Бразилия президенти жароҳатланган Неймар устидан ҳазил қилди: Масофадан ишловчи футболчи
Бразилия президенти Луиз Инасио Лула да Силва миллий терма жамоа ҳужумчиси Неймар атрофидаги вазиятга муносабат билдириб, уни футбол тарихидаги илк "масофадан ишловчи" ўйинчи деб атади. Давлат раҳбари 2026-йилги жаҳон чемпионатини жароҳати сабабли трибунадан кузатишга мажбур бўлаётган юлдуз футболчининг ҳолатини ҳазил остига олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Бело-Оризонти шаҳридаги чиқиши давомида президент ёш мухлис билан суҳбатлашди. Бола Неймарни ҳозирги "Селесао"нинг энг яхши футболчиси деб атаганида, Лула да Силва 34 ёшли ҳужумчининг жисмоний ҳолати ва майдондаги йўқлигига эътибор қаратди. Глобо нашри хабарига кўра, президент ижтимоий тармоқларда тарқалган оммабоп ҳазилни эслаб ўтган.
"Кеча интернетда бир қизиқ гапни ўқиб қолдим: Неймар дунёдаги илк 'ҳоме оффисе' (уйда ўтириб ишловчи) чақирув олган футболчи экан. Яқин кунларда биз сунъий интеллект ёрдамида 11 та Пеледан иборат терма жамоа тузишимизга тўғри келади чоғи", — дея кулиб гапирди Бразилия етакчиси.
Жароҳат ва тикланиш жараёниҲозирда Бразилиянинг Сантос клуби шарафини ҳимоя қилаётган Неймар болдир мушакларидаги иккинчи даражали жароҳат сабабли жаҳон чемпионатининг дастлабки ўйинларини ўтказиб юборди. Айни дамда у Ню-Жерси штатида умумий гуруҳдан алоҳида ҳолда тикланиш машғулотларини олиб бормоқда. Бразилия тиббий штаби уни турнирнинг ҳал қилувчи палласига қадар сафга қайтариш учун бор имкониятини ишга солмоқда.
Маълумот учун, Бразилия терма жамоаси Шимолий Америкада ўтаётган ушбу мундиалда ўзининг олтинчи чемпионлик унвонини қўлга киритишни мақсад қилган. Неймар эса жамоанинг асосий етакчиси сифатида қаралса-да, унинг тез-тез жароҳат олиши мухлислар ва раҳбарият орасида турли муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
Лула да Силванинг футболчилар билан боғлиқ ўтмишиБу президентнинг Бразилия юлдузлари ҳақида қилган илк кескин ёки ҳазиломуз чиқиши эмас. 2006-йилда ҳам Лула да Силва афсонавий Роналдо Назарио (Феномено) нинг жисмоний ҳолатига шубҳа билдирган эди. Ўшанда у мураббий Карлос Алберто Парреира билан суҳбатда Роналдони "семиз" деб аталиши ҳақидаги гап-сўзларни сўраган.
Ўша воқеа катта можарога айланиб кетган ва Роналдо президентга жавобан унинг спиртли ичимликларга ружу қўйгани ҳақидаги миш-мишларни эслатиб, кескин раддия берганди. Ҳозирги вазиятда эса Неймар томонидан президентнинг ҳазилига нисбатан ҳали расмий муносабат билдирилгани йўқ.
Бразилия терма жамоасининг келгуси босқичлардаги натижалари кўп жиҳатдан Неймарнинг сафга қайтиши ва унинг спорт формасига боғлиқ бўлиб қолмоқда. Мухлислар эса "масофавий иш" якунланиб, ҳужумчининг тезроқ яшил майдонга қайтишини кутишмоқда.
…