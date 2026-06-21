Гави танқидлар ҳақида: «Португалия биздан икки баробар кам танқид қилинди»

·0·Спорт
Гави танқидлар ҳақида: «Португалия биздан икки баробар кам танқид қилинди»

Испания миллий терма жамоаси яримҳимоячиси Гави Жаҳон чемпионатининг 1-турида Кабо‑Верде билан қайд этилган кутилмаган дурангдан (0:0) сўнг жамоа шаънига йўлланган танқидларга муносабат билдирди. Футболчи испанлар атрофидаги ОАВ босимини Португалиянинг Конго ДР билан ўйиндаги дурангидан (1:1) кейинги ҳолат билан таққослади.

Гавининг «A Bola» нашрига берган баёноти

Ёш яримҳимоячи ўзига ва жамоасига бўлаётган ҳужумларни тўғри тушунишини, аммо баъзи танқидлар адолатсиз эканини таъкидлади:

«Биз, бутун жамоа, ёмон ўйин ўтказдик. Мени қолганлардан кўпроқ танқид қилишди, аммо буни тўғри тушунаман. Аслида шуни кутгандим ҳам. Кўпчилик танқид қилаётганлар футболни тушунишмайди. Улар турли хил деталларга боғланиб қолган — голлар ва голли узатмалар.

Мен учун футбол — бу каттароқ нарса, лекин майли, ҳар ким ўзи хоҳлаганча қарайверсин. Агарда ғалаба қозонганимизда шунча гап-сўз бўлмасди. Рақиб 5 нафар ҳимоячи билан ўйнади, уларга қарши ҳаракат қилиш осон бўлмади. Аммо мисол учун Португалия Конго ДР билан дуранг ўйнади ва бизнинг манзилга йўлланган танқидларнинг ярмига ҳам «лойиқ кўрилмади».

Интервьюдан олинган асосий урғулар

Гавининг фикрича, Испания терма жамоаси атрофидаги салбий фон бўрттириб юборилган ва бунга қуйидаги омиллар сабаб бўлган:

  • Юзаки таҳлил: Мухлислар ва экспертлар ўйиннинг ички мазмунини эмас, фақат таблодаги қуруқ ҳисоб ва голлар сонини баҳолашмоқда.

  • Рақибнинг "автобуси": Кабо-Верде терма жамоасининг 5 та ҳимоячи билан тиғиз мудофаа чизиғини шакллантиргани Испаниянинг комбинацион футболига тўсқинлик қилган.

  • Икки хил стандартлар: Португалия ҳам кучсизроқ ҳисобланган рақибга қарши очко йўқотган бўлса-да, энг катта босим барибир Испания терма жамоаси устига тушган.

Кейинги ўйин: Босимни енгиш имконияти

Испания миллий жамоаси биринчи турдаги омадсизликни унутиб, гуруҳдаги вазиятни ўнглаб олиши учун бугун майдонга тушади.

  • Мусобақа: ЖЧ-2026, H гуруҳи, 2-тур

  • Рақиб: Саудия Арабистони

  • Сана: 21 июнь (бугун)

Ушбу баҳс Гави ва унинг жамоадошлари учун танқидчиларга муносиб жавоб қайтариш ва плей-офф йўлидаги имкониятларни сақлаб қолиш учун жуда муҳим аҳамиятга эга.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Риз Джеймс Марк Кукурелланинг Реал Мадридга кетганидан чуқур қайғуда эканини айтдиРиз Джеймс Марк Кукурелланинг Реал Мадридга кетганидан чуқур қайғуда эканини айтдиБугун, 16:59Арсенал ва Англия терма жамоаси юлдузи Лия Уильямсон шахсий ҳаётидан суратлар улашдиАрсенал ва Англия терма жамоаси юлдузи Лия Уильямсон шахсий ҳаётидан суратлар улашдиБугун, 16:54Колосков Ўзбекистон терма жамоасининг плей-офф имкониятларини баҳоладиКолосков Ўзбекистон терма жамоасининг плей-офф имкониятларини баҳоладиБугун, 16:40Эрон бош мураббийи АҚШдаги чекловлар ва адолатсизлик ҳақида гапирдиЭрон бош мураббийи АҚШдаги чекловлар ва адолатсизлик ҳақида гапирдиБугун, 16:35Эндрик ва Карло Анчелотти ўртасида низо борми? Бразилиялик иқтидор миш-мишларга нуқта қўйдиЭндрик ва Карло Анчелотти ўртасида низо борми? Бразилиялик иқтидор миш-мишларга нуқта қўйдиБугун, 16:19Деклан Рисе ярим йилдан буён жароҳат билан ўйнаётганини тан олдиДеклан Рисе ярим йилдан буён жароҳат билан ўйнаётганини тан олдиБугун, 15:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди