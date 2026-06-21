Қибрайда уятсиз қилмиш: икки йигит қамалди
Тошкент вилоятида жамоат тартибини бузган ва ахлоқсиз хатти-ҳаракат содир этган икки нафар йигитга нисбатан қонуний чора кўрилди. Ҳолат вилоятнинг Қибрай туманида қайд этилган.
Маълум қилинишича, Cobalt русумли автомобилда ҳаракатланган шахслар йўл четида турган қизга нисбатан ноўрин ва ахлоқсиз ҳаракатлар қилган. Ушбу ҳолат эътибордан четда қолмай, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан тезкор тарзда ўрганиб чиқилган.
Туман ички ишлар бўлими ходимлари томонидан олиб борилган суриштирув ишлари натижасида автомобилда бўлган шахсларнинг кимлиги аниқланиб, уларга нисбатан тегишли тартибда чоралар кўрилган.
Ҳуқуқбузарларга нисбатан Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 183-моддаси (майда безорилик) асосида ҳужжатлар расмийлаштирилди. Суд қарорига кўра, автомобил ҳайдовчиси ҳамда унинг шеригига 5 суткадан маъмурий қамоқ жазоси тайинланди.
Мазкур ҳолат жамоат жойларида одоб-ахлоқ қоидаларига риоя қилиш муҳимлигини яна бир бор эслатади.
…