Ишга сузиб бориш трендга айланди: Швейцарияда ноодатий ҳаёт тарзи
Швейцариянинг Берн ва Базел шаҳарларида айрим аҳоли ёз ойларида одатдагидан мутлақо бошқача усулни танлайди. Улар ишга бориш ёки кундалик юмушлардан қайтишда транспорт ўрнига дарёдан фойдаланади.
Ҳа, бу ҳақиқат! Баъзи фуқаролар дарёга тушиб, сув оқими ёрдамида керакли манзил сари йўл олади. Бернда бу мақсадда Аре дарёси, Базелда эса Рейн дарёсидан фойдаланилади.
Бундай “сузиб бориш”дан олдин одамлар ўз буюмларини махсус сув ўтказмайдиган сумкаларга жойлайди. Унга кийим-кечак, телефон, ҳужжатлар ва бошқа зарур нарсалар солинади. Натижада сувда ҳаракатланаётган пайтда ҳам буюмлари хавфсиз ва қуруқ ҳолда сақланади.
Манбаларга кўра, бу одат Швейцарияда ёзги турмуш тарзининг ажралмас қисмига айланган. Кўпчилик учун бу нафақат манзилга етиб олишнинг ноодатий усули, балки ҳордиқ чиқариш, дам олиш ва жазирамадан салқинлашишнинг ўзига хос йўли ҳисобланади.
…