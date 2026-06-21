Ўзбекистонда талабалар сони 1,5 миллиондан ошди: Аёллар улуши юқори

·1·Ўзбекистон
Ўзбекистонда талабалар сони 1,5 миллиондан ошди: Аёллар улуши юқори

Миллий статистика қўмитасининг маълумотларига кўра, 2025/2026 ўқув йили бошида Ўзбекистон олий таълим ташкилотларида таҳсил олаётган жами талабалар сони 1 миллион 535 минг нафарни ташкил этди. Бу кўрсаткич мамлакат тарихидаги энг юқори таълим қамровидан далолат беради.

Жорий йилги ўсиш ва гендер мувозанати

Олий таълим тизимида хотин-қизларнинг таълим олишига берилаётган эътибор натижасида талаба аёллар улуши эркакларга қараганда сезиларли даражада юқорилади:

  • Йиллик ўсиш суръати: Талабалар сони ўтган ўқув йилига нисбатан 102,2 минг нафарга ёки 7,1 фоизга кўпайган.

  • Гендер кўрсаткичлари:

    • Аёллар: 782,9 минг нафар

    • Эркаклар: 752,1 минг нафар

Талабалар сонининг йиллар кесимидаги динамикаси

Сўнгги 5 йил ичида янги ОТМлар, жумладан хусусий ва хорижий университетлар филиаллари очилиши ҳамда квоталарнинг кенгайтирилиши ҳисобига талабалар сони кескин ўсди:

Ўқув йили

Жами талабалар сони

Динамика (ўсиш тенденцияси)

2021/2022

808,4 минг нафар

Барқарор шаклланиш даври

2022/2023

1 042,1 минг нафар

1 миллионлик довондан ўтилди

2023/2024

1 314,5 минг нафар

Кенг кўламли қамров

2024/2025

1 432,8 минг нафар

Изчил ўсиш суръати

2025/2026

1 535,0 минг нафар

Тарихий энг юқори кўрсаткич

Муҳим хулоса: Статистика шуни кўрсатадики, сўнгги 5 йил ичида (2021 йилдан 2026 йилгача) Ўзбекистонда олий таълим олаётган ёшлар сони деярли икки баробарга кўпайган. Бу жараёнда хотин-қизларнинг олий маълумотли бўлиш кўрсаткичи эркакларга нисбатан 30,8 минг нафарга кўпроқни ташкил этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мамлакат йўлларидаги машиналар сони 5 миллионга етмоқдаМамлакат йўлларидаги машиналар сони 5 миллионга етмоқдаБугун, 14:0721 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тунБугун, 12:03Эски автомобил эгаларига огоҳлантириш: 30 баробар тўлов жорий этиладиЭски автомобил эгаларига огоҳлантириш: 30 баробар тўлов жорий этиладиБугун, 11:07Ўзбекистон банклари қанча пулни айлантираётгани маълум бўлдиЎзбекистон банклари қанча пулни айлантираётгани маълум бўлдиКеча, 20:42Жалақудуқда кучли жала ёғмоқда: кадрлар диққат марказидаЖалақудуқда кучли жала ёғмоқда: кадрлар диққат марказидаКеча, 18:02Ўзбекистон дунёнинг энг тинч давлатлари қаторида 37-ўринга кўтарилдиЎзбекистон дунёнинг энг тинч давлатлари қаторида 37-ўринга кўтарилдиКеча, 17:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Ички ишлар органларига янги маъмурий ваколатлар берилди
Ички ишлар органларига янги маъмурий ваколатлар берилди