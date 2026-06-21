Бразилия президенти жароҳатланган Неймар устидан ҳазил қилди: Масофадан ишловчи футболчи

·27·Спорт
Бразилия президенти жароҳатланган Неймар устидан ҳазил қилди: Масофадан ишловчи футболчи

Бразилия президенти Луиз Инасио Лула да Силва миллий терма жамоа ҳужумчиси Неймар атрофидаги вазиятга муносабат билдириб, уни футбол тарихидаги илк "масофадан ишловчи" ўйинчи деб атади. Давлат раҳбари 2026-йилги жаҳон чемпионатини жароҳати сабабли трибунадан кузатишга мажбур бўлаётган юлдуз футболчининг ҳолатини ҳазил остига олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Бело-Оризонти шаҳридаги чиқиши давомида президент ёш мухлис билан суҳбатлашди. Бола Неймарни ҳозирги "Селесао"нинг энг яхши футболчиси деб атаганида, Лула да Силва 34 ёшли ҳужумчининг жисмоний ҳолати ва майдондаги йўқлигига эътибор қаратди. Глобо нашри хабарига кўра, президент ижтимоий тармоқларда тарқалган оммабоп ҳазилни эслаб ўтган.

"Кеча интернетда бир қизиқ гапни ўқиб қолдим: Неймар дунёдаги илк 'ҳоме оффисе' (уйда ўтириб ишловчи) чақирув олган футболчи экан. Яқин кунларда биз сунъий интеллект ёрдамида 11 та Пеледан иборат терма жамоа тузишимизга тўғри келади чоғи", — дея кулиб гапирди Бразилия етакчиси.

Жароҳат ва тикланиш жараёни

Ҳозирда Бразилиянинг Сантос клуби шарафини ҳимоя қилаётган Неймар болдир мушакларидаги иккинчи даражали жароҳат сабабли жаҳон чемпионатининг дастлабки ўйинларини ўтказиб юборди. Айни дамда у Ню-Жерси штатида умумий гуруҳдан алоҳида ҳолда тикланиш машғулотларини олиб бормоқда. Бразилия тиббий штаби уни турнирнинг ҳал қилувчи палласига қадар сафга қайтариш учун бор имкониятини ишга солмоқда.

Маълумот учун, Бразилия терма жамоаси Шимолий Америкада ўтаётган ушбу мундиалда ўзининг олтинчи чемпионлик унвонини қўлга киритишни мақсад қилган. Неймар эса жамоанинг асосий етакчиси сифатида қаралса-да, унинг тез-тез жароҳат олиши мухлислар ва раҳбарият орасида турли муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

Лула да Силванинг футболчилар билан боғлиқ ўтмиши

Бу президентнинг Бразилия юлдузлари ҳақида қилган илк кескин ёки ҳазиломуз чиқиши эмас. 2006-йилда ҳам Лула да Силва афсонавий Роналдо Назарио (Феномено) нинг жисмоний ҳолатига шубҳа билдирган эди. Ўшанда у мураббий Карлос Алберто Парреира билан суҳбатда Роналдони "семиз" деб аталиши ҳақидаги гап-сўзларни сўраган.

Ўша воқеа катта можарога айланиб кетган ва Роналдо президентга жавобан унинг спиртли ичимликларга ружу қўйгани ҳақидаги миш-мишларни эслатиб, кескин раддия берганди. Ҳозирги вазиятда эса Неймар томонидан президентнинг ҳазилига нисбатан ҳали расмий муносабат билдирилгани йўқ.

Бразилия терма жамоасининг келгуси босқичлардаги натижалари кўп жиҳатдан Неймарнинг сафга қайтиши ва унинг спорт формасига боғлиқ бўлиб қолмоқда. Мухлислар эса "масофавий иш" якунланиб, ҳужумчининг тезроқ яшил майдонга қайтишини кутишмоқда.

НеймарБразилияЖаҳон ЧемпионатиЛула Да СилваФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳон кубоги: Ўзбекистонлик боксчилар яна 2 та олтин медални қўлга киритдиЖаҳон кубоги: Ўзбекистонлик боксчилар яна 2 та олтин медални қўлга киритдиБугун, 20:07Ашлей Коул учун Италия саргузашти якунланди: Собиқ юлдуз истеъфога чиқарилмоқдаАшлей Коул учун Италия саргузашти якунланди: Собиқ юлдуз истеъфога чиқарилмоқдаБугун, 19:52Абдуқодир Ҳусанов Мбаппе ва Сон Хин Миндан юқори натижа қайд этдиАбдуқодир Ҳусанов Мбаппе ва Сон Хин Миндан юқори натижа қайд этдиБугун, 19:47Ламине Ямал Лионель Месси изидан: Испания юлдузи ўзининг янги позициясини маълум қилдиЛамине Ямал Лионель Месси изидан: Испания юлдузи ўзининг янги позициясини маълум қилдиБугун, 18:51Криштиано Роналдо танқидлардан қандай ҳимояланган? Диого Далот жамоа сирларини очдиКриштиано Роналдо танқидлардан қандай ҳимояланган? Диого Далот жамоа сирларини очдиБугун, 18:19Жуд Беллингем ва Гарри Кейн: Англия терма жамоасининг янги етакчилариЖуд Беллингем ва Гарри Кейн: Англия терма жамоасининг янги етакчилариБугун, 18:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди