Хитойнинг коинотдаги мўъжизаси: ЧинаСат 10 сунъий йўлдоши 15 йиллик рекордни ўрнатди

·0·Техно
Хитойнинг коинотдаги мўъжизаси: ЧинаСат 10 сунъий йўлдоши 15 йиллик рекордни ўрнатди

Хитой космик саноатининг фахрига айланган ЧинаСат 10 (Жонгхинг 10) алоқа сунъий йўлдоши орбитадаги ўз фаолиятининг 15 йиллигини нишонлади. Дастлаб белгиланган хизмат муддатидан анча ўтиб кетганига қарамай, ушбу аппарат ҳамон ўз вазифаларини муваффақиятли бажариб келмоқда. Бу кўрсаткич Хитой технологияларининг нақадар чидамли ва ишончли эканлигини жаҳон ҳамжамиятига яна бир бор исботлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, ЧинаСат 10 аппарати 2011-йилда коинотга учирилган эди. У Донгфангҳонг-4 платформаси асосида қурилган бўлиб, ушбу лойиҳа ўз вақтида Пекин учун стратегик аҳамиятга эга бўлган. Мазкур платформа Хитойнинг хорижий технологияларга қарамлигини камайтириш ва халқаро космик бозорда ўз ўрнига эга бўлиш йўлидаги илк йирик қадами ҳисобланади.

Технологик ютуқлар ва платформанинг аҳамияти

Донгфангҳонг-4 платформасини яратиш жараёнида хитойлик муҳандислар бир қатор мураккаб технологик тўсиқларни енгиб ўтишган. Хусусан, йирик ўлчамли юк кўтарувчи конструкциялар ва борт тизимларининг юқори даражадаги хавфсизлиги айнан шу лойиҳа доирасида шакллантирилди. Ушбу муваффақият кейинчалик Хитойга алоқа сунъий йўлдошларини етказиб бериш бўйича илк халқаро шартномаларни қўлга киритиш имконини берди.

ЧинаСат 10 ўз даврининг энг кучли аппарати ҳисобланган. У рекорд даражадаги транспондерлар сони, такомиллаштирилган қуёш панеллари ва янгиланган электр таъминоти тизими билан жиҳозланган эди. Шунингдек, у миллий платформа ва хорижий фойдали юк (пайлоад) бирлаштирилган Хитойнинг биринчи сунъий йўлдоши сифатида тарихга кирди.

Хизмат кўрсатиш кўлами ва келажак истиқболлари

Ўн беш йиллик фаолияти давомида ЧинаСат 10 жуда кенг кўламли вазифаларни бажарди. Унинг ёрдамида қуйидаги хизматлар кўрсатиб келинмоқда:

  • Телеканалларни узлуксиз трансляция қилиш;
  • Корпоратив алоқа тармоқларини қўллаб-қувватлаш;
  • Масофавий таълим ва телемедицина хизматларини ташкил этиш;
  • Табиий офатлар ва фавқулодда вазиятлар ҳудудларида тезкор алоқа ўрнатиш.
Бугунги кунда Хитой ушбу муваффақият билан тўхтаб қолмай, Донгфангҳонг линиясини ривожлантиришда давом этмоқда. Янги авлод Донгфангҳонг-4E платформаси янада юқори юк кўтариш қобилияти ва гибрид двигател тизими билан таъминланган. Энг қизиқарли жиҳати шундаки, замонавий аппаратларда сунъий интеллект элементлари қўлланилмоқда.

Сунъий интеллект тизими орбитанинг ўзида носозликларни автоматик ташхислаш ва аппарат фаолиятини инсон аралашувисиз тиклаш имконини беради. ЧинаСат 10 нинг узоқ йиллик хизмати эса Хитойнинг коинотни ўзлаштиришдаги амбициялари нақадар жиддий эканлигини кўрсатувчи ёрқин мисолдир.

ХитойКоинотЧинаСатТехнологияДонгфангҳонг
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel Raptor Lake Нехт: Мобил процессорларнинг янги авлоди фақат кучли моделлар билан чекланадиIntel Raptor Lake Нехт: Мобил процессорларнинг янги авлоди фақат кучли моделлар билан чекланадиБугун, 16:58Июль ойи охирида осмонда юлдузлар шовқини: Жанубий дельта-Акваридлар оқими чўққисига чиқадиИюль ойи охирида осмонда юлдузлар шовқини: Жанубий дельта-Акваридлар оқими чўққисига чиқадиБугун, 15:54Видеоўйинлар руҳий барқарорликни ошириб, ёлғизлик ҳиссини камайтириши маълум бўлдиВидеоўйинлар руҳий барқарорликни ошириб, ёлғизлик ҳиссини камайтириши маълум бўлдиБугун, 15:24OnePlus 8000 мАс сиғимли аккумуляторга эга ҳамёнбоп Н6 смартфонини тақдим этадиOnePlus 8000 мАс сиғимли аккумуляторга эга ҳамёнбоп Н6 смартфонини тақдим этадиБугун, 14:58Микрочиплар инқилоби: Олимлар транзисторларни 4 нанометрдан паст даражагача кичрайтириш йўлини топдиМикрочиплар инқилоби: Олимлар транзисторларни 4 нанометрдан паст даражагача кичрайтириш йўлини топдиБугун, 14:30Samsung янги авлод «монстри» Galaxy M47 5G смартфонини эълон қилдиSamsung янги авлод «монстри» Galaxy M47 5G смартфонини эълон қилдиБугун, 13:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди