Гави танқидлар ҳақида: «Португалия биздан икки баробар кам танқид қилинди»
Испания миллий терма жамоаси яримҳимоячиси Гави Жаҳон чемпионатининг 1-турида Кабо‑Верде билан қайд этилган кутилмаган дурангдан (0:0) сўнг жамоа шаънига йўлланган танқидларга муносабат билдирди. Футболчи испанлар атрофидаги ОАВ босимини Португалиянинг Конго ДР билан ўйиндаги дурангидан (1:1) кейинги ҳолат билан таққослади.
Гавининг «A Bola» нашрига берган баёноти
Ёш яримҳимоячи ўзига ва жамоасига бўлаётган ҳужумларни тўғри тушунишини, аммо баъзи танқидлар адолатсиз эканини таъкидлади:
«Биз, бутун жамоа, ёмон ўйин ўтказдик. Мени қолганлардан кўпроқ танқид қилишди, аммо буни тўғри тушунаман. Аслида шуни кутгандим ҳам. Кўпчилик танқид қилаётганлар футболни тушунишмайди. Улар турли хил деталларга боғланиб қолган — голлар ва голли узатмалар.
Мен учун футбол — бу каттароқ нарса, лекин майли, ҳар ким ўзи хоҳлаганча қарайверсин. Агарда ғалаба қозонганимизда шунча гап-сўз бўлмасди. Рақиб 5 нафар ҳимоячи билан ўйнади, уларга қарши ҳаракат қилиш осон бўлмади. Аммо мисол учун Португалия Конго ДР билан дуранг ўйнади ва бизнинг манзилга йўлланган танқидларнинг ярмига ҳам «лойиқ кўрилмади».
Интервьюдан олинган асосий урғулар
Гавининг фикрича, Испания терма жамоаси атрофидаги салбий фон бўрттириб юборилган ва бунга қуйидаги омиллар сабаб бўлган:
Юзаки таҳлил: Мухлислар ва экспертлар ўйиннинг ички мазмунини эмас, фақат таблодаги қуруқ ҳисоб ва голлар сонини баҳолашмоқда.
Рақибнинг "автобуси": Кабо-Верде терма жамоасининг 5 та ҳимоячи билан тиғиз мудофаа чизиғини шакллантиргани Испаниянинг комбинацион футболига тўсқинлик қилган.
Икки хил стандартлар: Португалия ҳам кучсизроқ ҳисобланган рақибга қарши очко йўқотган бўлса-да, энг катта босим барибир Испания терма жамоаси устига тушган.
Кейинги ўйин: Босимни енгиш имконияти
Испания миллий жамоаси биринчи турдаги омадсизликни унутиб, гуруҳдаги вазиятни ўнглаб олиши учун бугун майдонга тушади.
Мусобақа: ЖЧ-2026, H гуруҳи, 2-тур
Рақиб: Саудия Арабистони
Сана: 21 июнь (бугун)
Ушбу баҳс Гави ва унинг жамоадошлари учун танқидчиларга муносиб жавоб қайтариш ва плей-офф йўлидаги имкониятларни сақлаб қолиш учун жуда муҳим аҳамиятга эга.
…