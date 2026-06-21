Ўзбекистонда талабалар сони 1,5 миллиондан ошди: Аёллар улуши юқори
Миллий статистика қўмитасининг маълумотларига кўра, 2025/2026 ўқув йили бошида Ўзбекистон олий таълим ташкилотларида таҳсил олаётган жами талабалар сони 1 миллион 535 минг нафарни ташкил этди. Бу кўрсаткич мамлакат тарихидаги энг юқори таълим қамровидан далолат беради.
Жорий йилги ўсиш ва гендер мувозанати
Олий таълим тизимида хотин-қизларнинг таълим олишига берилаётган эътибор натижасида талаба аёллар улуши эркакларга қараганда сезиларли даражада юқорилади:
Йиллик ўсиш суръати: Талабалар сони ўтган ўқув йилига нисбатан 102,2 минг нафарга ёки 7,1 фоизга кўпайган.
Гендер кўрсаткичлари:
Аёллар: 782,9 минг нафар
Эркаклар: 752,1 минг нафар
Талабалар сонининг йиллар кесимидаги динамикаси
Сўнгги 5 йил ичида янги ОТМлар, жумладан хусусий ва хорижий университетлар филиаллари очилиши ҳамда квоталарнинг кенгайтирилиши ҳисобига талабалар сони кескин ўсди:
Ўқув йили
Жами талабалар сони
Динамика (ўсиш тенденцияси)
2021/2022
808,4 минг нафар
Барқарор шаклланиш даври
2022/2023
1 042,1 минг нафар
1 миллионлик довондан ўтилди
2023/2024
1 314,5 минг нафар
Кенг кўламли қамров
2024/2025
1 432,8 минг нафар
Изчил ўсиш суръати
2025/2026
1 535,0 минг нафар
Тарихий энг юқори кўрсаткич
Муҳим хулоса: Статистика шуни кўрсатадики, сўнгги 5 йил ичида (2021 йилдан 2026 йилгача) Ўзбекистонда олий таълим олаётган ёшлар сони деярли икки баробарга кўпайган. Бу жараёнда хотин-қизларнинг олий маълумотли бўлиш кўрсаткичи эркакларга нисбатан 30,8 минг нафарга кўпроқни ташкил этмоқда.
…