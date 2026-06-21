Ўзбекистон ва Германия: Стратегик ҳамкорликни мустаҳкамлаш ва янги лойиҳалар

·16·Иқтисодиёт
Ўзбекистон ва Германия: Стратегик ҳамкорликни мустаҳкамлаш ва янги лойиҳалар

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ва Германия Федерал Президенти Франк-Валтер Штайнмаер ўртасида ўтказилган олий даражадаги музокаралар икки мамлакат ўртасидаги кўп қиррали ҳамкорликни янги босқичга олиб чиқди. Учрашув якунлари бўйича Қўшма баёнот қабул қилиниб, шерикликни янада мустаҳкамлашга бўлган интилишлар тасдиқланди.

Иқтисодий мулоқот ва немис бизнесининг қўллаб-қувватланиши

Давлат раҳбарлари Ўзбекистонда қўшма лойиҳаларни муваффақиятли амалга ошираётган ҳамда юртимизда янги ишлаб чиқариш қувватларини ташкил этишни режалаштираётган Германиянинг етакчи компаниялари вакилларини самимий қутладилар. Немис инвесторлари учун қулай инвестициявий муҳит яратиш устувор вазифа эканлиги яна бир бор қайд этилди.

Молиявий ҳамкорлик ва шаҳарларни ривожлантириш

Икки томонлама ҳужжатларни алмашиш маросими доирасида муҳим молиявий келишувлар имзоланди:

  • Грант маблағлари: Ўзбекистонда шаҳарларни барқарор ривожлантиришга қаратилган лойиҳаларни бажариш учун Германия томонидан беғараз маблағлар ажратилади.

  • Имтиёзли молиялаштириш: Инфратузилмавий лойиҳаларни қўллаб-қувватлаш мақсадида узоқ муддатли ва имтиёзли кредит линиялари тақдим этилади.

Старт берилган янги қўшма лойиҳалар

Икки мамлакат етакчилари ҳузурида бир қатор йирик инвестиция, саноат ва таълим лойиҳаларига расман старт берилди. Натижада ҳудудларда қуйидаги муҳим қувватлар барпо этилади:

  • Тошкент шаҳрида:Volkswagen” автомобилларини йирик узелли йиғишни ташкил этиш;

  • Андижон вилоятида: Халқаро андозаларга мос келувчи янги йирик логистика марказини барпо этиш;

  • Саноат соҳасида: Суюқ маиший ювиш воситалари ҳамда кимёвий маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кенг йўлга қўйиш.

ЎзбекистонГерманияШавкат МирзиёевФранк-Вальтер ШтайнмайерVolkswagen
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда фармацевтика маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми ортдиЎзбекистонда фармацевтика маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми ортдиБугун, 17:37Ўзбекистон энг кўп қайси давлатларга маҳсулот экспорт қилмоқда?Ўзбекистон энг кўп қайси давлатларга маҳсулот экспорт қилмоқда?Бугун, 17:31Беш ойлик солиқ аудитларида 5,5 трлн сўмлик қоидабузарлик аниқландиБеш ойлик солиқ аудитларида 5,5 трлн сўмлик қоидабузарлик аниқландиБугун, 16:26Крипто оламидаги энг бой 10 шахс маълум бўлдиКрипто оламидаги энг бой 10 шахс маълум бўлдиБугун, 12:20Ўзбекистон маҳсулотларига талаб қайси давлатларда юқори?Ўзбекистон маҳсулотларига талаб қайси давлатларда юқори?Бугун, 09:36Ўзбекистонда инфляцион кутилмалар: коммунал хавотирлар энг юқори чўққидаЎзбекистонда инфляцион кутилмалар: коммунал хавотирлар энг юқори чўққидаКеча, 16:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
25 май олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди
25 май олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди
22 май олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди
22 май олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик