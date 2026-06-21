Хитойнинг коинотдаги мўъжизаси: ЧинаСат 10 сунъий йўлдоши 15 йиллик рекордни ўрнатди
Хитой космик саноатининг фахрига айланган ЧинаСат 10 (Жонгхинг 10) алоқа сунъий йўлдоши орбитадаги ўз фаолиятининг 15 йиллигини нишонлади. Дастлаб белгиланган хизмат муддатидан анча ўтиб кетганига қарамай, ушбу аппарат ҳамон ўз вазифаларини муваффақиятли бажариб келмоқда. Бу кўрсаткич Хитой технологияларининг нақадар чидамли ва ишончли эканлигини жаҳон ҳамжамиятига яна бир бор исботлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, ЧинаСат 10 аппарати 2011-йилда коинотга учирилган эди. У Донгфангҳонг-4 платформаси асосида қурилган бўлиб, ушбу лойиҳа ўз вақтида Пекин учун стратегик аҳамиятга эга бўлган. Мазкур платформа Хитойнинг хорижий технологияларга қарамлигини камайтириш ва халқаро космик бозорда ўз ўрнига эга бўлиш йўлидаги илк йирик қадами ҳисобланади.
Технологик ютуқлар ва платформанинг аҳамиятиДонгфангҳонг-4 платформасини яратиш жараёнида хитойлик муҳандислар бир қатор мураккаб технологик тўсиқларни енгиб ўтишган. Хусусан, йирик ўлчамли юк кўтарувчи конструкциялар ва борт тизимларининг юқори даражадаги хавфсизлиги айнан шу лойиҳа доирасида шакллантирилди. Ушбу муваффақият кейинчалик Хитойга алоқа сунъий йўлдошларини етказиб бериш бўйича илк халқаро шартномаларни қўлга киритиш имконини берди.
ЧинаСат 10 ўз даврининг энг кучли аппарати ҳисобланган. У рекорд даражадаги транспондерлар сони, такомиллаштирилган қуёш панеллари ва янгиланган электр таъминоти тизими билан жиҳозланган эди. Шунингдек, у миллий платформа ва хорижий фойдали юк (пайлоад) бирлаштирилган Хитойнинг биринчи сунъий йўлдоши сифатида тарихга кирди.
Хизмат кўрсатиш кўлами ва келажак истиқболлариЎн беш йиллик фаолияти давомида ЧинаСат 10 жуда кенг кўламли вазифаларни бажарди. Унинг ёрдамида қуйидаги хизматлар кўрсатиб келинмоқда:
- Телеканалларни узлуксиз трансляция қилиш;
- Корпоратив алоқа тармоқларини қўллаб-қувватлаш;
- Масофавий таълим ва телемедицина хизматларини ташкил этиш;
- Табиий офатлар ва фавқулодда вазиятлар ҳудудларида тезкор алоқа ўрнатиш.
Сунъий интеллект тизими орбитанинг ўзида носозликларни автоматик ташхислаш ва аппарат фаолиятини инсон аралашувисиз тиклаш имконини беради. ЧинаСат 10 нинг узоқ йиллик хизмати эса Хитойнинг коинотни ўзлаштиришдаги амбициялари нақадар жиддий эканлигини кўрсатувчи ёрқин мисолдир.
…