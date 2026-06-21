Тўртта оёқли аёл: тарихдаги ҳайратланарли ҳақиқат
Ҳа, бу сурат — ҳақиқат. Ундаги аёл ҳам мутлақо реал шахс. Жозефина Мертл Корбин 1868 йилда АҚШда туғилган бўлиб, тиббиёт тарихида “dipig” (dipygus) деб аталувчи ноёб аномалия билан дунёга келган энг машҳур инсонлардан бири ҳисобланади.
Бу ҳолатда чаноқ ва оёқлар эгизак тарзда ривожланади. Натижада Корбин тўртта оёқ билан туғилган. Унинг ўртадаги икки кичик оёқлари аслида тўлиқ ривожланмай қолган эгизакка тегишли бўлиб, у асосан ташқи, бақувват иккита оёқ ёрдамида ҳаракатланган.
Ўзининг ноодатий кўриниши сабабли Мертл Корбин машҳур цирк томошаларида иштирок этиб, катта шуҳрат қозонган. Шунга қарамай, у оддий ҳаёт кечирган: турмушга чиққан, беш нафар соғлом фарзандни дунёга келтирган.
У 1928 йилда, 59 ёшида вафот этган. Ушбу сурат эса сунъий интеллект маҳсули эмас, балки ўша даврга оид ҳақиқий тарихий архив фотосуратидир.
…