Жаҳон кубоги: Ўзбекистонлик боксчилар яна 2 та олтин медални қўлга киритди
Хитойнинг Гуиянг шаҳрида бўлиб ўтган «World Boxing» ташкилоти кубоги ўз ниҳоясига етди. Турнирнинг ҳал қилувчи финал жангларида иштирок этган 4 нафар ўзбекистонлик боксчи ўз вазн тоифаларида шоҳсупага кўтарилди.
Ўзбекистон бокс федерацияси хабарига кўра, финал баҳслари натижалари қуйидагича кўриниш олди:
Финал натижалари
Вазн тоифаси
Боксчи
Рақиб
Натижа
Медаль
-50 кг
Асилбек Жалилов
Санжар Тошкенбай (Қозоғистон)
2:3
Кумуш
-57 кг
Нигина Ўктамова
Прачи (Ҳиндистон)
5:0
Олтин
-80 кг
Жавоҳир Умматалиев
Вандерлей Переира (Бразилия)
3:2
Олтин
-80 кг
Олтиной Сотимбоева
Йилиан Жан (Хитой)
2:3
Кумуш
Жанглар тафсилоти
Нигина Ўктамова: Ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпиони бўлган Нигина бу гал ҳам ўз маҳоратини тўлиқ намойиш этди. Ҳиндистонлик Прачига қарши кечган жангда у ҳар учала раундда ҳам устунликни сақлаб қолиб, ишончли ғалабани қўлга киритди.
Жавоҳир Умматалиев: Бразилиялик рақибига қарши кечган муросасиз ва шиддатли баҳсда Жавоҳир катта ирода кўрсатди. Ҳакамларнинг минимал фарқ билан (3:2) ғалабани ўзбекистонлик боксчига бериши унинг устунлигини тасдиқлади.
Асилбек Жалилов ва Олтиной Сотимбоева: Асилбек ва Олтиной финалда тенгма-тенг кураш олиб боришди. Айниқса, Олтинойнинг жангида мутахассислар ва мухлислар ўзбекистонлик боксчи фаолроқ бўлганини таъкидлашди, бироқ ҳакамлар қарори мезбонлик фактори таъсирида бўлгани эҳтимоли сезилди.
Ушбу турнир вакилларимиз учун халқаро майдонда ўз имкониятларини яна бир бор синовдан ўтказиш ва тажриба орттиришда муҳим қадам бўлди.
…