс Марк Кукурелланинг Реал Мадридга кетганидан чуқур қайғуда эканини айтди

Лондоннинг Челси жамоаси сардори Риз Джеймс жамоадоши Марк Кукурелланинг Испания пойтахтига кўчиб ўтгани ўзини руҳан қийин аҳволга солиб қўйганини тан олди. Испаниялик чап қанот ҳимоячиси Мадриднинг Реал Мадрид клубига ўтиб, у ерда Жозе Моуринью қўл остида тўп сурадиган бўлди. Бу трансфер Лондон клуби ҳимоя чизиғида сезиларли бўшлиқни келтириб чиқарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, ушбу трансфер қиймати 55 миллион еврони ташкил этди ва қўшимча 5 миллион евро миқдорида бонуслар кўзда тутилган. Кукурелла Стамфорд Бридгедаги тўрт йиллик фаолияти давомида клуб билан Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионати ва Конференциялар лигасида ғолиб чиқишга улгурган эди. Эндиликда у фаолиятини Европанинг амалдаги қироли сафига бориб қўшилиш билан давом эттиради.

Англия терма жамоасининг жаҳон чемпионатига тайёргарлик базасида туриб гапирган Риз Джеймс ўз ҳис-туйғуларини яширмади. "У билан бир неча кун аввал гаплашдим. У шубҳасиз дунёнинг энг яхши чап қанот ҳимоячиларидан бири. Бу — футбол, ўйинчилар доим жамоасини ўзгартириб туради. Унинг кетганидан жуда хафаман, лекин унга янги жамоасида омад тилайман", — деди Челси сардори.

Хаби Алонсо даврининг бошланиши

Кукурелланинг кетиши янги тайинланган бош мураббий Хаби Алонсо учун жиддий муаммоларни келтириб чиқариши мумкин. Апрел ойида Лиам Росениор ўрнини эгаллаган Алонсо БлуеКо эгалиги остидаги олтинчи доимий мураббийга айланди. У 160 дан ортиқ ўйинда майдонга тушган тажрибали ҳимоячининг ўрнини тўлдириш чораларини кўриши лозим.

Клуб раҳбарияти таркибдаги ички ресурсларга ишонч билдирмоқда. Хусусан, Жоррел Ҳато сўнгги вақтларда катта ўсишга эришди, шунингдек, Аргентиналик Валентин Барко ҳам жамоага келиб қўшилиши кутилмоқда. Бундан ташқари, Sporting CP клубидан трансфер қилинган 19 ёшли Геованй Қуенда ҳам Алонсо режаларида муҳим ўрин тутиши айтилмоқда.

Гарчи яқин дўстининг кетиши оғир бўлса-да, Риз Джеймс Хаби Алонсо билан ишлашдан умиди катта. Футболчилик фаолиятида деярли барча совринларни қўлга киритган мутахассис кийиниш хонасида янгича муҳит яратишга муваффақ бўлди. Джеймс аллақачон мураббий билан телефон орқали мулоқот қилганини ва унинг тактик билимларидан баҳраманд бўлишни исташини билдирди.

"У ҳақида ким билан гаплашмайин, ҳамма унинг ажойиб мураббий эканини айтмоқда. Унинг футболчилик фаолияти ҳам афсонавий бўлган. Мен Хаби Алонсо қўл остида ишлашни интиқлик билан кутяпман", — дея қўшимча қилди Джеймс. Ушбу ўзгаришлар Челси учун янги даврнинг бошланиши сифатида кўрилмоқда.

ЧелсиРеал МадридРиз ДжеймсМарк КукуреллаХаби Алонсо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиано Роналдо танқидлардан қандай ҳимояланган? Диого Далот жамоа сирларини очдиКриштиано Роналдо танқидлардан қандай ҳимояланган? Диого Далот жамоа сирларини очдиБугун, 18:19Жуд Беллингем ва Гарри Кейн: Англия терма жамоасининг янги етакчилариЖуд Беллингем ва Гарри Кейн: Англия терма жамоасининг янги етакчилариБугун, 18:17Абдуқодир Ҳусанов турнирнинг энг тезкор уч футболчиси қаторидан жой олдиАбдуқодир Ҳусанов турнирнинг энг тезкор уч футболчиси қаторидан жой олдиБугун, 18:09Манчестер Юнайтед нишонидаги Ҳайден Ҳаккней: Мутахассислар трансфер борасида огоҳлантирдиМанчестер Юнайтед нишонидаги Ҳайден Ҳаккней: Мутахассислар трансфер борасида огоҳлантирдиБугун, 17:39Ламине Ямал Лионель Месси ўрнини эгалламоқда: Саудия Арабистони мураббийи юксак баҳо бердиЛамине Ямал Лионель Месси ўрнини эгалламоқда: Саудия Арабистони мураббийи юксак баҳо бердиБугун, 17:33Гави танқидлар ҳақида: «Португалия биздан икки баробар кам танқид қилинди»Гави танқидлар ҳақида: «Португалия биздан икки баробар кам танқид қилинди»Бугун, 17:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди