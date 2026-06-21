Қибрайда уятсиз қилмиш: икки йигит қамалди

·22·Жамият
Қибрайда уятсиз қилмиш: икки йигит қамалди

Тошкент вилоятида жамоат тартибини бузган ва ахлоқсиз хатти-ҳаракат содир этган икки нафар йигитга нисбатан қонуний чора кўрилди. Ҳолат вилоятнинг Қибрай туманида қайд этилган.

Маълум қилинишича, Cobalt русумли автомобилда ҳаракатланган шахслар йўл четида турган қизга нисбатан ноўрин ва ахлоқсиз ҳаракатлар қилган. Ушбу ҳолат эътибордан четда қолмай, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан тезкор тарзда ўрганиб чиқилган.

Туман ички ишлар бўлими ходимлари томонидан олиб борилган суриштирув ишлари натижасида автомобилда бўлган шахсларнинг кимлиги аниқланиб, уларга нисбатан тегишли тартибда чоралар кўрилган.

Ҳуқуқбузарларга нисбатан Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 183-моддаси (майда безорилик) асосида ҳужжатлар расмийлаштирилди. Суд қарорига кўра, автомобил ҳайдовчиси ҳамда унинг шеригига 5 суткадан маъмурий қамоқ жазоси тайинланди.

Мазкур ҳолат жамоат жойларида одоб-ахлоқ қоидаларига риоя қилиш муҳимлигини яна бир бор эслатади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Божхона постидаги антиқа контрабанда: "айёргона" режа фош қилинди...Божхона постидаги антиқа контрабанда: "айёргона" режа фош қилинди...Бугун, 17:03Стадион қаҳрамони: Исфандиёр миллий терма жамоа билан учрашдиСтадион қаҳрамони: Исфандиёр миллий терма жамоа билан учрашдиБугун, 17:01Навоийда ҳайдовчи YPX инспекторига пора таклиф қилгани учун ушландиНавоийда ҳайдовчи YPX инспекторига пора таклиф қилгани учун ушландиБугун, 16:47Бўйи билан барчани ҳайратга солган гигант инспектор тармоқларда машҳур бўлди (видео)Бўйи билан барчани ҳайратга солган гигант инспектор тармоқларда машҳур бўлди (видео)Бугун, 14:01Тошкентдаги даҳшатли ҳолат: итлар шафқатсизларча ўлдирилдиТошкентдаги даҳшатли ҳолат: итлар шафқатсизларча ўлдирилдиБугун, 11:01Қармоқдан воз кечди — балиқлар билан дўстлашдиҚармоқдан воз кечди — балиқлар билан дўстлашдиКеча, 23:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда