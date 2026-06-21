Жаҳон кубоги: Ўзбекистонлик боксчилар яна 2 та олтин медални қўлга киритди

·0·Спорт
Жаҳон кубоги: Ўзбекистонлик боксчилар яна 2 та олтин медални қўлга киритди

Хитойнинг Гуиянг шаҳрида бўлиб ўтган «World Boxing» ташкилоти кубоги ўз ниҳоясига етди. Турнирнинг ҳал қилувчи финал жангларида иштирок этган 4 нафар ўзбекистонлик боксчи ўз вазн тоифаларида шоҳсупага кўтарилди.

Ўзбекистон бокс федерацияси хабарига кўра, финал баҳслари натижалари қуйидагича кўриниш олди:

Финал натижалари

Вазн тоифаси

Боксчи

Рақиб

Натижа

Медаль

-50 кг

Асилбек Жалилов

Санжар Тошкенбай (Қозоғистон)

2:3

Кумуш

-57 кг

Нигина Ўктамова

Прачи (Ҳиндистон)

5:0

Олтин

-80 кг

Жавоҳир Умматалиев

Вандерлей Переира (Бразилия)

3:2

Олтин

-80 кг

Олтиной Сотимбоева

Йилиан Жан (Хитой)

2:3

Кумуш

Жанглар тафсилоти

  • Нигина Ўктамова: Ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпиони бўлган Нигина бу гал ҳам ўз маҳоратини тўлиқ намойиш этди. Ҳиндистонлик Прачига қарши кечган жангда у ҳар учала раундда ҳам устунликни сақлаб қолиб, ишончли ғалабани қўлга киритди.

  • Жавоҳир Умматалиев: Бразилиялик рақибига қарши кечган муросасиз ва шиддатли баҳсда Жавоҳир катта ирода кўрсатди. Ҳакамларнинг минимал фарқ билан (3:2) ғалабани ўзбекистонлик боксчига бериши унинг устунлигини тасдиқлади.

  • Асилбек Жалилов ва Олтиной Сотимбоева: Асилбек ва Олтиной финалда тенгма-тенг кураш олиб боришди. Айниқса, Олтинойнинг жангида мутахассислар ва мухлислар ўзбекистонлик боксчи фаолроқ бўлганини таъкидлашди, бироқ ҳакамлар қарори мезбонлик фактори таъсирида бўлгани эҳтимоли сезилди.

Ушбу турнир вакилларимиз учун халқаро майдонда ўз имкониятларини яна бир бор синовдан ўтказиш ва тажриба орттиришда муҳим қадам бўлди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ашлей Коул учун Италия саргузашти якунланди: Собиқ юлдуз истеъфога чиқарилмоқдаАшлей Коул учун Италия саргузашти якунланди: Собиқ юлдуз истеъфога чиқарилмоқдаБугун, 19:52Абдуқодир Ҳусанов Мбаппе ва Сон Хин Миндан юқори натижа қайд этдиАбдуқодир Ҳусанов Мбаппе ва Сон Хин Миндан юқори натижа қайд этдиБугун, 19:47Бразилия президенти жароҳатланган Неймар устидан ҳазил қилди: Масофадан ишловчи футболчиБразилия президенти жароҳатланган Неймар устидан ҳазил қилди: Масофадан ишловчи футболчиБугун, 19:36Ламине Ямал Лионель Месси изидан: Испания юлдузи ўзининг янги позициясини маълум қилдиЛамине Ямал Лионель Месси изидан: Испания юлдузи ўзининг янги позициясини маълум қилдиБугун, 18:51Криштиано Роналдо танқидлардан қандай ҳимояланган? Диого Далот жамоа сирларини очдиКриштиано Роналдо танқидлардан қандай ҳимояланган? Диого Далот жамоа сирларини очдиБугун, 18:19Жуд Беллингем ва Гарри Кейн: Англия терма жамоасининг янги етакчилариЖуд Беллингем ва Гарри Кейн: Англия терма жамоасининг янги етакчилариБугун, 18:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди