Tesla автопилоти яна бир фожиа сабабчиси бўлди: Техасда электромобил уйга бостириб кирди

·0·Техно
Tesla автопилоти яна бир фожиа сабабчиси бўлди: Техасда электромобил уйга бостириб кирди

АҚШнинг Техас штати, Кети шаҳрида Tesla электромобили иштирокида мудҳиш йўл-транспорт ҳодисаси юз берди. Автопилот тизими бошқарувида бўлган автомобил юқори тезликда йўлдан чиқиб кетиб, турар жой биносига бориб урилиши оқибатида бир киши ҳалок бўлди. Мазкур воқеа Илон Маск раҳбарлигидаги компаниянинг ўзиюрар технологиялари хавфсизлиги борасидаги баҳсларни яна бир бор кун тартибига чиқарди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Гаррис округи шерифи идораси маълумотларига кўра, воқеа жума куни кечки соат 20:00 атрофида содир бўлган. Tesla Model 3 русумли электромобил ҳайдовчиси Майкл Батлер ҳаракат давомида автоном бошқарув функциясидан фойдаланганини тасдиқлаган. Бироқ кутилмаганда тизим назоратни йўқотган ва машина катта тезликда йўл четидаги ғиштли уйнинг деворини тешиб ўтган.

Зарбнинг кучи шунчалик юқори бўлганки, бино ичида бўлган Авила фамилияли аёл оғир тан жароҳатлари олган. Воқеа жойига зудлик билан етиб келган санавиация вертолёти жабрланувчини шифохонага олиб кетган бўлса-да, шифокорларнинг уринишларига қарамай, аёл вафот этди. Ушбу ҳолат технологик носозлик инсон ҳаётига зомин бўлишининг навбатдаги аччиқ мисолига айланди.

Тергов ва техник экспертиза

Кузатув камералари қайд этган тасвирларда Tesla тинч ва осойишта кўчада меъёрдан анча юқори тезликда ҳаракатлангани акс этган. Тўқнашув натижасида нафақат инсон талофат кўрди, балки турар жой биносига ҳам жиддий моддий зарар етди. ixbt.com хабарига кўра, ҳайдовчининг ўзи ҳам турли даражадаги жароҳатлар билан тиббий ёрдамга мурожаат қилган.

Дастлабки тергов хулосаларига кўра, ҳайдовчи Майкл Батлернинг қонида алкогол ёки гиёҳванд моддалар изи топилмаган. У тергов билан фаол ҳамкорлик қилмоқда ва кўрсатма бермоқда. Ҳозирча ҳайдовчига нисбатан расмий айблов эълон қилинмаган, бироқ ҳуқуқ-тартибот идоралари авария сабабларини синчиклаб ўрганишда давом этмоқда.

Мутахассислар ҳозирда Tesla автопилот тизимининг ўша вақтдаги ҳолатини ва нима сабабдан тўсиқни аниқлай олмаганини текширишмоқда. Бу каби ҳолатлар Ўзбекистон бозорига ҳам жадал кириб келаётган электромобиллар, хусусан, Tesla моделлари ҳайдовчиларини янада ҳушёр бўлишга чорлайди. Автопилот тизими қанчалик мукаммал кўринмасин, у ҳали тўлиқ хавфсизлик кафолатини бермаслиги мутахассислар томонидан бот-бот такрорланмоқда.

Tesla ҳозирча мазкур ҳодиса юзасидан расмий баёнот бергани йўқ. АҚШ Миллий йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси (НҲТСА) ҳам ушбу ҳалокат юзасидан алоҳида текширув ўтказиши кутилмоқда. Бу каби технологик носозликлар компаниянинг акциялари нархига ва бренднинг ишончлилик рейтингига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

TeslaАвтопилотЙТТехнологияТехас
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Anthropic ва Трамп маъмурияти ўртасидаги зиддият: Сунъий интеллект бозорида нималар бўлмоқда?Anthropic ва Трамп маъмурияти ўртасидаги зиддият: Сунъий интеллект бозорида нималар бўлмоқда?Бугун, 20:26iPhone фойдаланувчилари учун iOS 27: Siriдан ташқари яна қандай AI имкониятлар бор?iPhone фойдаланувчилари учун iOS 27: Siriдан ташқари яна қандай AI имкониятлар бор?Бугун, 19:51Литий учун «супермагистрал»: Бор нитриди нанотрубкалари ионлар ҳаракатини 30 баравар тезлатдиЛитий учун «супермагистрал»: Бор нитриди нанотрубкалари ионлар ҳаракатини 30 баравар тезлатдиБугун, 19:22AMD Ryzen 9 9900Х процессори кутилмаганда "шишиб" қолди: янги техник муаммоAMD Ryzen 9 9900Х процессори кутилмаганда "шишиб" қолди: янги техник муаммоБугун, 18:54Космик кемалар учун 3Д-принтер: Дивергент компанияси Монолит Оне тизимини тақдим этдиКосмик кемалар учун 3Д-принтер: Дивергент компанияси Монолит Оне тизимини тақдим этдиБугун, 18:26Samsung бир қатор смартфонлар учун One UI 9 интерфейсини синовдан ўтказишни бошладиSamsung бир қатор смартфонлар учун One UI 9 интерфейсини синовдан ўтказишни бошладиБугун, 17:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди