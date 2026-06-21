Тўртта оёқли аёл: тарихдаги ҳайратланарли ҳақиқат

·0·Дунё
Тўртта оёқли аёл: тарихдаги ҳайратланарли ҳақиқат

Ҳа, бу сурат — ҳақиқат. Ундаги аёл ҳам мутлақо реал шахс. Жозефина Мертл Корбин 1868 йилда АҚШда туғилган бўлиб, тиббиёт тарихида “dipig” (dipygus) деб аталувчи ноёб аномалия билан дунёга келган энг машҳур инсонлардан бири ҳисобланади.

Бу ҳолатда чаноқ ва оёқлар эгизак тарзда ривожланади. Натижада Корбин тўртта оёқ билан туғилган. Унинг ўртадаги икки кичик оёқлари аслида тўлиқ ривожланмай қолган эгизакка тегишли бўлиб, у асосан ташқи, бақувват иккита оёқ ёрдамида ҳаракатланган.

Ўзининг ноодатий кўриниши сабабли Мертл Корбин машҳур цирк томошаларида иштирок этиб, катта шуҳрат қозонган. Шунга қарамай, у оддий ҳаёт кечирган: турмушга чиққан, беш нафар соғлом фарзандни дунёга келтирган.

У 1928 йилда, 59 ёшида вафот этган. Ушбу сурат эса сунъий интеллект маҳсули эмас, балки ўша даврга оид ҳақиқий тарихий архив фотосуратидир.

To'rt oyoqli ayollar aks etgan ikkita tarixiy va g'ayritabiiy surat.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ишга сузиб бориш трендга айланди: Швейцарияда ноодатий ҳаёт тарзиИшга сузиб бориш трендга айланди: Швейцарияда ноодатий ҳаёт тарзиБугун, 17:17Вирал видео: ЛГБТ байроғи берилган болакай уни дарҳол ахлатга ташладиВирал видео: ЛГБТ байроғи берилган болакай уни дарҳол ахлатга ташладиБугун, 16:30Туркияда микроавтобус жарликка қулаб, 4 киши ҳалок бўлдиТуркияда микроавтобус жарликка қулаб, 4 киши ҳалок бўлдиБугун, 14:18Трамп Ҳўрмуз бўғози орқали ўтиш тўлови ҳақида гапирдиТрамп Ҳўрмуз бўғози орқали ўтиш тўлови ҳақида гапирдиБугун, 14:15Британия бош вазири Кир Стармер истеъфога чиқиши мумкинБритания бош вазири Кир Стармер истеъфога чиқиши мумкинБугун, 14:10Туркияда эркак мушукнинг болалагани интернетда катта муҳокама уйғотдиТуркияда эркак мушукнинг болалагани интернетда катта муҳокама уйғотдиБугун, 13:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди