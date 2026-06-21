Ўзбекистон ва Германия: Стратегик ҳамкорликни мустаҳкамлаш ва янги лойиҳалар
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ва Германия Федерал Президенти Франк-Валтер Штайнмаер ўртасида ўтказилган олий даражадаги музокаралар икки мамлакат ўртасидаги кўп қиррали ҳамкорликни янги босқичга олиб чиқди. Учрашув якунлари бўйича Қўшма баёнот қабул қилиниб, шерикликни янада мустаҳкамлашга бўлган интилишлар тасдиқланди.
Иқтисодий мулоқот ва немис бизнесининг қўллаб-қувватланиши
Давлат раҳбарлари Ўзбекистонда қўшма лойиҳаларни муваффақиятли амалга ошираётган ҳамда юртимизда янги ишлаб чиқариш қувватларини ташкил этишни режалаштираётган Германиянинг етакчи компаниялари вакилларини самимий қутладилар. Немис инвесторлари учун қулай инвестициявий муҳит яратиш устувор вазифа эканлиги яна бир бор қайд этилди.
Молиявий ҳамкорлик ва шаҳарларни ривожлантириш
Икки томонлама ҳужжатларни алмашиш маросими доирасида муҳим молиявий келишувлар имзоланди:
Грант маблағлари: Ўзбекистонда шаҳарларни барқарор ривожлантиришга қаратилган лойиҳаларни бажариш учун Германия томонидан беғараз маблағлар ажратилади.
Имтиёзли молиялаштириш: Инфратузилмавий лойиҳаларни қўллаб-қувватлаш мақсадида узоқ муддатли ва имтиёзли кредит линиялари тақдим этилади.
Старт берилган янги қўшма лойиҳалар
Икки мамлакат етакчилари ҳузурида бир қатор йирик инвестиция, саноат ва таълим лойиҳаларига расман старт берилди. Натижада ҳудудларда қуйидаги муҳим қувватлар барпо этилади:
Тошкент шаҳрида: “Volkswagen” автомобилларини йирик узелли йиғишни ташкил этиш;
Андижон вилоятида: Халқаро андозаларга мос келувчи янги йирик логистика марказини барпо этиш;
Саноат соҳасида: Суюқ маиший ювиш воситалари ҳамда кимёвий маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кенг йўлга қўйиш.
…